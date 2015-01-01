Процедура обертывания: виды, преимущества и противопоказания

Для борьбы с целлюлитом в косметологии используются процедуры обертывания. На тело наносятся маски, в состав которых входят активные компоненты. Их действие усиливается благодаря «парниковому эффекту». В салонах применяются эфирные масла, лечебные глины, шоколадные маски, морские водоросли, другие вещества. После нанесения кожа подтягивается и выравнивается, происходит процесс омоложения, улучшается лимфоток.

Шоколадное обертывание: преимущества и противопоказания

Шоколадное обертывание стало одновременно оздоровительным сеансом и SPA-процедурой. Кроме релаксации, клиенты избавятся от непривлекательной «апельсиновой корки». Уход лишнего жира объясняется нормализацией обменных процесс в организме. Составы смесей на основе какао или шоколада оказывают благотворное воздействие на кожу. Другие преимущества:



способствуют снятию стресса;



ускоряют синтез коллагена;



восстанавливают энергию.

В работе специалисты используют несколько разных смесей. Одна из них – «Маска Тибетская» с дополнительными компонентами в виде пихтового масла, мумие, лекарственных трав. Пилинг «Шоколад и кофе» улучшает дренаж, очищает поры, делает кожу более упругой, помогает бороться с возникновением растяжек. В состав моделирующего крема-лифтинга входят минеральные вещества и комплекс витаминов.

Не стоит забывать о противопоказаниях. Процедуру нельзя проводить при инфекционных заболеваниях, гинекологических отклонениях, нарушениях эндокринной системы, варикозном расширении вен. Она не рекомендована беременным женщинам и гипертоникам.

Обертывание водорослями: составы, показания и противопоказания

Косметические составы на основе водорослей используются с глубокой древности. С помощью даров моря выводятся токсины, выполняется оздоровление организма, клетки насыщаются кислородом, запускаются процессы регенерации. Для получения нужного эффекта используются разные виды даров моря.

Ламинария за счет комплекса витаминов и минералов приводит в норму метаболизм. Очищаются сосуды, ткани кожи, исчезает «апельсиновая корка». С помощью фукуса можно получить быстрый эффект похудения. Восстанавливаются обменные процессы и уходят отеки. Литотамний питает тело полезными компонентами, снимает усталость и улучшает структуру эпидермиса.

Сеанс состоит из трех этапов:



очищения кожных покровов;



нанесение состава на 20-30 минут;



ухода после удаления водорослей.

К противопоказаниям относятся непереносимость йода и аллергические реакции на отдельные компоненты. Процедуру нельзя проводить при наличии ран, воспаления, высоком давлении, острых инфекциях, заболеваниях внутренних органов, сбоях в работе щитовидной железы. Она также не рекомендована беременным.