в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
0
0
Нравится0

4 неочевидных признака, что у вас красивое тело, даже если вы так не считаете

Andre
4 неочевидных признака, что у вас красивое тело, даже если вы так не считаете
Ivanovgood/ Pixabay

Около 90% женщин страдают комплексами разной степени выраженности, и практически все они касаются их внешности. Однако мы забываем, что восприятие красоты у всех разное. То, что мы всеми силами пытаемся в себе замаскировать, может быть привлекательной чертой или неожиданной «изюминкой» для противоположного пола. Потому никогда не удивляйтесь мужскому вниманию и не приговаривайте: «Я же такая некрасивая, что он во мне нашел? Не иначе как аферист какой-то!» В противном случае вы рискуете упустить шанс найти достойного спутника жизни.

Чтобы достичь счастья и гармонии, необходимо, в первую очередь, полюбить себя. Ваше уважение к собственному телу и гордость за него будут сквозить через поведение, слова и поступки, заставляя окружающих видеть в вас настоящую фотомодель, даже если вы далеки от популярных стандартов красоты. Отбросьте предрассудки и проанализируйте свою внешность вместе с нами – и вы увидите, что ваше тело на самом деле прекрасно и достойно уважения!

Сохранение пропорций

Вспомним правило золотого сечения, согласно которому размер и объем некоторых частей тела соотносится с другими частями в пропорции 1 к 1,61. Именно такие размеры воспринимаются человеческим глазом, как наиболее гармоничные и красивые. Взгляните на рисунок Леонардо Да Винчи «Витрувианский человек», и вы поймете, что ваш рост должен быть равен 24-м кистям (а не 175 см, как пишут глянцевые журналы), что расстояние от подбородка до носа – это треть всего лица (а не половина, как у моделей с крошечным носиком), и что ширина бедер и плеч – это четверть роста (но никак не «чем больше, тем лучше»).

Именно такие пропорции окружающие воспринимают, как самые красивые и приятные взору. И да, совершенно не важно, сколько вы весите. Мозг человека устроен так, что он будет считать одинаково привлекательными как невысокую девушку с небольшой грудью, узкими бедрами и тонкой талией, так и статную барышню с аппетитными пышными формами и широкими плечами.

Если вы переживаете из-за лишнего веса и все время стараетесь похудеть, просто внимательней присмотритесь к себе в зеркале. У вас просматривается контраст талии и бедер? Ваше тело напоминает песочные часы? Это огромный плюс! Значит, оно уже воспринимается окружающими, как «правильное».

Мраморная кожа

Каждый год мы наблюдаем одну и ту же картину – женщины атакуют салоны красоты и пляжи в надежде добиться равномерного бронзового загара. Некоторые так усердствуют, что все, чего они в итоге достигают – это запуск механизма фотостарения и появление проблем с кожным покровом. Массмедиа и индустрия красоты все убедительней внушают нам, что загар – это безумно эффектно. Как бы не так! Столетиями в странах Европы и Азии эталоном женской привлекательности была светлая кожа, порой даже полупрозрачная, через которую просвечивается паутинка кровеносных сосудов (так называемый «мрамор»). И для достижения подобного благородного эффекта женщины часами сидели перед зеркалом, нанося на лицо несколько слоев косметики.

Светлокожие девушки до сих пор пользуются невероятной популярностью в скандинавских и европейских странах, а также в Японии, Корее, Таиланде и Малайзии. Здесь светлый кожный покров – признак юности и свежести. В России также всегда ценились круглолицые «светленькие» красавицы с ярким румянцем на щеках. Такая внешность свидетельствовала об их добром самочувствии и способности родить здоровых малышей. Так что если у вас светлая кожа – не всегда стоит с ней бороться с помощью загара. Есть вероятность, что вы можете покрыться ранними морщинами или заработать проблемы злокачественного характера.

Pexels/ Pixabay

Эстрогенный тип внешности

Данным понятием часто оперируют врачи-гинекологи, подбирая для женщины подходящий контрацептив. Однако информация о подобном женском фенотипе довольно интересная. К нему принадлежат около 60% всех представительниц слабого пола. Это умеренной полноты женщины, с широкими бедрами, большой грудью, телом грушевидной формы, тонкими и часто вьющимися волосами, суховатой кожей.

Вы спросите, что здесь может быть привлекательного? А то, что порой отсутствие проблем – это уже своего рода победа. У девушек эстрогенного типа практически никогда не бывает акне, даже в подростковом возрасте. Кожа их не склонна к пигментации и воспалению, а потому всегда выглядит свежо и не требует особого ухода.

Второй важный момент – это отсутствие так называемого «гирсутизма» (излишней волосистости). Этим леди неведомы постоянные эпиляции и вечная борьба с нежелательными волосами, природа наделила их исключительно чистой и гладкой кожей не только на лице, но и на остальных участках тела. Так что если вы относите себя к эстрогенному фенотипу – радуйтесь! Другим женщинам приходится тратить уйму времени и средств на устранение прыщей и волос, а вас такая беда обходит стороной.

Чудесные мелочи

Очень часто девушки не любят в себе какую-то незначительную деталь – горбинку на носу, растяжки, родинки, веснушки или шрамы. Но и здесь не стоит сразу бежать к пластическому хирургу. Подобные вещи и есть признаком того, что вы – это вы, а не кто-то иной. Маленькие отличительные черты на теле – это ваши неповторимые особенности. Именно в них влюбляются все ваши воздыхатели, именно они первыми всплывают в памяти, когда кто-то о вас думает.

Шрамы были добыты в жизненных передрягах, и даже если вы их удалите, то память о них навсегда останется с вами. Родинки порой образуют на теле чудесные «созвездия», которые так любят мужчины. Веснушки вообще считаются одной из самых сексуальных деталей женской внешности.

Избавляться от них стоит лишь тогда, когда к этому есть серьезные медицинские показания, но никак не по собственной прихоти. В противном случае вы рискуете приблизиться к ряду безликих современных девушек, черты которых хоть и чуть более правильные, однако совсем не запоминающиеся.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Психология
Похожие новости:
Ксения Собчак признала, что она некрасивая (ФОТО)

Ксения Собчак признала, что она некрасивая (ФОТО)

Новости
10 неочевидных признаков, что вы красивая женщина, даже если считаете себя не очень

10 неочевидных признаков, что вы красивая женщина, даже если считаете

Обо всем
Идеальная красота отталкивает мужчин

Идеальная красота отталкивает мужчин

Новости моды
Какие знаки зодиака сами себя не любят

Какие знаки зодиака сами себя не любят

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=