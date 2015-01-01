Дима Билан объявил о свадьбе: поклонники не понимают — верить певцу или нет

Лучше и не найти знаменитостям возможности заняться своей личной жизнью, чем во время болезни. Гастрольный график Димы Билана настолько плотный, что у артиста совершенно нет времени на себя. Выступления, записи и съёмки забирают все силы и здоровье артиста, так что о семейных радостях мечтать не приходится.Недавно во время катания на льду Билан сломал ногу. Теперь подопечный Яны Рудковской вынужден передвигаться с помощью костылей — какие уж тут гастроли. Настал идеальный момент, чтобы заняться тем, что откладывалось много лет…instagram.com/bilanofficialДима Билан приехал в ЗАГС на костылях: певец интригует намёками на свою женитьбуПоклонницы Димы Билана в отчаянии — похоже, знаменитый холостяк совсем скоро обретёт статус женатого мужчины. Несколько часов назад артист опубликовал у себя в Instagram видео, которое сбило с толку его фолловеров.instagram.com/bilanofficialПевец, нарядившись в строгий костюм, едет в машине на встречу со своей давней приятельницей Мариной Цаневой. Выйдя из авто, артист заявляет, что приехал в ЗАГС. Пара проходит к столику регистрации, и певец ставит свою подпись. При этом Дима в подписи к видео оставил сообщение, которое окончательно запутало подписчиков:Свадьба. Второй год подряд. Приятная добрая традиция. И вся правда о Снегурочке. Завтра в моем #IGTV!Фолловеры Билана пребывают в недоумении: что это — розыгрыш, или артист действительно покончил с холостой жизнью? Обсуждения бурлят предположениями и поздравлениями:ol.ia9701 Мой любимчик наконец то 👏 maddona78 Поздравляю желаю счастья и любви! 1978natalya1978 Немного Вы поторопились с розыгрышем,,Ведь еще не 1 апреля miladylazur Счастья молодожёнам, раз уж так! ali_ne_nok_1995 Наконец то Димочка женился natusikshi82 Дим, никогда не думала, что твоя свадьба будет выглядеть именно так!😂😂😂 Но ты как всегда оригинален! 👍😂😂😂 nastiasi3 Где сам юмор? Почему я его так и не поняла??? 😂😂😂😂😂 Димон женился или как всегда??? Люди, Помогите понять этот мир!)))) 🙈🙈🙈Евгений Плющенко едва не покалечился, пока Яна Рудковская снимала видеоПлющенко удалось сгруппироваться и он не вылетел за пределы опасного сооружения, а докатился до конца спуска. Испугавшись, Яна Рудковская всё-таки не прекратила съёмку, пока не убедилась, что муж жив. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen