в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
4
0
Нравится0

Сашу Савельеву поздравляют с рождением сына: в соцсетях появились подробности о родах певицы

Andre
Сашу Савельеву поздравляют с рождением сына: в соцсетях появились подробности о родах певицы
Свою беременность солистка группы «Фабрика» так официально и не подтвердила. Саша Савельева не стала делиться подробностями с подписчиками своего инстаграма, выкладывая красочные фотосеты, как это делают многие звёзды.

Несколько дней назад в интернете промелькнула информация о том, что Александра уехала рожать в Израиль. Однако, как и разговоры о беременности, Савельева проигнорировала последние новости о себе в масс-медиа. Её муж Кирилл Сафонов также хранит молчание.

instagram.com/sasha_savelieva

СМИ: Ребёнок Саши Савельевой попал в реанимацию

Только что в соцсетях появилась новая информация о Саше Савельевой. Инсайдеры сообщили, что 35-летняя певица родила сына в столичном перинатальном центре «Мать и дитя». По словам анонимных источников, ребёнок весит 2 килограмма, поэтому малыша пока поместили в отделение реанимации.

Последние новости сообщил портал «Звёзды_2016_19».

instagram.com/zvezdi_2016_19

Интернет-пользователи уверены, что с мамой и малышом всё в порядке, ведь такой маленький вес совсем не критичен:

katerina_revagina Да все будет хорошо, целых 2 кг 😊Поздравляю 👍🌹 irinavalentukevic Здоровья малышу, всё будет хорошо,наберёт вес,и с наименьшим весом выхаживают детей🙏 kriukova4717 Ну и что, 2 кг не беда, вырастит. Все будет хорошо . Наверное раньше времени родилась, она вроде не собиралась в России рожать.

instagram.com/sasha_savelieva

Поклонники Савельевой поспешили на страницу певицы, чтобы оставить там свои поздравления:

svetlana_194990 Саша поздравляем с рождением сыночка , здоровья вам и малышу ❤️

Однако подобные посты тут же удаляются — похоже, певица пытается сохранить в тайне рождение сына.

Пользователи интернета раскритиковали семейную фотосессию Заворотнюк и Чернышёва с детьми для глянцевого журнала

Поклонники «няни Вики» были очень удивлены, когда несколько дней назад актриса вдруг сообщила у себя в Instagram, что в третий раз стала мамой. Фанаты Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва забросали блог актрисы поздравлениями и пожеланиями, ведь многие знали, что пара много лет мечтала об общем ребёнке. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Кирилл Сафонов и Саша Савельева: свадьба на бис

Кирилл Сафонов и Саша Савельева: свадьба на бис

Новости
В Instagram Саши Савельевой скандалят из-за беременности певицы

В Instagram Саши Савельевой скандалят из-за беременности певицы

Обо всем
Как выглядит Саша Савельева без макияжа

Как выглядит Саша Савельева без макияжа

Новости
Настасья Шубская показала, как подрос её сын

Настасья Шубская показала, как подрос её сын

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=