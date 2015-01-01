Резо Гигинеишвили вместе с Надеждой Оболенцевой отправился в гости к первой жене и дочери

Не каждому мужчине удаётся поддерживать хорошие отношения с бывшими жёнами и детьми от предыдущих браков. Особенно, если со своими экс-супругами он расставался ради нового романа. Резо Гигинеишвили сумел остаться в добрых отношениях со своими детьми и, похоже, с бывшими жёнами. Более того, режиссёр даже умудрился познакомить нынешнюю возлюбленную со своей первой избранницей.Анастасия Кочеткова вышла замуж за молодого перспективного режиссёра в 17 лет.lrc.com.ruУ пары родилась дочь Мария, однако спустя 4 года супруги развелись. А через год Резо уже стал мужем Надежды Михалковой, брак с которой тоже продлился недолго — семь лет.chinacar.spb.ruПосле развода с младшей дочерью Никиты Михалкова Резо начал встречаться со светской львицей Надеждой Оболенцевой. Сегодня пара уже не скрывает своего романа.instagram.com/nadineobolentsevaАнастасия Кочеткова обратилась к возлюбленной бывшего мужаУже несколько лет Анастасия Кочеткова живёт в Америке. Там выпускница «Фабрики звёзд» нашла себя в киноиндустрии, недавно снова вышла замуж и во второй раз стала мамой.instagram.com/anakofilmproНа днях Резо Гигинеишвили отправился в Америку повидаться со старшей дочерью. Вместе с режиссёром в США полетела и Надежда Оболенцева. Сложно точно сказать, когда новая возлюбленная успела познакомиться с Анастасией Кочетковой, но, судя по всему, женщины очень быстро нашли общий язык и подружились.Вся компания побывала в знаменитом парке развлечений Гарри Поттера во Флориде.В своём Инстаграм Анастасия Кочеткова разместила общее фото с бывшим мужем и их дочерью, а в подписи к снимку поблагодарила за отличный день Надежду Оболенцеву:Когда оба родителя режиссёры — это большая проблема😄 Спасибо @rezofilm и @nadineobolentseva за незабываемый и волшебный праздник 🙏🏻😊❤️instagram.com/anakofilmproПодписчики Насти сошлись во мнении, что женщина проявила большую мудрость после непростого развода, выстроив хорошие отношения между дочерью и её отцом:voitsekhovskaiasofia6400 Вы умница, я знаю как сложно простить, но мудрость это достоинство lenches Насть, вы прекрасны🌷 так приятно наблюдать за изменениями в вашей жизни и исключительно в лучшую сторону👏👏👏 простите, не могу удержаться🙈-тот случай когда хорошо, что бывший это бывший, а ты звезда💫Милана Тюльпанова не понимает, почему её мужа не посадили в тюрьмуАлександр Кержаков очередной раз стал гостем программы «Вечерний Ургант». После судебных разборок с Миланой, карьера мужчины идёт в гору. Его приглашают на федеральные каналы, доверяют тренировать детские команды. Третью жену футболиста возмущает такое положение дел. Милана считает, что Александр Кержаков виновен ничуть не меньше Кокорина и Мамаева, которые уже полгода находятся в СИЗО. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen