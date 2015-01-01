Знаки зодиака, которые очень любят страдать

Elena Elizarova/ FlickrЕсть знаки зодиака, которых хлебом не корми, дай пострадать. Им сложно угодить и тяжело осчастливить. Эти люди яростно защищают свое право на депрессию. Они всем своим поведением требуют не мешать страдать, но слезно обижаются и обвиняют исполнивших их желание в черствости и бездушности. Кто из знаков зодиака любит так сильно страдать?ДевыГлавная беда всех Дев – горе от ума. Интеллект и склонность к глубокому анализу мешают им наслаждаться состоянием «здесь и сейчас». Они часто живут прошлым, опасаются будущего, потому страдают в настоящем. Девам сложно сохранять оптимизм, зная о том, что жизнь борьба, и если сейчас хорошо, то, значит, скоро будет плохо, потому что в жизни нет стабильных состояний. Свое бытие Девы делят на черно-белые полосы и не умеют в полной мере наслаждаться счастьем, потому что за ним неизбежно следует несчастье.Если вдруг жизнь Девы обретает покой и становится похожей на беззаботную сказку, она начинает паниковать. Такое состояние для нее непривычное и дискомфортное. Счастье – это проблески, а не постоянный свет. Если же «лампочка» не выключается, значит, это иллюзия. Дева думает, что она потеряла бдительность и просто не замечает обстоятельств, которые грозят неприятностями. Следовательно, она не может их предупредить заранее, что говорит об неизбежности несчастья. Чем не повод страдать? Помочь Деве не может никто. Во-первых, она не попросит, а во-вторых, сам черт сломает ногу в этих ее умозаключениях.РакиСложно быть оптимистом, когда делаешь шаг вперед и два назад. Раки хотят многого, но всего боятся. В нерешительности они принимаются за намеченное дело, но быстро пугаются и отступают. Более того, Раки наращивают панцирь, через который их не смогут достать неприятности. И да, проблемы им досаждают меньше, но и жизнь проходит мимо, потому что они в ней боятся активно участвовать. Отсюда и жалобы на скучное, серое существование, злобный мир и непонимание окружающих. Когда Ракам рекомендуют покинуть свой панцирь, чтобы наполнить жизнь красками, они обвиняют советчиков в неспособности влезть в их «шкуру».Наибольшим несчастьем и поводом для страдания Раков является любовь, а вернее, ее отсутствие. Раки очень зависимы от этого чувства. Смысл жизни многих из них кроется в возможности любить и быть любимыми. Если эта потребность не реализуется, Раки переживают «маленькую смерть». Ее масштабы вполне могут достигнуть состояния физической болезни, планомерно ведущей к настоящей гибели. Нет большего страдальца, чем Рак с разбитым сердцем. Быть родственниками и друзьями этого несчастного – огромное испытание. Раки, переживающие безответную любовь или ее отсутствие, безутешны.КозерогиКозероги – лидеры по созданию препятствий и трудностей в своей жизни. Они мегаответственные и суперисполнительные. Если их не озадачивает внешний мир, Козероги находят себе сложности сами. Как и когда это происходит – не замечают. Им кажется все естественным ходом жизни. Ну а поскольку легких путей представители этого знака не признают, то выискивают только самые труднопроходимые дороги или вообще непроходимые. Если каким-то чудом Козерогам удается свершить невозможное, они гордятся собой, но в тоже время расстраиваются. Если получилось, значит, было недостаточно сложно.Aleksandra Parhomenko/ FlickrПревращая свою жизнь в квест, Козероги пытаются доказать, что их жизнь не мед, а если несладко, значит – горько. Есть о чем поговорить, посетовать на жизнь-жестянку и поднять свою ценность. Главная проблема стенающих Козерогов в том, что они не умеют жить для себя, совершать победы ради своего удовольствия, а не одобрения окружающих. Полноценно и счастливо люди этого знака чувствуют себя только тогда, когда получают реакцию со стороны. Но не всегда она бывает положительной. Есть завистники, манипуляторы, вампиры, которые сделают все, чтобы обесценить старательного Козерога, зная, что его это заставит страдать.РыбыСтрадать Рыбы, конечно же, не хотят, не могут, не будут, но… любят, как бы не утверждали обратное. В какой-то определенный момент своей жизни они понимают, что нытье и причитания делают их центром внимания, объектом сострадания и помощи. С годами Рыбы в этом деле приобретают мастерство высшего класса и страдают профессионально. Целью их пессимизма не всегда является желание получить помощь. Рыбы обожают сам процесс. Это такие себе «ослики Иа», которым нужны зрители и участники их страданий. Каждому из них Рыбы отводят свою роль: кто-то утешает, кто-то дает советы, а кто-то их выполняет. Сами представители знака не желают быть кузнецами собственного счастья. Плакать-то потом о чем?Окружающим людям рано или поздно надоедает делать Рыб счастливыми. Бесполезно. Никого насильно невозможно осчастливить, а тем более Рыб, для которых душераздирающие страдания – инструмент скрытой манипуляции. Когда Рыбы захотят покончить со своими бедами, они прекрасно справятся и без сердобольных помощников. Имея мощнейшую интуицию, Рыбы вполне могли бы обходиться без проблем и несчастий. Этот внутренний «маяк» всегда их предупреждает об опасностях и указывает пути обхода. Но нет! Это неинтересно. Рыбам нужно внимание и суета вокруг. Так они чувствуют свою значимость и важность.СкорпионыЧто делают в списке страдальцев Скорпионы, знают только сами Скорпионы. Являясь одним из самых сильных духом знаков, они умудряются страдать всей своей широкой душой. От чего? Казалось бы, все у них есть для счастья: харизма, ум, красота, оригинальное мышление, отсутствие рамок и стереотипов. Но нет, всего этого недостаточно для счастья, а может быть, даже многочисленные достоинства мешают радоваться жизни. Скорпионы слишком глубоко понимают мир, и это их грузит. Жизнь несовершенна, в ней очень много горя и несправедливости. Как с этим жить?Скорпионы тратят неизмеримое количество сил и энергии на то, чтобы сделать мир прекраснее для тех, кто находится на его дне. Но чем больше они вникают в проблемы окружающей жизни, тем больше в ней разочаровываются. А все, что делают Скорпионы, они делают рьяно, и страдают тоже. Люди этого знака способны уходить в запой, употреблять наркотики и бездумно рисковать. Увлекаясь своими страданиями, они и сами могут оказаться на дне жизни.Кто самые гармоничные личности по знаку зодиакаЕсть люди, которые будто солнце в себе носят. Они доброжелательны и позитивны, спокойны и уравновешены, наполнены гармонией и мудростью. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen