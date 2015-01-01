Мужчина-пополамщик: в чем подвох и почему не стоит тратить на него время?

Disarm/ PixabayВ нынешнее время обвинение женщин в повальной меркантильности и жажде наживы достигло своего апофеоза и превратилось в настоящую травлю по половому признаку. Фактически каждый второй мужчина считает своим долгом подчеркнуть зависимость современных девушек от хрустящих купюр, айфонов и дорогущей одежды. При этом о реальном количестве «поехавших» на теме финансов представителей сильного пола почему-то умалчивают. Возможно из-за того, что не хотят порочить образ сильного и мудрого главы семейства, наследуя старую патриархальную философию. Кто же такой мужчина-пополамщик и почему от него стоит бежать как от огня?Как распознать пополамщика?Девушки 21-го века (за редким исключением) – это самодостаточные, независимые и гармоничные личности, которые отказываются от вредных привычек и отдают предпочтение саморазвитию и карьерному росту. Согласитесь, они скорей сами решают, впустить ли в свою жизнь того или иного мужчину, нежели в наглую напрашиваются к нему на шею.Но вот типичный пополамщик думает как раз наоборот. Он на сто процентов уверен, что все дочери Евы готовы ради дорогих подарков продать совесть и честь. Небрежное отношение к женщинам сквозит во всех его жестах и словах. Он нивелирует заслуги слабого пола, называя ежедневный женский труд лишь подобием труда. Обратите внимание при первой встрече, как мужчина высказывается о девушках в целом. Если неоднократно подчеркивает, что никому не доверяет, то, поверьте, что он не доверится и вам.Мало того, что первый ужин в ресторане вы оплатите поровну вне зависимости от того, ели вы что-то или нет. На втором свидании тоже можете не рассчитывать на особую романтику. Обвиняя женщин в меркантильности, мужчина-пополамщик, тем не менее, ничего не даст, не зная, что получит что-что взамен. Так что цветов, шоколада и вина вам не видать, пока ухажер не удостоверится, что свидание чем-то закончится. К примеру, интимом.А если позвал замуж?Не сомневайтесь, что жизнь с таким «разумным финансистом» похожа на жалкое существование нищенки у порога церкви. Независимо от уровня дохода бюджет семьи формируется из двух равных сумм. При этом никого не волнует, что муж может получать 50 тысяч, а жена – всего 20. Остаток он благополучно потратит на свою собственную персону, ставя при этом женщину в позицию попрошайки.Выйти в декрет, будучи замужем за подобным жадиной, означает обречь себя и малыша на постоянное выпрашивание денег на элементарные нужды, вплоть до средств личной гигиены. При этом женщина постоянно будет слышать вопрос «А почему это я должен тебя содержать?», поскольку пополамщик искренне полагает, что вся эта идея с ребенком – это сугубо ваша инициатива. И платить за нее тоже, стало быть, должны именно вы.Также в браке с подобным «чудиком» вы можете не рассчитывать хоть на какие-нибудь подарки и знаки внимания – они изначально не вносятся в смету семейной жизни. Хотя у самой у вас совесть не позволить забыть о дате свадьбы или дне рождения любимого, так что и здесь вы основательно проигрываете.Goumbik/ PixabayДействительно ли все поровну?Некоторые женщины настолько ослеплены любовью, что не могут сразу разглядеть очевидных вещей. Вот из чего состоит рацион девушки? Салат и йогурт на завтрак, тарелочка супа на обед и кусочек рыбы на ужин. А иногда и вовсе без ужина, чтобы оставаться стройной. А с появлением мужчины вы начнете варить огромные кастрюли борща, основательно затариваться мясом, фруктами, сладостями, а также пивом и снеками – для него лично. И оплачивать в итоге все это поровну. Ваши собственные расходы возрастут вдвое.Если раньше работа по дому сводилась к смахиванию пыли с поверхностей и мытья одной тарелки в день в любое удобное время, то теперь на вас навалится ежедневная стирка, глажка, чистка всех углов до блеска и прочие «прелести» семейной жизни. Мало того, что на это будет уходить в несколько раз больше воды и электроэнергии, так вы еще будете и уставать, словно загнанный на пашне конь. И да, расходы тоже вырастут в пару-тройку раз, если не обзаведетесь домработницей, за которую, к слову, будете платить самостоятельно.Ведь для такого мужчины женская работа сразу на двух фронтах – это вовсе не труд. По мнению пополамщика он запросто заменит вас и ваши «услуги» на молчаливые бытовые приборы, равно как и супружеские обязанности – на случайные интимные связи. И да, он не постесняется сказать вам это прямо в лицо, так что заранее натирайте уши мылом.Со временем у жены пополамщика вырабатывается устойчивая уверенность в том, что она не стоит ни гроша, что ей, бездари, даже многовато платят, и что выбрать себе дело по душе – это ерунда на постном масле (ибо «кто тебя будет содержать, пока ты будешь искать себя?»). Все, что можно получить от таких отношений – это падение самооценки до уровня плинтуса и чувство едкого стыда за каждую потраченную копейку сверх бюджета.Пополамщики как деструктивный фактор в здоровых отношенияхИнтересное дело: естественное желание девушек разузнать о доходах потенциального партнера расценивается чуть ли не как посягательство на его имущество, в то время как полная или частичная жизнь за счет женщины воспринимается как грамотное управление домашними финансами. С уверенностью можно сказать, что мужчины перебрали на себя роль эдаких капризных дам, которых нужно добиваться, и которым нужно сразу давать что-то взамен их благосклонности.А что же девушки? А девушки стали учиться и вовсе обходиться без мужчин, так как каждое их действие последние рассматривают под микроскопом, а каждое слово анализируют с точки зрения «а не хочет ли она айфон». Более обидную ситуацию и придумать невозможно.Потому если вы уловили в поведении потенциального ухажера черты помоламщика, вежливо откланяйтесь, после чего смело удаляйте его номер из телефонной книги, если не хотите, чтобы деньги стали камнем преткновения в ваших отношениях на ближайшие несколько лет.

Источник: www.allwomens.ru/zen