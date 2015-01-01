Через 3 года после смерти Тиму Брика вспомнила только Анна Калашникова, остальные звёзды забыли своего пиарщика

Стоит только уйти из жизни какой-либо знаменитости, как весь звёздный инстаграм сразу же начинает активно скорбеть. Артисты воспевают талант и умение дружить покойного, искренне обещая никогда не забывать о нём. Сегодня уже мало кто из обычных интернет-пользователей вспомнит, кто такой был Тима Брик. А ведь три года назад портрет этого молодого человека заполнил новостную ленту Instagram.instagram.com/timabrikТима в разное время был пиар-директором многих российских знаменитостей — Сергея Зверева, Даны Борисовой, Виктории Лопыревой, Маши Малиновской, Рустама Солнцева, Сати Казановой, Анастасии Стоцкой, Прохора Шаляпина, Анны Калашниковой…instagram.com/timabrikКогда Тима Брик скончался в феврале 2016 года, его звёздные друзья, как и положено, ходили по шоу-программам с рассказами о своём пиар-менеджере, а в блогах артистов оперативно были размещены фотографии умершего друга.instagram.com/timabrikАнна Калашникова вспомнила о дне рождения умершего пиар-директораСегодня Тиме Брику могло бы исполниться 33 года. Однако вспомнила о дне рождения своего pr-директора одна только Анна Калашникова, остальные подопечные, чьей раскруткой активно занимался Тимофей, благополучно заняты своими делами.instagram.com/annakalashПост Анны Калашниковой, вспомнившей об умершем 3 года назад пиарщике, спровоцировал вопрос, который мы хотели бы адресовать нашим читателям. Друзья, недавно наши знаменитости дружно демонстрировали в соцсетях скорбь о Юлии Началовой. Как вы думаете, сколько медиа-персон опубликуют посты в своих блогах Юлии через три года?От Евгения Алдонина подписчики требуют пост о Юлии Началовой: в Instagram бывшего мужа певицы назревает скандалСмерть и похороны Юлии Началовой стали самыми обсуждаемыми событиями последних десяти дней. С одной стороны, такой повышенный интерес к случившемуся легко объяснить внезапностью. Никто не ожидал, что красивая 38-летняя певица «сгорит» за неделю. Ни сама Юлия, ни её родные и знакомые никак не могли предвидеть такого конца. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen