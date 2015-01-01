Александр Панайотов собирается на Евровидение-2019: певец опубликовал подробности выступления на конкурсе

Очередной раз доказав на «Голосе» силу своего таланта, Александр Панайотов пока ни разу не смог попасть на «Евровидение». Артист признавался, что мечтает стать участником популярного конкурса, однако российские организаторы считают иначе. В прошлом году попытались отправить в Киев Юлию Самойлову, а в этом в Израиль полетит Сергей Лазарев. Александр Панайотов снова остался не у дел.instagram.com/panaiotovВпрочем, сегодня артист порадовал своих поклонников. В Инстаграм Панайотова появился скрин статьи русского сайта BBC. По информации новостной службы, Александр Панайотов всё-таки примет участие в «Евровидении-2019»…instagram.com/panaiotovАлександр Панайотов поделился сенсацией о своём участии в Евровидении-2019Несколько часов назад Александр Панайотов опубликовал у себя в Instagram скриншот с портала Русской службы новостей. В материале говорится о том, что певец представит в Израиле Ватикан. По информации журналистов ВВС, Панайотова выдвинули на «Евровидение-2019» кардиналы во главе с Папой Римским. В статье сообщается, что артист будет выступать в Израиле в сопровождении хора монахинь из церкви Св. Марты.Певец прокомментировал последние новости одним словом — «СЕНСАЦИЯ!!!»instagram.com/panaiotovНа самом деле в ленте новостей ВВС никакой информации об Александре Панайотове нет... Интересно, что не все подписчики Панайотова разобрались, что сенсация о поездке артиста на «Евровидение» является первоапрельской шуткой. Кое-кто из фолловеров вполне серьёзно пожелал певцу победы на конкурсе в Израиле:linseestyle Саша,я желаю Вам победить,Вы этого достойны😊💐! obodki_obruchi_34 Сашка, это класс☝️👍 Значит, будем смотреть Евровидение!!! Пусть от Ватикана, но зато такой голос должен обязательно представлять Россию, но если у нас при выборе что-то несправедливое происходит, будем болеть за Ватикан 👍 frolovalarisv Он выиграет у Сергея! niknan5059 Удачи тебе Александр 👏👏👏😍😍😍 sadykova6260 Уверена,что это будет потрясающе красиво в таком тандеме.Желаю Александру удачи и побед!!!👏👏👏Признавайтесь, друзья, вас часто разыгрывают на 1 апреля? Ведётесь?🤭Анастасия Кочеткова обратилась к возлюбленной бывшего мужаНа днях Резо Гигинеишвили отправился в Америку повидаться со старшей дочерью. Вместе с режиссёром в США полетела и Надежда Оболенцева. Сложно точно сказать, когда новая возлюбленная успела познакомиться с Анастасией Кочетковой, но, судя по всему, женщины очень быстро нашли общий язык и подружились. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen