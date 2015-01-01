6 причин, почему мы сильнее всего влюбляемся в тех, кто не любит нас
Распространенная жизненная ситуация, когда мы влюбляемся в эмоционально недоступного человека. Это происходит постоянно на протяжении всей истории человечества. Такие деструктивные отношения приобретают сходство с неизлечимой болезнью.
Детские шаблоны
Основатель психоанализа Фрейд считал, что истоки всех проблем нужно искать в детстве. В этом случае проблема действительно скрывается в детских установках. Если ребенок не получает достаточно родительской любви, он все равно продолжает любить самых родных ему людей. Малыш усваивает модель их повеления, считает, что эмоциональная недоступность – это норма поведения. У человека на всю жизнь закладывается шаблон отношений – любить тех людей, которые проявляют к нему холодность.
Повзрослев, ребенок, обделенный любовью, будет зависеть от тех, кто к нему безразличен. При всей возможности выбора он предпочитает один сценарий развития событий, потому что отношение к нему родителей стало эталоном любви. Искреннюю и беззаветную любовь эмоционально развитой личности он воспринимает как нечто чуждое, не соответствующее его представлениям о чувствах.
Человек, недолюбленный в детстве, не получает отношений, отличных от установленного шаблона, поскольку не умеет их распознать.
Недоступные люди более привлекательны
Недоступность всегда привлекает нас, возбуждает интерес, подстегивает азарт. Чем более недоступным выглядит человек, тем сильнее мы в него влюбляемся и хотим быть вместе с ним. Недостижимые люди независимы, целеустремленны, они могут скрывать свои эмоции, поэтому кажутся нам более ценными, умными, привлекательными. Рядом с такими людьми мы испытывает тревожное чувство, боимся их потерять, и еще сильнее влюбляемся.
Недоступные партнеры часто сами подогревают интерес к себе: намекают, что находятся в поиске, но могут рассмотреть и нашу кандидатуру, иногда сами звонят, а потом не отвечают на звонки. Они умело расшатывают эмоциональные качели, тем самым увеличивая свою ценность и притягательность в наших глазах. Некоторые из них повышают свою самооценку за счет нашей влюбленности.
Неосознанная тяга к страданиям
Возможно, когда-то нас задела фраза о том, что «страданиями душа совершенствуется», и с тех пор мы неосознанно стремимся к страданиям. А неразделенная любовь к безразличным людям дает мощный повод для мучений. Профессор Джорж Левенштейн из Университета Карнеги – Меллона считает, что если человек влюбляется в тех, кто его не любит, и постоянно терзается от этого, значит, состояние страдания интересует его больше, чем любовь.
Личность, склонная к душевным страданиям, постоянно выбирает для влюбленности труднодостижимые объекты: человека, состоящего в браке, с огромной разницей в возрасте, либо находящегося на совершенно другой социальной ступени. Если мы постоянно стремимся к людям, которым безразличны, значит, нам необходима помощь в излечении от душевного мазохизма. Нужно определиться, чего мы хотим: сильных эмоций или стабильных отношений. Следует понять, что проблема заключается в нас самих, захотеть измениться, приложить для этого определенные усилия.
Уязвленное самолюбие
В качестве еще одной причины для влюбленности в недоступных людей психолог Кайли Бенсон считает уязвленное самолюбие. Отказ, даже в мягкой и дипломатичной форме, наносит ощутимый удар по нашему «эго». Поэтому, когда нам отказывают в любви, наше стремление к этому человеку становится настолько сильным, что не поддается рациональному объяснению. Мы готовы пойти на все, чтобы добиться его взаимности и восстановить свое самолюбие.
Некоторые из нас теряют голову, когда слышат «нет» от конкретного человека, нужного нам непременно здесь и сейчас. Они тратят уйму времени, душевных сил, а иногда и здоровья, чтобы добиться его расположения. Но часто, в финале, получив любовь ранее недоступного партнера и утешив самолюбие, понимают, что все это им не нужно.
Здесь уместно вспомнить классический пример, как Скарлетт О'Хара возмутилась, узнав, что Эшли женится на другой. Уязвленное самолюбие заставило ее наделать глупостей, и потратить десятилетия на погоню за недоступным мужчиной. А когда мечта оказалась в шаге от нее, Скарлетт осознала, что Эшли уже ей не нужен.
Низкая самооценка
Психотерапевт Ольга Лаптева высказала мнение, что причина безответной любви к эмоционально холодным людям кроется в нашей низкой самооценке, корни которой следует искать в детстве. Если у ребенка под воздействием обстоятельств создался набор комплексов, претензий к себе, то впоследствии он будет уверен в том, что недостоин любви. В такой личности прочно обоснуется убеждение, что «с ним что-то не так», и он бессознательно будет выбирать для себя объекты влюбленности, заведомо не отвечающие взаимностью.
Очень часто человек с низкой самооценкой даже не ждет ответных чувств, ему достаточно того, что он дарит свою любовь избраннику. Становится эмоциональным донором для безразличного партнера, и не осознает, что выбирает тех, кто лишь усугубляет его неуверенность в себе.
Стремление к накалу эмоций
В западню безответной любви попадают люди, которые ведут скучное, монотонное существование, лишенное ярких событий, интересных встреч. Рядом со спокойным, эмоционально доступным партнером нам становится невыносимо скучно: кажется, что ничего не происходит, жизнь остановилась или проходит мимо.
В такой ситуации чувства к человеку, не испытывающему ответной любви, придают необходимый накал эмоций. Ваш избранник может оказаться чужим по духу, не воспринимать ваши отношения всерьез, но любовь к нему становится вспышкой, озарившей серые будни. Возможно, эти чувства продлятся недолго, и вы вернетесь к привычной жизни. Но пробудившиеся эмоции могут освежить ваши отношения с постоянным партнером, придать им недостающую остроту, внести необходимый «огонек».
Источник: www.allwomens.ru/zen