Сашу Савельеву поздравляют с рождением сына: в соцсетях появились подробности о родах певицы

Свою беременность солистка группы «Фабрика» так официально и не подтвердила. Саша Савельева не стала делиться подробностями с подписчиками своего инстаграма, выкладывая красочные фотосеты, как это делают многие звёзды.Несколько дней назад в интернете промелькнула информация о том, что Александра уехала рожать в Израиль. Однако, как и разговоры о беременности, Савельева проигнорировала последние новости о себе в масс-медиа. Её муж Кирилл Сафонов также хранит молчание.instagram.com/sasha_savelievaСМИ: Ребёнок Саши Савельевой попал в реанимациюТолько что в соцсетях появилась новая информация о Саше Савельевой. Инсайдеры сообщили, что 35-летняя певица родила сына в столичном перинатальном центре «Мать и дитя». По словам анонимных источников, ребёнок весит 2 килограмма, поэтому малыша пока поместили в отделение реанимации.Последние новости сообщил портал «Звёзды_2016_19».instagram.com/zvezdi_2016_19Интернет-пользователи уверены, что с мамой и малышом всё в порядке, ведь такой маленький вес совсем не критичен:katerina_revagina Да все будет хорошо, целых 2 кг 😊Поздравляю 👍🌹 irinavalentukevic Здоровья малышу, всё будет хорошо,наберёт вес,и с наименьшим весом выхаживают детей🙏 kriukova4717 Ну и что, 2 кг не беда, вырастит. Все будет хорошо . Наверное раньше времени родилась, она вроде не собиралась в России рожать.instagram.com/sasha_savelievaПоклонники Савельевой поспешили на страницу певицы, чтобы оставить там свои поздравления:svetlana_194990 Саша поздравляем с рождением сыночка , здоровья вам и малышу ❤️Однако подобные посты тут же удаляются — похоже, певица пытается сохранить в тайне рождение сына.Пользователи интернета раскритиковали семейную фотосессию Заворотнюк и Чернышёва с детьми для глянцевого журналаПоклонники «няни Вики» были очень удивлены, когда несколько дней назад актриса вдруг сообщила у себя в Instagram, что в третий раз стала мамой. Фанаты Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва забросали блог актрисы поздравлениями и пожеланиями, ведь многие знали, что пара много лет мечтала об общем ребёнке. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen