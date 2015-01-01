Любовь Аксёнова разместила фото без макияжа и фильтров: натуральная красота звезды «Мажора» восхитила поклонников

С появлением всевозможных фотофильтров и фоторедакторов всё реже и реже можно отыскать в интернете фотографии знаменитостей, на которых те выглядят естественно. И звёзд можно понять — даже у писаных красавиц всегда есть соблазн выглядеть не хуже, чем модели в глянцевых изданиях. А имея возможность всего одним кликом удлинить ноги, уменьшить талию, разгладить морщины и продемонстрировать идеальную бархатную кожу, сложно не воспользоваться популярными программами.Отретушированные лица звёзд настолько стали привычными, что любой снимок без обработки вызывает у интернет-сообщества жгучий интерес. Фолловеры увеличивают фото, изучают каждую деталь, чтобы убедиться — звёзды тоже люди и они сталкиваются с теми же проблемами, что и все остальные — лишний вес, прыщи, морщины, дряблость кожи и т.п.Надо иметь смелость, чтобы показать себя без прикрас, ведь нередко медиа-персон обсуждают, не стесняясь в выражениях — такова уж специфика интернета: за безликой аватаркой никто не узнает хейтера.Любовь Аксёнова предложила принимать себя такими как естьВ Инстаграм Любови Аксёновой немало фотографий актрисы без макияжа. Нередко звезда «Мажора» публикует необработанные фоторедакторами селфи. 29-летняя актриса не переживает, что выглядит не так гламурно, как в модных журналах.instagram.com/im_lyubovaksenovaСегодня Любовь Аксёнова опубликовала новое фото, на котором все желающие могли рассмотреть проблемные участки кожи на её лице.instagram.com/im_lyubovaksenovaЛюбовь считает, что настоящая красота заключается в естественности, а обработка фотографий свидетельствует о неприятии себя:Я считаю, что красота по большей части заключается в натуральности и естественности, чем в объективизации идеала. Стремясь к идеалу мы можем потерять себя настоящих, запутаться и страдать.Актриса утверждает — каждый сам загоняет себя в определённые рамки, из-за чего и начинаются комплексы. Аксёнова предлагает просто изменить отношение к самому себе:И тут частенько всплывает неприятный приговор: « я не красивая...» В таком случае напрашивается очевидный вопрос: где собственно эта разница между «красивая» или «не красивая»? Правильно. В голове и отношении каждого из нас к самим себе. Вы сами для себя решаете красивы Вы или... прекрасны! ❤️Подписчикам Любови Аксёновой пришлись по душе её снимки без фильтров. Актриса получила множество комплиментов в свой адрес:_._pol.ina_._ Согласна) все внутри нас❤️ nikollas9 Ты ничего такая 😍 sunrose3003 Красотка 😍🔥 karina.sobkina Вы очень клевая annafedeneva1992 Люба обожаю вас Вы прекрасны я тоже за естественною красоту 💋57-летняя Екатерина Андреева представила смелый аутфит: поклонники удивлены необычным образом телеведущейВнешностью Екатерины Андреевой не устают восхищаться её поклонники. Подписчики инстаграма телеведущей регулярно оставляют в её адрес комплименты. В свои 57 лет Андреева умудряется выглядеть максимум на 40. Стройная фигура, нежная кожа лица и стильные современные наряды фолловеры Екатерины с интересом обсуждают в блоге звезды. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen