«Запрещенные цвета»: какие оттенки не может различить глаз человека?

Pexels/ PixabayЦвет – это субъективное зрительное восприятие видимого цвета, ощущаемое рецепторами и передаваемое в мозг. Цвет различается благодаря интерпретации сигналов цветочувствительными клетками, находящимися в сетчатке глаза. Эти клетки носят название колбочек и соответствуют трем основным цветам: красному, синему, зеленому. Сочетание первичных цветов порождает множество оттенков.Но существует категория оттенков, которые являются комбинацией ключевых элементов, и увидеть их нельзя из-за принципов восприятия мозгом цветовых волн. Поэтому такие сочетания называются «невозможными» или «запретными» цветами. Ученые выделили три цветовых пары, компенсирующие друг друга при рецепции человеческим глазом. Такие пары называются оппонентными, их образуют синий и желтый, красный и зеленый, черный и белый цвета.А невозможные цвета – это красно-зеленый, желто-синий, черно-белый. Причем речь идет не о смешивании красок на палитре художника или на экране компьютера, а о совершенно новом оттенке, обладающем одновременно характеристиками каждого из цветов-соперников.Почему мы не видим запрещенные цветаКогда мы видим красный цвет, в сетчатке глаза реагируют нейроны, ответственные за его восприятие, и они же одновременно подавляют зеленый (оппонирующий) цвет. Поэтому мы не в состоянии увидеть сразу оба этих цвета. Более того, мы даже не в состоянии представить, как может выглядеть цвет, являющийся одновременно и красным и зеленым. Мозг упрощает эту задачу и превращает красно-зеленое сочетание в коричневый цвет.Такая же ситуация и с парой синий – желтый: нейроны, чувствительные к желтому, подавляют синий, и наоборот. И мы не можем увидеть оба этих цвета, исходящих из одного источника. И желтый цвет с синеватым оттенком воспринимается нашим мозгом как зеленый. Некоторые оттенки зеленого могут отливать синевой или переходить в желтый, но никогда не будут совмещать оба контрастирующих цвета. Попытки передать мозгу сигнал о паре черного и белого цвета, превращает их в один из оттенков серого.Для каждой из трех пар выделен один канал передачи данных от глаза в мозг. Канал настроен так, что в определенный момент может передать сигнал только об одном цвете – например, либо о желтом, либо о синем.Как увидеть невозможноеУченые-энтузиасты не оставляли попыток увидеть запрещенные цвета. Первый эксперимент был проведен в 1982 г. в Стэнфордском институте (Калифорния). Исследователи Хьюит Крейн и Томас Пьянтанида создали установку, которая на один глаз добровольца передавала синий цвет, а на другой – желтый. Прибор отслеживал непрерывное движение глаз и стабилизировал расположение цветных полей на сетчатке. Некоторые участники эксперимента наблюдали, как изображение рассыпается на части, у других складывалось впечатление мозаики. А небольшая группа сообщила, что постепенно граница между цветными полями таяла, и они смогли увидеть ранее невозможный эффект.Они видели синий блеск на желтом поле, или красно-зеленый цвет. Хотя многие затруднялись дать описание или наименование невиданному цвету. Поскольку результаты эксперимента были противоречивы, нарушали базовые законы психофизики и установившиеся представления о восприятии цвета, они не получили широкого распространения.Но в 2001 и 2006 годах в лаборатории Глисона (США) были проведены повторные эксперименты. На этот раз опыт проводился с детализированной цветовой картой, менялась яркость и частота смены контрастных полос. В среднем 6 из 7 респондентов говорили о том, что в какой-то момент цвета начинают растекаться через границу, создавать градиентный переход, и как бы просвечиваться один через другой. Новые данные позволили создать теорию о совместном существовании несовместимых оттенков, лучше понять механизм работы человеческого глаза и воспроизведения цвета в мозге.Самостоятельный экспериментПопытаться увидеть невозможные цвета может каждый желающий. Для этого нужно сосредоточиться на одной из предлагаемых картинок. И постараться совместить белые крестики, находящиеся в центре цветных квадратов. Это делается так же, как при рассматривании стереоскопических изображений.В момент совмещения крестиков можно на мгновение увидеть один из невозможных цветов, затем он преобразуется в другой цвет, более привычный нашему мозгу.Почему наши глаза видят больше оттенков зелёного, чем других цветовЧеловеческий глаз – совершенный оптический прибор, подаренный нам природой. Сетчатка содержит сотни миллионов светочувствительных клеток-рецепторов, которые обрабатывают световые частицы и передают сигналы в мозг, где они преображаются в разнообразие цветов. Офтальмологи говорят, что мы смотрим глазами, а видим мозгом. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen