65-летняя Елена Коренева вызвала восхищение у пользователей Instagram

В кинобиографии Елены Кореневой не слишком много значимых ролей, однако некоторые её героини уже несколько десятилетий остаются самыми любимыми у зрителей. Лишь только участие в картинах «Романс о влюблённых», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Экипаж», «Сватовство гусара» сделало Кореневу настоящей легендой советского кинематографа.youtube.comНа самом пике карьеры Елена уехала в США и на долгие годы выпала из киножизни. Фильмы, в которых Коренева снималась после возвращения из Америки, не имели громкого успеха. Тем не менее актриса осталась в России.Елена сегодня активно снимается и принимает участие в театральных постановках. На днях Коренева сыграла в спектакле «Спасти орхидею», премьера состоялась в Гоголь-центре.instagram.com/vadim_vernikВадим Верник показал, как сегодня выглядит Елена КореневаНа премьерный показ пришёл Вадим Верник. Телеведущему удалось после спектакля пообщаться с Еленой Кореневой и оставить у себя в блоге фото с актрисой.Сегодня 65-летнюю звезду редко можно увидеть на телепередачах, а собственной странички в соцсетях у неё нет. Не удивительно, что подписчики Инстаграма Вадима Верника были рады увидеть любимую актрису.instagram.com/vadim_vernikНа лице Елены Кореневой не видно следов пластических операций, звезда выглядит естественно для своих лет. Интернет-пользователи оставили в адрес актрисы множество восхищённых комментариев:liu_prosto Леночка Коренева_само очарование🌷 oooksanakaras Обожаю Елену Алексеевну. Она грандиозная 💛 koroleva.lida2017 Браво!Восхищение и признательность!👏👏👏👏👏❤❤❤❤ enazarova1972 Милая, милая Людочка из ПОКРОВСКИХ ВОРОТ! КРАСАВИЦА! Самое гриппозное время. Держите ноги в тепле! Прелесть! nemo500100 Ну, а Елене Алексеевне кроме восторгов и комплиментов ничего более!!!💓🎉😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Любовь Аксёнова разместила фото без макияжа и фильтров: натуральная красота звезды «Мажора» восхитила поклонниковОтретушированные лица звёзд настолько стали привычными, что любой снимок без обработки вызывает у интернет-сообщества жгучий интерес. Фолловеры увеличивают фото, изучают каждую деталь, чтобы убедиться — звёзды тоже люди и они сталкиваются с теми же проблемами, что и все остальные — лишний вес, прыщи, морщины, дряблость кожи и т.п. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen