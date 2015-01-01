6 признаков, что вы для мужчины всего лишь «удобная женщина»

Rawpixel/ PixabayРано или поздно все девушки, состоящие в длительных отношениях с мужчиной, задумываются о свадебном платье. Они начинают строить планы на будущее и задаются вопросом, насколько эти отношения серьезные, и когда ожидать столь желанного предложения руки и сердца. И каким же разочарованием для них становится открытие, что для своих возлюбленных они лишь «очередные из многих», но никак не «те самые единственные». Как распознать ловушку под названием «удобная женщина» и не потратить лучшие годы на приспособленца? Смотрите наш чек-лист.Его устраивают редкие встречиЕсли парень действительно любит и намерен связать с вами свою судьбу, он разобьется в лепешку, но найдет время и возможности, чтобы устроить очередную встречу. Влюбленный мужчина – вдохновленный мужчина. Он будет подстраивать свою жизнь под ваш график, а не снисходительно «захаживать» к вам пару раз в месяц.Если видите, что человек находит сотни отговорок, дабы не ехать к вам через весь город, а через пару дней внезапно приезжает на пару-тройку часов, после чего снова исчезает на длительное время – знайте, что он банально вами пользуется, чтобы скоротать время. Вы удобны ему именно в конкретные моменты жизни: когда он расстроен, одинок, нуждается в интиме, или когда все остальные потенциальные собеседники не смогли составить ему компанию.Он не знакомит вас с семьей и близкими друзьямиБывает так, что у молодого человека очень плохие отношения с родственниками, и общение с ними может оставить неприятный осадок в душе его девушки. Если отбросить этот вариант, то знакомство с родителями по идее должно подтвердить серьезность его намерений. В случае, когда ваш партнер неумолимо тянет с таким важным для каждой пары шагом, стоит задуматься, планирует ли он вообще делать вас частью своей семьи.В случае с друзьями все еще проще. Искренне любящий и ценящий свою половинку мужчина в ста случаях из ста захочет поделиться своим счастьем с кругом самых близких людей, и сделает это с неподдельным желанием и восхищением. Вас до сих пор не представили ближайшим друзьям? Пора начинать бить тревогу – возможно, вы просто удобный буфер, с помощью которого парень пережидает время в надежде встретить кого-то более подходящего.Он не приходит на помощь в сложных ситуацияхИ врагу не пожелаешь остаться один на один с серьезной проблемой без поддержки человека, которому доверял больше, чем себе. Такие ситуации чаще всего и разбивают наивным «удобным» дамам розовые очки. Безразличному мужчине будет абсолютно все равно, здоровы вы или больны, что стряслось у вас на работе или как чувствует себя ваш ребенок от первого брака. Он просто не засоряет свой информационный канал и попросту абстрагируется.Приключись с вами малейшая неприятность, требующая участия твердой мужской руки, несерьезный ухажер, скорей всего, исчезнет со всех радаров и преспокойно переждет бурю где-нибудь на нейтральной территории – в командировке или офисе – создавая иллюзию занятости.Sasint/ PixabayПроанализируйте свои отношения: как часто вы слышите фразу «малыш, не сейчас, у меня самого дел невпроворот»? Ведь искренне заинтересованный человек считает помощь возлюбленной приятными хлопотами и шансом доказать свои чувства на деле, а не на словах. Для него это подвиг ради любимой, а не свалившийся на голову «геморрой». Ваш партнер думает иначе? Возможно, вы сами создали предпосылки к этому, демонстрируя излишнюю силу, независимость и уверенность в себе.Он не строит планы на будущееМужчина, который уже успел «хорошо устроиться», вряд ли захочет что-нибудь менять в сложившейся ситуации. Ему и незачем. У него на кухне колдует прекрасная хозяйка, в квартире – неплохая домработница, а в постели – старающаяся угодить любовница. Некоторые «удобные» женщины даже детей рожают вне брака, аргументируя это современными взглядами на институт семьи. А все потому, что некто убедительно просил их об этом.С «удобной» женщиной не строят планов – ею просто пользуются. Ее покладистостью, умением быть гибкой и во всем уступать, ее самостоятельностью (помним о «расхлебывании» сложных ситуаций), а также желанием во что бы то ни стало спасти свои отношения от разрушения. Мужчина выбирает ее за то, что она отдает всю себя, но ничего не требует взамен, и при этом еще старается причинять как можно меньше неудобств.Будущее в подобной ситуации настолько ясное, насколько оно и темное. Его просто нет! Либо довольствуйтесь тем, что ваш приспособленец предлагает вам в данную минуту, либо просто уходите, ведь изменения не наступят никогда.Он «садится на шею»Одним из самых явных признаков «удобных» отношений является паразитирование на женщине в финансовом плане. При этом молодой человек может не быть альфонсом в классическом понимании – просто сейчас так сложились обстоятельства. Они не меняются месяцами, а то и годами. Мужчина постепенно врастает в диван, перебиваясь случайными заработками, а его девушка вынуждена содержать семью и время от времени «подрезать» лапшу, свисающую с ее ушей.И она молчит. Порой может выразить недовольство, но либо про себя, либо недостаточно требовательно. Таких девушек обычно бросают, как только на горизонте появляется еще более удачная кандидатура на роль возлюбленной.Он сгоняет на своей женщине злость и негативКак правило, «удобные» женщины – это личности с заниженной самооценкой, склонные к самопожертвованию и опасающиеся предпринимать серьезные шаги для изменения своей жизни. К таким как мухи на мед летят всякие «неадекваты» и агрессоры, которые привыкли самоутверждаться за счет унижения, оскорбления и физических издевательств над женщиной. А те, в свою очередь, замазывают очередной синяк тоналкой и мысленно находят оправдание каждому их действию.Девушки, запомните: уж лучше быть совсем одной, чем вместе с кем-попало. Не дайте закомплексованному домашнему тирану превратить вас в безвольное создание, поставившее крест на своей женской судьбе. Вы заслуживаете большего, чем позиция «запасного варианта», поэтому если узнали в описанных случаях себя – бегите, роняя обувь! Но ни коем случае не становитесь ни для кого «удобной» подушкой для битья и моральной давки.

Источник: www.allwomens.ru/zen