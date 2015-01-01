4 неочевидных признака, что у вас красивое тело, даже если вы так не считаете

Ivanovgood/ PixabayОколо 90% женщин страдают комплексами разной степени выраженности, и практически все они касаются их внешности. Однако мы забываем, что восприятие красоты у всех разное. То, что мы всеми силами пытаемся в себе замаскировать, может быть привлекательной чертой или неожиданной «изюминкой» для противоположного пола. Потому никогда не удивляйтесь мужскому вниманию и не приговаривайте: «Я же такая некрасивая, что он во мне нашел? Не иначе как аферист какой-то!» В противном случае вы рискуете упустить шанс найти достойного спутника жизни.Чтобы достичь счастья и гармонии, необходимо, в первую очередь, полюбить себя. Ваше уважение к собственному телу и гордость за него будут сквозить через поведение, слова и поступки, заставляя окружающих видеть в вас настоящую фотомодель, даже если вы далеки от популярных стандартов красоты. Отбросьте предрассудки и проанализируйте свою внешность вместе с нами – и вы увидите, что ваше тело на самом деле прекрасно и достойно уважения!Сохранение пропорцийВспомним правило золотого сечения, согласно которому размер и объем некоторых частей тела соотносится с другими частями в пропорции 1 к 1,61. Именно такие размеры воспринимаются человеческим глазом, как наиболее гармоничные и красивые. Взгляните на рисунок Леонардо Да Винчи «Витрувианский человек», и вы поймете, что ваш рост должен быть равен 24-м кистям (а не 175 см, как пишут глянцевые журналы), что расстояние от подбородка до носа – это треть всего лица (а не половина, как у моделей с крошечным носиком), и что ширина бедер и плеч – это четверть роста (но никак не «чем больше, тем лучше»).Именно такие пропорции окружающие воспринимают, как самые красивые и приятные взору. И да, совершенно не важно, сколько вы весите. Мозг человека устроен так, что он будет считать одинаково привлекательными как невысокую девушку с небольшой грудью, узкими бедрами и тонкой талией, так и статную барышню с аппетитными пышными формами и широкими плечами.Если вы переживаете из-за лишнего веса и все время стараетесь похудеть, просто внимательней присмотритесь к себе в зеркале. У вас просматривается контраст талии и бедер? Ваше тело напоминает песочные часы? Это огромный плюс! Значит, оно уже воспринимается окружающими, как «правильное».Мраморная кожаКаждый год мы наблюдаем одну и ту же картину – женщины атакуют салоны красоты и пляжи в надежде добиться равномерного бронзового загара. Некоторые так усердствуют, что все, чего они в итоге достигают – это запуск механизма фотостарения и появление проблем с кожным покровом. Массмедиа и индустрия красоты все убедительней внушают нам, что загар – это безумно эффектно. Как бы не так! Столетиями в странах Европы и Азии эталоном женской привлекательности была светлая кожа, порой даже полупрозрачная, через которую просвечивается паутинка кровеносных сосудов (так называемый «мрамор»). И для достижения подобного благородного эффекта женщины часами сидели перед зеркалом, нанося на лицо несколько слоев косметики.Светлокожие девушки до сих пор пользуются невероятной популярностью в скандинавских и европейских странах, а также в Японии, Корее, Таиланде и Малайзии. Здесь светлый кожный покров – признак юности и свежести. В России также всегда ценились круглолицые «светленькие» красавицы с ярким румянцем на щеках. Такая внешность свидетельствовала об их добром самочувствии и способности родить здоровых малышей. Так что если у вас светлая кожа – не всегда стоит с ней бороться с помощью загара. Есть вероятность, что вы можете покрыться ранними морщинами или заработать проблемы злокачественного характера.Pexels/ PixabayЭстрогенный тип внешностиДанным понятием часто оперируют врачи-гинекологи, подбирая для женщины подходящий контрацептив. Однако информация о подобном женском фенотипе довольно интересная. К нему принадлежат около 60% всех представительниц слабого пола. Это умеренной полноты женщины, с широкими бедрами, большой грудью, телом грушевидной формы, тонкими и часто вьющимися волосами, суховатой кожей.Вы спросите, что здесь может быть привлекательного? А то, что порой отсутствие проблем – это уже своего рода победа. У девушек эстрогенного типа практически никогда не бывает акне, даже в подростковом возрасте. Кожа их не склонна к пигментации и воспалению, а потому всегда выглядит свежо и не требует особого ухода.Второй важный момент – это отсутствие так называемого «гирсутизма» (излишней волосистости). Этим леди неведомы постоянные эпиляции и вечная борьба с нежелательными волосами, природа наделила их исключительно чистой и гладкой кожей не только на лице, но и на остальных участках тела. Так что если вы относите себя к эстрогенному фенотипу – радуйтесь! Другим женщинам приходится тратить уйму времени и средств на устранение прыщей и волос, а вас такая беда обходит стороной.Чудесные мелочиОчень часто девушки не любят в себе какую-то незначительную деталь – горбинку на носу, растяжки, родинки, веснушки или шрамы. Но и здесь не стоит сразу бежать к пластическому хирургу. Подобные вещи и есть признаком того, что вы – это вы, а не кто-то иной. Маленькие отличительные черты на теле – это ваши неповторимые особенности. Именно в них влюбляются все ваши воздыхатели, именно они первыми всплывают в памяти, когда кто-то о вас думает.Шрамы были добыты в жизненных передрягах, и даже если вы их удалите, то память о них навсегда останется с вами. Родинки порой образуют на теле чудесные «созвездия», которые так любят мужчины. Веснушки вообще считаются одной из самых сексуальных деталей женской внешности.Избавляться от них стоит лишь тогда, когда к этому есть серьезные медицинские показания, но никак не по собственной прихоти. В противном случае вы рискуете приблизиться к ряду безликих современных девушек, черты которых хоть и чуть более правильные, однако совсем не запоминающиеся.

Источник: www.allwomens.ru/zen