Настасья Самбурская устроила травлю матери ребёнка-инвалида за критику в Instagram

У каждой звезды, независимо от уровня популярности, есть не только восторженные поклонники, но и хейтеры. Удивительно, но зачастую знаменитости сами провоцируют интернет-пользователей на негативные комментарии. Взять ту же Анастасию Волочкову, которая последнее время каждый свой пост посвящает «злопыхателям и завистникам», тем самым вызывая у них ответную реакцию.Медиа-персоны по разному реагируют на критику в свой адрес. Некоторые закрывают комментарии, некоторые оправдываются в следующих публикациях, а некоторые время от времени устраивают «доску позора»: размещают на всеобщее обозрение неудачные фото критиков у себя в блогах.Настасью Самбурскую осудили за травлю обидевшей её подписчицыВчера поздно вечером в Инстаграм Самбурской появилось фото, вызвавшее неоднозначную реакцию интернет-пользователей. На снимке актриса запечатлена… во взрослом памперсе. Настасья таким образом продемонстрировала, что собирается быть смешной до старости:Мне в ленте не хватает фото в сексуальном нижнем белье. Можете меня ругать, но я всегда буду ржать, до глубокой старости. Так, знаете ли, жить проще 😂😂😂instagram.com/samburskayaМногие подписчики Instagram посмеялись над шуткой звезды, однако не все поняли столь специфический юмор. Среди комментаторов нашлись и те, кто посчитал шутку актрисы довольно глупой, а некоторых фолловеров и вовсе разозлил снимок.Настасья Самбурская, внимательно перечитав тысячи комментариев, отыскала один из самых резких. Перейдя в профиль подписчицы, звезда «Универа» разместила фото обидчицы в следующем посте.instagram.com/samburskayaПреданные фанаты Самбурской поспешили на страницу к женщине, где устроили настоящую травлю. Причём поклонники актрисы оскорбляли и саму комментаторшу, и её ребёнка. Вскоре выяснилось, что сын женщины, которую затравили фолловеры Самбурской, тяжело болен: мальчик прикован к инвалидному креслу. Не удивительно, что мама больного ребёнка так отреагировала на весёлое фото Настасьи во взрослом памперсе, ведь этот предмет гигиены предназначен для людей, которые тяжело больны…Женщина вынужден была закрыть свой профиль из-за травли, а некоторые подписчики попытались достучаться до самой актрисы, осудив её действия. Впрочем, Настасья считает, что всё делает правильно.instagram.com/samburskayaДрузья, как вы относитесь к оскорблениям в сети? Кто, на ваш взгляд, прав в этом конфликте?Лицемерие Яны Рудковской взбесило сеть: продюсер разместила радостные снимки с отдыха сразу после поста о смерти Юлии НачаловойТакого количества признаний и тёплых слов Юлия, наверно, не слышала даже на свой день рождения. Даже те медиаперсоны, которые никогда близко не общались с артисткой, поспешили опубликовать у себя на страницах в Инстаграм скорбные посты, в которых рассказывали о своей любви к талантливой исполнительнице и о том, как им тяжело принять мысль о смерти Юлии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen