На какие знаки зодиака легче всего сделать приворот

Brenkee/ Pixabay1 место – РыбыРыбы чувствительны к тонким энергиям, очень гипнабельны и прекрасно поддаются магическому воздействию. Хорошо ложатся на представителей этого знака привороты и присухи. Интересно, что водные мужчины лучше откликаются на любовную ворожбу, чем женщины, принадлежащие к той же стихии. Иногда достаточно всего одного обряда, чтобы увидеть результат.В случае Рыб эзотерики не советуют применять «тяжелую артиллерию» в виде кладбищенских ритуалов или зобмирования. У подопечных Нептуна это может спровоцировать проблемы с психикой. Эффективными и наиболее безопасными станут заговоры на воду.2 место – ВесыВесы тоже считаются внушаемыми с астрологической точки зрения. Имеют невысокий энергетический потенциал, поэтому их естественную защиту легко обойти. Считаются легкими мишенями даже для колдунов, недавно начавших практиковаться в любовной магии. По этой причине им стоит хотя бы носить обереги для нейтрализации астральных атак.Привороты с одинаковым успехом действуют на представителей обоих полов. В особенности хорошо показывают себя обряды с упоминанием природных стихий, заговоры на луну, солнце и ветер.3 место – СтрелецСлабость Стрельцов заключается в повышенной эмоциональности, рассредоточенности и впечатлительности. На них тоже можно оказать влияние, не прикладывая усилий. Однако есть один важный момент: ритуалы, проведенные на огненного человека, действуют недолго. Чтобы удерживать его рядом, необходимо регулярно делать магический поддел.На Стрельцов целесообразно делать присушку. Обряды такого рода вызывают сильную тоску и провоцируют появление эмоциональной зависимости. Стоит также обратить внимание на заклинания, читаемые на горящие свечи или традиционную русскую печь.4 место – ДеваХоть сами Девы и позиционируют себя как скептики, их тоже можно «развести» на чувства посредством любовного приворота. На самом деле за маской прагматика и реалиста прячется восприимчивая личность, склонная к сентиментальности. Природная защита земных людей тоже далека от совершенства и не сможет устоять перед целенаправленным ударом.На Дев безотказно действуют обряды с подкладом. Заряженная вещь, находящаяся рядом с представителем этого знака, пробуждает чувства и заставляет чаще вспоминать о человеке, который ее подбросил.5 место – РакВ случае Раков ситуация неоднозначная. Духовно неразвитые люди, рожденные под эгидой этого созвездия, являются легкой добычей для ведьм. Привороты на них действуют быстро и имеют долгоиграющий эффект.Но если Рак сам имеет отношение к оккультизму или всерьез занимается духовными практиками, дело принимает иной оборот. У водного знака прекрасная врожденная предрасположенность к магии. Тот, кто смог раскрыть свой потенциал, успешно противостоит любой чернокнижной агрессии. Более того, колдуна, решившего применить свою силу к такому Раку, ждет неслабый обратный удар.6 место – БлизнецыБлизнецы не так просты, какими хотят казаться. С одной стороны, они считаются уязвимыми перед ворожбой из-за непостоянства и повышенной эмоциональности. С другой – присущая им двойственность служит своеобразной защитой от астральных атак. В связи с этим для каждого представителя воздушной стихии эзотерики советуют разрабатывать индивидуальный план действий.Из рекомендуемых приворотов следует упомянуть ритуалы с внушением определенных мыслей и заговоры на ветер. По отзывам практиков неплохо работает также руническая магия. Жестко действовать не стоит, поскольку легко можно спровоцировать появление алкогольной зависимости и расстройство психики.Andi_Graf/ Pixabay7 место – ВодолейВодолей – еще один скептик, насмехающийся над паранормальными явлениями. Однако от магических атак спасает его вовсе не прагматизм. Своей природной защите воздушный знак обязан небесному покровителю в виде Урана. Энергия этой планеты рассеивает направленный негатив и не дает закрепиться ни порчам, ни приворотам. Обряд «слетает», не успев даже вступить в полную силу.Оптимальным решением для человека, решившего во что бы то ни стало завладеть сердцем Водолея, станет привязка. Ворожба такого типа предполагает создание сильной энергетической связи, например, посредством визуализации.8 место – ТелецТелец – далеко не самый простой объект для приворотного воздействия. Стрелы, пущенные в его сторону, сталкиваются с силой Земли прежде, чем долетят до цели. Природная стихия, к которой относится этот знак, создает ему отличную защиту. Кроме того, Тельцы и сами имеют предрасположенность к оккультным практикам, что тоже является препятствием для других колдунов.Приворожить представителей этого созвездия можно только при условии комплексной работы. Практикующие эзотерики делают акцент на обрядах с окормом или опоем, а также подкладах.9 место – КозерогКозероги тоже находятся под опекой Земли, а еще им на жизненном пути активно помогает Сатурн. Планета не допускает стороннего влияния, в том числе сверхъестественного характера. Даже у опытных практиков возникают трудности, когда речь идет о воздействии на человека, которому покровительствует окольцованный газовый гигант.Типичный Козерог является отпетым материалистом и не питает любви к религии. Но, как показывает практика, на представителей этого созвездия могут подействовать именно церковные привороты. Неплохо себя показывают также заговоры с использованием игральных карт.10 место – ЛевЛьву тоже повезло с природным благодетелем. Солнце оберегает своих подопечных от магического негатива и наделяет их сильной аурой, способной отражать отрицательную энергию. Если представитель этого знака будет носить с собой еще и талисман с солярным символом, его и без того мощная защита усилится в несколько раз.Чтобы приворожить Льва, придется обратиться к жесткому воздействию. В данном случае имеет смысл делать упор на эмоциональную сферу. Лучше всего справляются с этой задачей обряды с призывом Темных Сил, например, бесовские присушки.11 место – ОвенСреди представителей тригона Огня Овны являются самыми устойчивыми к целенаправленному колдовской атаке. Невидимую броню им создает Марс. Благодаря его поддержке огненные люди не только умеют обороняться, но сами могут напасть на агрессора.Перед тем, как начать магическую работу с Овном, его обязательно нужно ослабить соответствующими обрядами. Только после этого следует приступать к приворотам. Обратить внимание рекомендуется на сексуальные привязки, заговоры для пробуждения похоти и ритуалы, разжигающие страсть.12 место – СкорпионСкорпион – самый одаренный мистическими способностями представитель зодиакального круга. Имеет все шансы освоить любое понравившееся магическое направление. Наличие врожденной сверхъестественной силы помогает ему избегать участи жертв порч и приворотов.Решившему добиваться расположения водного знака нестандартным путем придется столкнуться с множеством трудностей. Во-первых, придется позаботиться об отведении обратного удара, во-вторых, потратить большое количество сил и времени на подбор подходящего обряда. Наиболее результативными в случае Скорпионов считаются кладбищенские ритуалы, опои и заклинания на крови.

Источник: www.allwomens.ru/zen