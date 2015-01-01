УЗИ маточных труб: все о процедуре

К сожалению, сегодня количество бесплодных семей растет с большой скоростью. В 70-е годы количество пар, которые не могли зачать ребенка, составляло примерно 3 % населения. В наше же время этот показатель вырос до 20 %, причем так называемые «чайлд-фри» не в счет.

Чтобы найти причину бесплодия, нужно посетить не одного специалиста, сдать множество анализов, но сперва назначают обследование женщине — проходимость маточных труб с помощью УЗИ. Об этом методе исследования и пойдет речь в данной статье.

Как происходит УЗИ маточных труб?

Перед тем как рассказать, как делают УЗИ маточных труб, маленькая предыстория о том, какую роль играет этот орган в репродуктивной системе. Маточные трубы соединяют яичники с маткой, другими словами, созревшая яйцеклетка, вышедшая из яичника, оплодотворяется именно в маточной трубе. Если все в норме, она должна пройти путь к матке и прикрепиться к стенке этого органа.

Существует немало причин нарушения проходимости маточных труб, итог всегда один — беременность не наступает. В одном случае яйцеклетка просто не выходит либо же сперматозоид не может проникнуть в нее. В другом случае сперматозоид проникает и оплодотворяет, но выйти в матку они уже не могут, тогда зародыш имплантируется прямо в трубе — этот диагноз называется внематочной беременностью.

Гистеросальпингографию назначают первым обследованием при лечении женского бесплодия.

Многих волнует вопрос, видно ли маточные трубы на УЗИ? Да, именно в этом виде обследования видны все нужные нюансы. Во время обследования в полость матки вливают специальный раствор или гель (контраст) и с помощью аппарата УЗИ или рентгена проверяют маточные трубы на прохождение вещества.

Существуют два вида ГСГ — с помощью рентгена и УЗИ. Рентгеновский способ в наше время ушел на второй план, так как облучение рентгеновскими лучами неблагоприятно действует на организм в целом. А УЗИ, наоборот, сейчас очень распространено, потому что имеет дополнительно терапевтическое действие — каждая третья девушка, проходящая процедуру, уже может забеременеть в этот цикл. Физиологический раствор вымывает мелкие спайки, тем самым прочищая трубу.

Показание к проведению ГСГ:

выявления причин бесплодия;



нерегулярный цикл;



истмико-цервикальная недостаточность;



подозрение на туберкулез;



неспособность к вынашиванию ребенка;



аномалия развития репродуктивных органов.

Подготовка к УЗИ на проходимость маточных труб

ГСГ ставят на первую половину цикла, а именно в первые дни после окончания менструации. Перед исследованием врач назначает ряд анализов: сдается кровь и моча, а также мазок на микрофлору. Последний анализ обязателен, потому что при наличии инфекции проведение ГСГ рискованно, так как заболевание может «затянуться» физраствором в полость матки. Многих женщин волнует вопрос, больно ли делать УЗИ маточных труб? Нет, ГСГ проходит совершенно безболезненно, присутствует только некий дискомфорт — пока катетер заводится во влагалище и вводится жидкость. Если возраст девушки небольшой, а также она не рожавшая, врач может порекомендовать прием спазмолитика.

Где можно пройти обследование?

Исследование можно пройти как в государственных учреждениях, так и в частных. Редакция рекомендует все же обращаться в частные клиники, которые имеют в своем арсенале качественное и современное оборудование. К тому же платная медицина имеет различные аппараты, мобильные, которые не привязаны к кабинету, а также высокотехнологические стационарные, которые способны показать намного больше, а значит, поставить диагноз будет значительно проще и быстрее. С таким оборудованием не будут возникать вопросы по типу: непроходимость маточных труб видно ли на УЗИ? Помните, на здоровье экономить нельзя!

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