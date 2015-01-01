Сильные молитвы от хульных помыслов плохих людей

Ежедневно мы сталкиваемся с большим количеством негатива: в общественном транспорте то и дело люди проявляют агрессию в борьбе за свободное место, на работе завистливые сотрудники так и норовят сделать «подлянку», в магазине могут нахамить просто так. Люди с сильной природной защитой успешно противостоят даже явным проклятиям посланным в их сторону. А вот те, кому не повезло иметь хороший энергетический потенциал регулярно «цепляют» сгустки отрицательной энергии. Со временем происходит накопительный эффект, когда слабый негатив в виде сторонних чужих мыслей может нанести вред.Чтобы уберечь себя от хулы, необходимо ежедневно молиться. Искренняя вера в Высшие Силы формирует защиту иного уровня, которую гораздо сложнее преодолеть. Этим объясняется то, что верующие люди неподвластны магическому воздействию. Соответственно, просто дурные помыслы недоброжелателей им тоже не доставляют проблем.Обращение к Ангелу-ХранителюБыстрее всего слова верующего человека дойдут до его личного Ангела-Хранителя. Незримый небесный посланник всегда находится рядом и мгновенно среагирует на воззвание о помощи. Эту молитву необходимо носить с собой или читать в минуту опасности, когда вам шлют плохие пожелания, угрожают или запугивают. Даже если вы просто ощущаете дискомфорт рядом с враждебно настроенными людьми, есть смысл читать нижеприведенный текст:«Ангеле Божий, Хранителе мой терпеливый, охрани меня от деяний супостата, сокрой меня от умыслов злых, вступись за душу мою грешную. Спаси меня от беды, врагом и диаволом уготованной, оставь лишь испытания, Господом дарованные для очищения от грехов моих. Укрой меня от худа крылом своим и дланями непогрешимыми. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».Сильнейшие молитвы Господу от людской агрессииВоззвание к Господу может стать непробиваемой защитой от любого посыла отрицательного характера. Перед упоминанием Его имени ослабевают все проклятия, хула и колдовские чары. Только помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя желать возмездия. Попытка привлечь Высшие Силы к расплате обернется против молящегося. По этой причине обращаться к Богу лучше в состоянии умиротворения. Рекомендуется читать следующий текст каждое утро и в вечернее время, когда вы можете полностью контролировать свои эмоции.«Господи Иисусе Христе, сыне Божий. Огради раба своего (называете собственное имя) от вражеского помысла. Защити меня от злых людей и черной зависти. Изгони из души проклятия, порчу и дурные глаза. Очисти мой жизненный путь от проказы, заразы, хвори и боли, от томления, гонения и прозябания. Отпусти мне все грехи и преступления, ниспошли мне святого прощения. Да будет так. Аминь!»Еще одна молитва Господу предназначена для тех, кто переживает за своих близких. Бывает так, что из всей семьи церковь постоянно посещает только один человек. И ему небезразличны жизни родственников, супругов и детей, за которых он просит. Читая ежедневно молитву Иисусу Христу, можно помочь членам своей семьи обрести сильную защиту от недоброжелателей, уберечь их от чужих дурных помыслов и козней.«Господи Иисусе Христе, сыне Божий, огради нас святыми ангелами и молитвою всепричистой владычицы нашей Богородицы, силою честного и животворящего Твоего Креста предстательством небесных сил бесплотных честного пророка и Предтечи Господня Иоанна и всех Твоих святых помоги нам грешным недостойным рабам (имя), избави нас от всякого зла, колдовства, волшебства, чародейства, от злых лукавых человек. Да не возмогут они причинить нам никакого зла. Господи, силою Креста Твоего сохрани нас на утро, на вечер, на сон грядущий и силою благодати Твоей отврати и удали всякие злые нечистоты, действующие по наущению диавола. Кто думал, или делал, верни их зло обратно в преисподнюю, яко благословен Ты еси во веки веков. Аминь».26 псалом от людской злобы и гневаНаряду с текстом «Живые в помощи» 26 псалом пользуется популярностью у верующих людей. И тому есть объяснение: молитва обладает мощнейшими защитными свойствами. Если 90 псалом чаще всего произносится в случае нависшей опасности или для предотвращения несчастья, то «псалом Давида» читается, когда существует угроза, исходящая от конкретных личностей.Если у вас появился сильный враг, завистник или соперник, желающий вам навредить, каждый день произносите указанную молитву. Можно зажечь свечу у домашнего иконостаса или пойти сразу в храм.«1. Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? 2. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. 3. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. 4. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, 5. ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. 6. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. 7. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. 8. Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи. 9. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! 10. ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. 11. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих; 12. не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. 13. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. 14. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.»Молитва Пресвятой Богородице, разбивающая хульные помыслы недоброжелателейГоворя о защите, нельзя обойти вниманием также главную заступницу рода человеческого. Существует множество молитв Богоматери на все случаи жизни. Конечно, среди них есть и обережные тексты. Например, указанный ниже уменьшает жестокосердие и разбивает дурные помыслы тех, кто жаждет вам навредить. Любое посланное в вашу сторону хульное пожелание обратится в ничто.«Умягчи сердца злые человеческие, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси и всякую скорбь в душе нашей убери. На Твой бо святый образ молимся, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, от стрел же наших, Тебя терзающих, ужасаемся. Не дай нам, Мати Благосердная, погибнуть от жестокости нашей и наших близких. Даруй злобным сердцам умягчение. Аминь!»Какая молитва самая сильная от порчиЕсли вы являетесь человеком, которого крестили по традиции православия, вы в любой момент можете обратиться к своему христианскому эгрегору за помощью. Обладая определенными знаниями, вы не только надежно защитите себя от магических атак, но и уберете весь накопленный ранее негатив. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen