10 признаков глупого человека, как распознать его с 1 взгляда

Глупость — это не обязательно отсутствие интеллекта. Кто-то может похвастаться несколькими высшими образованиями, обладать высоким IQ, но окружающие считают его глупым человеком. Многие психологи (Владимир Климов, Мария Тихонова, Андрей Курпатов) изучали человеческую глупость. На основании их работ мы составили перечень признаков, помогающий после непродолжительного общения определить глупых людей в своем окружении.Пренебрежение чужим мнениемДля глупого человека существует единственно правильное мнение – его собственное. Такие люди не способны рассматривать все стороны вопроса, для них не существует постороннего мнения, а собственные выводы чаще всего поверхностны и не всегда логичны. Глупые люди не склонны прислушиваться к советам, для них чужая мудрость – пустой звук. Они просто игнорируют тех, чья точка зрения отличается от их собственной. Пренебрежение чужим мнением приводит к проблемам, которых можно было избежать, если использовать опыт, накопленный другими людьми.Уверенность в правотеПредыдущая особенность тесно связана со следующим признаком: непоколебимой уверенностью в своей правоте. Недалекий человек упорно отстаивает свою точку зрения, даже не допуская мысли, что она может быть ошибочной, он не слышит чужих аргументов, не воспринимает конструктивную критику. Глупец может до хрипоты продолжать спор, пока оппонент не согласится с его правотой. Если кто-то не разделяет мнение недалекого человека, он воспринимает это как личную обиду. Он видит только два варианта: его позиция и неправильное мнение, всячески старается навязать окружающим свои стереотипы, предрассудки, заблуждения.Неумение строить диалогУ каждого человека бывает необходимость выговориться, но у недалеких людей такая потребность перерастает в неумение строить диалог. Они совершенно не слушают собеседника, прерывают его на середине фразы и переводят разговор на темы, которые интересны только им. Даже задав вопрос, они не в состоянии до конца выслушать ответ. В любой беседе они перехватывают инициативу и предпочитают говорить о себе.Глупый человек заполняет все пространство, у него отсутствует потребность в обратной связи, он игнорирует нужды партнера по диалогу, не дает ему вставить хоть слово.НевоспитанностьДаже если человек не знает всех тонкостей этикета, он старается держаться с достоинством, и всегда готов извиниться за допущенные промахи. Но глупый человек намеренно нарушает нормы поведения, считая это проявлением индивидуальности. Он гордится невоспитанностью, ведет себя так, как ему удобно, и не замечает, что со стороны это выглядит отвратительно.Глупые люди демонстративно игнорируют простейшие правила приличия и специально вызывают интерес к себе. Для них важно оказаться в центре внимания: они громко смеются и разговаривают там, где это неуместно, агрессивно реагируют на замечания и могут устроить скандал.Стадное чувствоНедалекие люди подвержены стереотипному мышлению, они легко поддаются стадному чувству. Им легко внушить самую невероятную идею – главное говорить уверенно, и с апломбом. Такие люди становятся распространителями невероятных историй и слухов в социальных сетях, вопреки здравому смыслу рассылают «письма счастья».Глупые люди охотно поддаются на рекламные уловки, и покупают совершенно ненужные им товары. Либо тратят последние деньги на новую модель смартфона, потому что это необходимый атрибут успешной личности.Отсутствие чувства юмораДаже умнейшие люди могут отличаться отсутствием чувства юмора, но они, по крайней мере, знают о своем недостатке, и могут отличить серьезную речь от сарказма. А вот полное непонимание здорового юмора психологи считают признаком недалекого ума. Глупые люди понимают самые примитивные, грубые, в чем-то обидные шутки. Они высмеивают недостатки окружающих, не замечая собственной бестактности. Их шутки часто бывают неуместными, несвоевременными, либо постоянно повторяются.РавнодушиеГлупые люди не испытывают необходимости думать о других людях, даже если это их родственники или друзья. Они хладнокровно относятся к чужим бедам и нуждам. Отстраняясь от проблем, глупцы проявляют инфантилизм, действуют по принципу: если я не вижу проблему, ее не существует. Они боятся ответственности, и прячутся от нее за стеной равнодушия.Патологическая трусость или показательная смелостьПостоянный страх, стремление не покидать зону комфорта считается одним из признаков глупости. Осторожность оберегает нас от неразумных поступков, но патологическая боязнь действий, ожидание неприятностей, препятствуют развитию человека и личностной эволюции.Полной противоположностью трусости является показательная смелость – такие люди постоянно рвутся в бой, рискуют собой, совершают безрассудные поступки. В данном случае признаком глупости является неумение взвешивать соотношение собственных сил и возможных рисков, невозможность вовремя остановиться.ЗавистьГлупцы завидуют чужому успеху, достатку, личным качествам, не разбираясь в том, почему кто-то добился лучших результатов. Зависть недалекого человека – неприкрытая, деструктивная, иногда переходит в озлобленность. Она базируется на нежелании развиваться, самостоятельно идти к цели, а лишь на стремлении получить желаемое сразу и без усилий.Излишняя категоричностьДля глупых людей существует две крайности: да и нет, либо черное и белое. Они категоричны в суждениях и не признают полутонов, слишком прямолинейны, упрямы. Глупцы плохо разбираются в людях, не прощают чужих оплошностей, и считают себя умнее окружающих.

Источник: www.allwomens.ru/zen