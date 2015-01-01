6 причин, почему мы сильнее всего влюбляемся в тех, кто не любит нас

Распространенная жизненная ситуация, когда мы влюбляемся в эмоционально недоступного человека. Это происходит постоянно на протяжении всей истории человечества. Такие деструктивные отношения приобретают сходство с неизлечимой болезнью.Детские шаблоныОснователь психоанализа Фрейд считал, что истоки всех проблем нужно искать в детстве. В этом случае проблема действительно скрывается в детских установках. Если ребенок не получает достаточно родительской любви, он все равно продолжает любить самых родных ему людей. Малыш усваивает модель их повеления, считает, что эмоциональная недоступность – это норма поведения. У человека на всю жизнь закладывается шаблон отношений – любить тех людей, которые проявляют к нему холодность.Повзрослев, ребенок, обделенный любовью, будет зависеть от тех, кто к нему безразличен. При всей возможности выбора он предпочитает один сценарий развития событий, потому что отношение к нему родителей стало эталоном любви. Искреннюю и беззаветную любовь эмоционально развитой личности он воспринимает как нечто чуждое, не соответствующее его представлениям о чувствах.Человек, недолюбленный в детстве, не получает отношений, отличных от установленного шаблона, поскольку не умеет их распознать.Недоступные люди более привлекательныНедоступность всегда привлекает нас, возбуждает интерес, подстегивает азарт. Чем более недоступным выглядит человек, тем сильнее мы в него влюбляемся и хотим быть вместе с ним. Недостижимые люди независимы, целеустремленны, они могут скрывать свои эмоции, поэтому кажутся нам более ценными, умными, привлекательными. Рядом с такими людьми мы испытывает тревожное чувство, боимся их потерять, и еще сильнее влюбляемся.Недоступные партнеры часто сами подогревают интерес к себе: намекают, что находятся в поиске, но могут рассмотреть и нашу кандидатуру, иногда сами звонят, а потом не отвечают на звонки. Они умело расшатывают эмоциональные качели, тем самым увеличивая свою ценность и притягательность в наших глазах. Некоторые из них повышают свою самооценку за счет нашей влюбленности.Неосознанная тяга к страданиямВозможно, когда-то нас задела фраза о том, что «страданиями душа совершенствуется», и с тех пор мы неосознанно стремимся к страданиям. А неразделенная любовь к безразличным людям дает мощный повод для мучений. Профессор Джорж Левенштейн из Университета Карнеги – Меллона считает, что если человек влюбляется в тех, кто его не любит, и постоянно терзается от этого, значит, состояние страдания интересует его больше, чем любовь.Личность, склонная к душевным страданиям, постоянно выбирает для влюбленности труднодостижимые объекты: человека, состоящего в браке, с огромной разницей в возрасте, либо находящегося на совершенно другой социальной ступени. Если мы постоянно стремимся к людям, которым безразличны, значит, нам необходима помощь в излечении от душевного мазохизма. Нужно определиться, чего мы хотим: сильных эмоций или стабильных отношений. Следует понять, что проблема заключается в нас самих, захотеть измениться, приложить для этого определенные усилия.Уязвленное самолюбиеВ качестве еще одной причины для влюбленности в недоступных людей психолог Кайли Бенсон считает уязвленное самолюбие. Отказ, даже в мягкой и дипломатичной форме, наносит ощутимый удар по нашему «эго». Поэтому, когда нам отказывают в любви, наше стремление к этому человеку становится настолько сильным, что не поддается рациональному объяснению. Мы готовы пойти на все, чтобы добиться его взаимности и восстановить свое самолюбие.Некоторые из нас теряют голову, когда слышат «нет» от конкретного человека, нужного нам непременно здесь и сейчас. Они тратят уйму времени, душевных сил, а иногда и здоровья, чтобы добиться его расположения. Но часто, в финале, получив любовь ранее недоступного партнера и утешив самолюбие, понимают, что все это им не нужно.Здесь уместно вспомнить классический пример, как Скарлетт О'Хара возмутилась, узнав, что Эшли женится на другой. Уязвленное самолюбие заставило ее наделать глупостей, и потратить десятилетия на погоню за недоступным мужчиной. А когда мечта оказалась в шаге от нее, Скарлетт осознала, что Эшли уже ей не нужен.Низкая самооценкаПсихотерапевт Ольга Лаптева высказала мнение, что причина безответной любви к эмоционально холодным людям кроется в нашей низкой самооценке, корни которой следует искать в детстве. Если у ребенка под воздействием обстоятельств создался набор комплексов, претензий к себе, то впоследствии он будет уверен в том, что недостоин любви. В такой личности прочно обоснуется убеждение, что «с ним что-то не так», и он бессознательно будет выбирать для себя объекты влюбленности, заведомо не отвечающие взаимностью.Очень часто человек с низкой самооценкой даже не ждет ответных чувств, ему достаточно того, что он дарит свою любовь избраннику. Становится эмоциональным донором для безразличного партнера, и не осознает, что выбирает тех, кто лишь усугубляет его неуверенность в себе.Стремление к накалу эмоцийВ западню безответной любви попадают люди, которые ведут скучное, монотонное существование, лишенное ярких событий, интересных встреч. Рядом со спокойным, эмоционально доступным партнером нам становится невыносимо скучно: кажется, что ничего не происходит, жизнь остановилась или проходит мимо.В такой ситуации чувства к человеку, не испытывающему ответной любви, придают необходимый накал эмоций. Ваш избранник может оказаться чужим по духу, не воспринимать ваши отношения всерьез, но любовь к нему становится вспышкой, озарившей серые будни. Возможно, эти чувства продлятся недолго, и вы вернетесь к привычной жизни. Но пробудившиеся эмоции могут освежить ваши отношения с постоянным партнером, придать им недостающую остроту, внести необходимый «огонек».

Источник: www.allwomens.ru/zen