Наргиз Закирову не могут узнать поклонники: в сеть попало архивное фото певицы в 16 лет

В своих фотоархивах решила навести порядок Ольга Кормухина. Певица обнаружила фотографию, которая раньше нигде не публиковалась. Снимок был сделан в 1986 году в Юрмале: именно в этом году знаменитый фестиваль проходил в Прибалтике первый раз.instagram.com/olgakormuhinaНа фотографии Ольга Кормухина запечатлена рядом со своими коллегами по сцене — Валентиной Легкоступовой и Наргиз Закировой:Ох, как же давно я не листала старых фотоальбомов! А тут пришла мне в голову одна интересная идея.... ну и полезла я ворошить прошлое.) И вот! Пожалуйте! , какую фотку я обнаружила в старом альбоме! Это Юрмала-86 ... Жеребьёвка...Крайняя слева- Наргиз Закирова, правее за ней Валя Легкоступова. А крайняя справа- студентка Гнесинки и ваша покорная слуга.)instagram.com/olgakormuhinaПодписчики Ольги Кормухиной не узнали Наргиз — юная певица совершенно не похожа на сегодняшнюю звезду:ksyu_0460 Вот это да, какая память. Наргиз.. я бы её не узнала. alexandernikireev Наргиз Закирову в жизни бы не узнал )) nataliasimusita Здоровоооо.... Люблю старые фото смотреть. Наргиз бы никогда не узнала. Спасибо за положительные эмоцииНастасью Самбурскую осудили за травлю обидевшей её подписчицыНастасья Самбурская, внимательно перечитав тысячи комментариев, отыскала один из самых резких. Перейдя в профиль подписчицы, звезда «Универа» разместила фото обидчицы в следующем посте. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen