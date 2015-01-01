Кто самые нерешительные мужчины по знаку зодиака

Amir Kurbanov/ FlickrНет ничего хуже, чем мужчина, за которого нужно принимать решения. В этом уверены женщины, испробовавшие жизнь с вечно колеблющимися и сомневающимися в себе мужчинами. У их нерешительности может быть несколько источников, один из которых – знак зодиака.БлизнецыСомнения Близнецов кроются в двойственности знака. Их постоянно мучают крайности. Одна личность хочет «белого», а другая – «фиолетового». Хорошо развитый интеллект Близнецов выступает ловким защитником и одной личности, и другой. Веские аргументы в пользу обоих задумок часто приводят к тому, что Близнецы вообще не принимают никаких решений. Невозможность склониться к единственно верной версии делает Близнецов похожими на нерешительных тюфяков. Но это если мужчине позволить болтаться во внутренних сомнениях.Для решительности Близнецам нужно совсем немного – правильная партнерша. Мудрая женщина, зная их особенности, сумеет вдохновить и подтолкнуть к уверенным шагам. Если попытаться понять мотивы, движущие Близнецами, можно несколько уменьшить их нерешительность. Но всегда нужно помнить, что мужчины этого знака не признают полутонов и не ведают, что такое «золотая середина». Они любят, как боги, но и ненавидят «по-дьявольски». В таких состояниях мужчины-Близнецы бывают крайне категоричны и решительны. Но хорошо ли это?РакиНерешительность Раков продиктована большой любовью. Они настолько сильно любят женщину, семью, близких людей, что опасаются своей категоричностью огорчить их или поставить в неудобное положение. Раки предпочитают во всем советоваться, спрашивать разрешения и подстраиваться под мнение большинства. Лишь бы тихо да мирно. Иногда они даже не подозревают, что своими сомнениями создают людям дополнительные проблемы и неудобства. Можно голову сломать в попытках понять Рака.Никто не умеет читать чужие мысли и никому не дано понимать человека лучше, чем он сам. Но Ракам хочется, чтобы близкие люди их чувствовали душой, угадывали настроение и желания. По мнению представителей этого знака именно так проявляется любовь. Когда Рак становится в позицию жертвы и позволяет себя использовать во имя любви, он негласно рассчитывает, что ему предложат тоже самое. Когда Рак не получает жертвенности в ответ – обижается. От этого его нерешительность только усугубляется.ДевыНет ничего проще, чем посеять сомнения в голове мужчины-Девы. Представители этого знака бывают очень несмелыми и неуверенными в себе. Их нерешительностью движет страх выглядеть нелепо, глупо, несуразно. Чтобы этого избежать, Девы предпочитают не рисковать, не выходить из зоны комфорта, не предпринимать попыток выделиться. Так мужчинам кажется, что они могут избежать принятия сложных решений. И только в этом случае мир не узнает об их «заячьей душе».Однако жизнь невозможна без риска и ежедневной необходимости делать выбор. Она от Дев требует мужских, уверенных, а порой и жестких решений. Мужчины-Девы и сами склонны усложнять простые ситуации, слишком тщательно разбирая их на «молекулы». Но в этом есть и плюс. Глубокий анализ и умение просчитывать шаги окружающих позволяют Деве избегать хотя бы внезапного принятия решений. Если у мужчины будет время хорошенько все обдумать, он станет лучше ориентироваться в проблемах.ВесыСомнения – одна из ведущих черт характера Весов. Прежде чем принять любое решение, они должны все тщательно обдумать, взвесить, просчитать. Однако это не всегда гарантирует правильность решения. Остановив свой выбор на чем-то, Весы продолжают сомневаться: правильно-неправильно, нужно-ненужно, делать-не делать. Они опасаются ошибок и чувствуют свою неспособность найти оптимальное решение. Но пока Весы сомневаются, ситуация может потерять свою актуальность.Через свою нерешительность Весы часто упускают уникальные возможности. Более ушлые и импульсивные мужчины уводят у них из-под носа лучших женщин, урывают более выгодные проекты или «аппетитные» куски в бизнесе. Весам только остается разводить руками, находить себе оправдания и обещать, что в следующий раз они будут думать быстрее и окажутся первыми в очереди за самым лучшим. Но в каждом новом случае, где нужно быстро принимать решение, все повторяется по новому кругу.Olga Savitskaya/ FlickrВодолеиМужчины-Водолеи избегают принятия решений, потому что им кажется, что всякий их выбор недостаточно хорош. Другими словами, они часто сожалеют об расставленных приоритетах. Водолеи подозревают, что всегда есть возможность выиграть больше, поэтому в сложившейся ситуации нужно было поступать по-другому. Когда подобных разочарований накапливается слишком много, Водолеи начинают перекладывать ответственность за свой выбор на других.Обвиняя окружающих, проще справиться с обидой на жизнь за то, что она не предоставила самое лучшее. Водолеям бывает сложно понять, что привилегии она раздает только решительным, рискованным и уверенным в себе людям. К счастью, мужчины этого знака ближе к зрелому возрасту становятся мудрее. Удачный опыт от принятых рискованных решений Водолеи накапливают, чтобы потом опереться на него в ответственный момент, быстро отбросить все сомнения и сделать правильный выбор.РыбыМужчины-Рыбы – большие любители «вторых шансов». Такая позиция представителей знака очень нелогична, учитывая то, что у них больше, чем у других знаков зодиака развита интуиция. Они могли бы двигаться в любой сфере своей жизни с закрытыми глазами и находить лучшие варианты решения проблем, если бы больше доверяли своему внутреннему голосу. Однако мужчины часто его игнорируют, считая интуицию женской чертой.Возможно, в связи с развитым чутьем Рыбы принимают решения быстрее других нерешительных знаков, однако они часто оказываются недовольны своим выбором и начинают колебаться. Ведомые сложными сомнениями, мужчины-Рыбы в лучшем случае возвращаются на стартовую позицию, а в худшем – уходят в решение, которое им вредит. Кроме того, люди этого знака склонны обвинять в своих провалах окружающих. А это ничему хорошему не учит!Под какими знаками зодиака больше всего приставучих женщинЖенщин этого знака к навязчивости толкает чрезмерная потребность в семье и любви. В этом чувстве нуждаются абсолютно все, но женщины-Раки в сто раз больше. Они не видят смысла существования, если в их жизни нет мужчины № 1. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen