Остеопатия и мануальная терапия – лучший способ немедикаментозного лечения

Несмотря на всю эффективность медицинских препаратов, подобное лечение имеет множество побочных эффектов и противопоказаний. Это же касается и оперативного вмешательства. Как результат, хорошей альтернативой этому выглядит обращение в клиникуостеопатии и мануальной терапии. Об особенностях подобного лечения мы и поговорим сейчас.

В чем суть таких процедур

И остеопатия, и мануальная терапия предполагает воздействие на организм человека с помощью одних лишь рук врача. При этом обе эти практики рассматривают человеческое тело в целом, а не как отдельныесистемы и органы. Как результат, лечение направлено на то, чтобы:



восстановить естественное положение костно-мышечных групп и суставов;



снять напряжение в тканях;



устранить блокады, которые препятствуют нормальной циркуляции крови и лимфы, а также обменному процессу в организме.

Таким образом, при посещении клиники мануальной терапии воздействие происходит не на симптом заболевания, а на саму его причину. Восстановление нормальной и слаженной работы организма позволяет воссоздать все необходимые для дальнейшего выздоровления условия, а также раскрывает скрытые резервы организма для самооздоровления. Это и делает подобные методики столь эффективными.

Какие между ними отличия

Несмотря на внешнюю схожесть процедур, есть между ними и некоторые отличия.



сила воздействия. Мануальная терапия – более жесткий метод. Он предполагает силовые воздействия на проблемные зоны, тогда как в случае с остеопатией все происходит намного более мягко. В то же время, оба варианта являются безболезненными;



количество техник. В этом плане остеопатия выглядит более универсально. Остеопаты обладают почти 3 тысячами различных техник, у мануологов их в разы меньше;



наличие противопоказаний. Одно из преимуществ остеопатии состоит в практически полном отсутствии противопоказаний. В том числе, подобное лечение подходит для новорожденных, пожилых и беременных. Мануальная терапия имеет несколько больше противопоказаний, но и этот метод можно использовать во многих ситуациях.

В то же время, нельзя сказать, что определенная методика лучше другой. Они просто несколько иначе смотрят на те или иные ситуации. Понять, что же более подойдет для вас, можно в клинике семейной остеопатии и мануальной терапии

Общие преимущества

Стоит отметить, что оба эти метода обладают общими преимуществами:



немедикаментозное лечение;



отсутствие операционного вмешательства;



отсутствие болезненных ощущений и дискомфорта;



высокая эффективность (обе практики могут демонстрировать хорошие результаты даже тогда, когда традиционная медицина не проявила себя);



общее улучшение состояния организма и пр.

Как результат, регулярное посещение клиники остеопатии и мануальной терапии станет отличным выбором для тех, кто хочет комплексно оздоровиться, а также избавиться от ряда серьезных недугов.