Ольга Орлова подставила «Секрет на миллион»: выяснилось, что на самом деле прячут в конвертах с последним вопросом

За два с половиной года программа «Секрет на миллион» завоевала популярность не только у зрителей России, но и у поклонников в других странах. Лера Кудрявцева внимательна и деликатна со своими гостями. Телеведущая с интересом выслушивает звёздные откровения, задаёт острые вопросы, провоцирует на исповеди…instagram.com/leratvСердобольные зрительницы увлечённо обсуждают нелёгкие судьбы героев программы в соцсетях. Каждый новый выпуск «Секрета на миллион» — сенсация. Не все участники программы готовы дать ответ на последний вопрос, спрятанный в конверте. Большинство героев сжигают «тайну» в пламени свечи.Ольга Орлова тоже не стала отвечать на вопрос из конверта, который ей передала Лера Кудрявцева…youtube.comСтаниславский в восторге: Ольга Орлова умело сыграла смятение в «Секрете на миллион», хотя никакого секрета не былоНа выходных зрителей ждал «Секрет на миллион» с Ольгой Орловой. Находясь в многочисленном отряде «сбитых лётчиков» отечественного шоу-бизнеса, бывшая певица всё-таки пытается вернуть себе былую популярность.Орлова несколько лет назад стала одной из ведущих «Дома-2», так что определённая часть аудитории регулярно видит артистку на своих экранах.instagram.com/olgaorlova1311Как и положено гостям, Ольга Орлова откровенно отвечала на вопросы Леры Кудрявцевой. Раскрыв традиционный конверт с «секретом», Орлова заметно разволновалась. На лице экс-«блестящей» промелькнули самые разные эмоции — страх, волнение, смятение, удивление, негодование. Вопрос настолько выбил артистку из колеи, что её бросило в жар: Орлова принялась обмахиваться листочком из конверта. И тут самый большой секрет неожиданно засветился на экране…Ольга Орлова отказалась отвечать на вопрос из конверта, однако внимательные пользователи сети сумели выяснить, что было написано на листке бумаги. Замедлив видео до минимума, несложно различить слова:ОЛЬГА, ЭТО ВАША САМАЯ СТРАШНАЯ ТАЙНА ЖИЗНИyoutube.comГостья «Секрета на миллион» просто старательно и умело разыгрывала волнение перед камерами!Интернет-пользователи, разоблачившие обман создателей популярной программы, высмеяли её участников и ведущую:lina_8155 Какие они противные все, лицемеры.Кому они нужны со своими тайнами. raeyskaja Ужас, одно враньё.....сами себя развлекают и за это ещё и деньги получают,жуть.... letomaxim Жесть какая примитивщина👎 Эти опущенные глазки Орловой, вздох Кудрявцевой 😂 "Не сейчас". Прям интрига shugarovasosnovskaia Святая орлова не готова... alisika6565 Оскара ей,оскара!!!Через 3 года после смерти Тиму Брика вспомнила только Анна Калашникова, остальные звёзды забыли своего пиарщикаСтоит только уйти из жизни какой-либо знаменитости, как весь звёздный инстаграм сразу же начинает активно скорбеть. Артисты воспевают талант и умение дружить покойного, искренне обещая никогда не забывать о нём.Сегодня уже мало кто из обычных интернет-пользователей вспомнит, кто такой был Тима Брик. А ведь три года назад портрет этого молодого человека заполнил новостную ленту Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen