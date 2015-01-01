Василиса Володина дала прогноз на апрель для всех знаков: когда устраивать свадьбы и как избежать финансового кризиса

В преддверии апреля Василиса Володина дала подписчикам своего Instagram несколько прогнозов о том, чего ждать от второго месяца весны. Воспользовавшись советами телеведущей, можно вовремя подстраховаться от возможных неудач и правильно принять предначертанные судьбой знаки.instagram.com/vasilisa.volodinaПредсказания астролога порадуют влюблённых, которые собираются вступить в брак в начале месяца, ведь звёзды расположились таким образом, что именно это время отлично подойдёт для свадеб. Если вы успеете в ЗАГС до 20 апреля, сможете избежать семейных конфликтов в будущем:1-я половина апреля хороша для свадеб. 💍👰🤵 В 2019 году январь из-за затмений вообще не подходил, февраль и март были так себе, а вот в 1-й половине апреля до 20 числа можно заключить весьма удачный брак. После 20-го Венера войдет в Овен и прибавит зарождающимся семьям страстности и, увы, конфликтов. 👹Как преодолеть кризис: Василиса Володина предлагает поставить новые задачиНекоторые знаки будут ощущать в апреле безотчётный страх рухнувших надежд. От боязни остаться ни с чем Василиса Володина предлагает избавиться, построив новые планы. Необходимо взять себя в руки и пересмотреть структуру собственной жизни. Возможно, придётся принять решения, которые помогут создать что-то новое:Другой особенностью апреля будет ощущение кризисности ситуации. Многие ощутят, что остались ни с чем, что рухнули надежды, что зря старались так долго. 👎 Призываю подойти к вопросу без мазохизма, не бояться будущего, а поставить себе задачу обновить структуру своей жизни. ✈ Пришло время действовать, приспосабливаться, узнавать новое и забыть о том, что было раньше. Охи и вздохи «вот когда-то, в былые времена…» не помогут.instagram.com/vasilisa.volodinaОкончание старых проектов стоит воспринимать с позитивом, ведь впереди ожидает что-то новое. Обновлённый ритм жизни станет привычным уже через несколько месяцев.Быстрая отдача последует, если в апреле заняться самосовершенствованием: новые знания пригодятся уже осенью. В получении полезной информации помогут путешествия, изучение языков, чтение и ресурсы Интернета, а окружающая среда даст подсказки, в каком направлении двигаться.instagram.com/vasilisa.volodinaПоследняя неделя апреля окажется не самой лучшей для финансовых операций. Василиса Володина советует быть в эти дни особенно внимательными к деньгам — возможны сомнительные операции:В последнюю неделю апреля не советую связывать себя финансовыми обязательствами, вкладывать деньги в бизнес и соглашаться на сомнительные предложения. Страстности в этом времени много, а результат может разочаровать.Дане Борисовой напророчили смерть после Юлии НачаловойДана Борисова с удивлением узнала, что именно её назвали следующей жертвой «Последнего героя». Телеведущая уверена, что это ерунда, ведь, судя по логике, она должна была быть первой из умерших, поскольку её образ жизни вёл к трагическому концу. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen