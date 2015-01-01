Имена детей, которые хорошо учатся в школе, как правило

RaphaelJeanneret/ PixabayКак назвать девочку, чтобы у нее не было проблем с учебой?АлинаОбладательница этого имени имеет высокую работоспособность. Она дисциплинирована, организована, умеет систематизировать исходные данные. Не стесняется задавать вопросы, когда хочет что-то уточнить. Иногда бывает даже чересчур дотошной в попытке докопаться до истины. У Алины также очень хорошая память, которая помогает быстро запоминать новый материал.АнастасияДевочка, которую так назвали, с большой вероятностью станет прилежной ученицей. Маленькая Анастасия сама тянется к знаниям, проявляет любознательность и целенаправленность. Главное, чтобы родители первое время тоже принимали участие в подготовке к урокам. Моральная поддержка укрепит в Насте уверенность в своих силах и поспособствует ее дальнейшему успешному обучению.ЕленаЕлена имеет все шансы стать как минимум хорошисткой. У нее хорошая память и живой ум. Она довольно смышленая, исполнительная и нередко выделяется на фоне сверстников серьезностью и вдумчивостью. Единственная проблема, с которой могут столкнуться родители Лены, связана с ленью. Девочку нужно подталкивать в нужном направлении и правильно мотивировать.МаринаНосительница этого имени с детства демонстрирует лидерские способности, ответственность и стремление к самостоятельности. В классе часто становится активисткой, принимает непосредственное участие в школьной жизни. С учебой у Марины не возникает проблем в силу развитых коммуникативных навыков. Она не боится выступать у доски и не теряется, когда ее спрашивают.НатальяУ Натальи практически никогда не возникает затруднений в учебе. Счастливые родители могут вообще не участвовать в проверке домашних заданий дочери. Организованная девочка сама составляет распорядок дня так, чтобы все успеть. Ей искренне нравится быть отличницей и примером для подражания, но никто не может назвать ее выскочкой или зазнайкой. Наташе изначально несвойственно высокомерие.НинаНина рассчитывает только на себя и свои силы. Не надеется получить хорошую оценку, списав у одноклассников. В удачу тоже не особо верит, хотя и не считает себя аутсайдером. Учителя отмечают усердие девочки, усидчивость и аккуратность. Одинаково легко ей даются гуманитарные, естественные и точные науки. Не упустит случая показать творческие способности.ОльгаКак правило, обладательница этого имени растет послушным ребенком. Особенно это касается тех, кто появился на свет весной или летом. Родителям достаточно объяснить Ольге необходимость хорошо учиться, чтобы она начала приносить домой только хорошие оценки. Однако не стоит требовать от нее быть лучше всех. Любое давление спровоцирует обратный эффект, и Оля забросит школу в знак протеста.РегинаДевочка, получившая это имя, стремится везде и всегда быть первой. Для нее важно ощущать признание учителей и уважение одноклассников, поэтому она проявляет рвение к учебе. Энергии Регины хватает не только на освоение школьной программы. Родители должны позаботиться также о ее досуге, например, записать ее в спортивную секцию или кружок по интересам. Не нужно переживать, что внеклассные занятия негативно отразятся на успеваемости.СофьяЭто имя в переводе означает «мудрая», что уже может служить предварительной оценкой интеллектуальных способностей девочки. Софья действительно умна не по годам, из-за чего учителя нередко поручают ей самые ответственные задания. Она внимательна, трудолюбива и любознательна. С удовольствием помогает отстающим одноклассникам и тем, кто недопонял материал во время урока.Как назвать мальчика, чтобы он хорошо учился в школе?Klimkin/ PixabayАлексейАлексею легко дается учеба. Он растет довольно смышленым и находчивым ребенком. Если у него не получается справиться с каким-то заданием традиционным путем, он найдет другой выход из положения. Наибольший интерес у него вызывают гуманитарные науки. Родители должны объяснить Леше необходимость освоения и других дисциплин, но препятствовать конкретному увлечению не стоит.ВалерийОбладателю этого имени присущ спокойный характер. Он последователен, основателен, не отвлекается на внешние раздражители, умеет сосредотачиваться и концентрироваться на учебном процессе. Любит читать, анализировать, делать выводы. Валерий нередко становится любимчиком учителей благодаря примерному поведению и демонстрации тяги к знаниям.ВладиславМальчику, получившему это имя, нравится ощущение собственного превосходства. Желание стать самым лучшим является его основным мотиватором, когда дело касается получения образования. Среди сверстников Владислав слывет эрудитом и интеллектуалом. В особенности ему нравится принимать участие в соревнованиях за званием самого умного ученика. Родителям рекомендуется следить за тем, чтобы в нем не проросло высокомерие.ГеоргийМаленький Георгий не доставляет хлопот маме и папе. Он растет послушным, тихим и трудолюбивым. Проявляет добросовестность, когда речь заходит о самостоятельном изучении материала. С недетской скрупулезностью выполняет порученные ему дела. В обязательном порядке следит за своим внешним видом. В школу приходит чистым и опрятным, что отчасти помогает ему получить расположение учителей.ДаниилДаниил – очень любознательный ребенок. Он задает много вопросов, охотно вступает в дискуссию со взрослыми, пытается делать собственные умозаключения. Однако для получения им хороших оценок важным условием является налаживание положительного контакта с учителем. В противном случае придется нанимать репетитора или уделять повышенное внимание подготовке к урокам.ДенисНоситель этого имени быстро схватывает новую информацию, правда закреплять ее он не очень любит. У Дениса также хорошо развито ассоциативное мышление. Не всегда достаточно прилежен, но показывает завидную смекалку в затруднительных ситуациях. Например, если он забывает алгоритм действий, находит правильный ответ логическим путем.ЕвгенийЕвгений – непоседа в хорошем смысле. Он постоянно интересуется чем-то новым и обязательно ищет практическую сторону применения полученных знаний. Важно, чтобы родители поддерживали стремление мальчика всесторонне развиваться. В особенности Жене важно ощущать одобрение матери, с которой у него, как правило, сохраняется сильная эмоциональная связь в любом возрасте.ПлатонМаленький Платон считается старательным учеником. Он часто переспрашивает, задает много уточняющих вопросов, иногда бывает даже занудой в этом плане. Проявляет перфекционизм при выполнении домашних заданий и подготовке творческих проектов. Предпочтение отдает точным наукам, в которых есть конкретные ответы и в минимальном количестве присутствуют допущения.СергейОбладателя этого имени нельзя назвать классическим отличником. Для него важнее налаживать контакты со сверстниками и принимать активное участие в общественной жизни. Но Сергея очень выручает находчивость и уверенность в себе. Даже при отсутствии знаний он может действовать правильно благодаря превосходной интуиции и способности размышлять.

Источник: www.allwomens.ru/zen