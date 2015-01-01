в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
3
0
Нравится0

65-летняя Елена Коренева вызвала восхищение у пользователей Instagram

Andre
65-летняя Елена Коренева вызвала восхищение у пользователей Instagram
В кинобиографии Елены Кореневой не слишком много значимых ролей, однако некоторые её героини уже несколько десятилетий остаются самыми любимыми у зрителей. Лишь только участие в картинах «Романс о влюблённых», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Экипаж», «Сватовство гусара» сделало Кореневу настоящей легендой советского кинематографа.

youtube.com

На самом пике карьеры Елена уехала в США и на долгие годы выпала из киножизни. Фильмы, в которых Коренева снималась после возвращения из Америки, не имели громкого успеха. Тем не менее актриса осталась в России.

Елена сегодня активно снимается и принимает участие в театральных постановках. На днях Коренева сыграла в спектакле «Спасти орхидею», премьера состоялась в Гоголь-центре.

instagram.com/vadim_vernik

Вадим Верник показал, как сегодня выглядит Елена Коренева

На премьерный показ пришёл Вадим Верник. Телеведущему удалось после спектакля пообщаться с Еленой Кореневой и оставить у себя в блоге фото с актрисой.

Сегодня 65-летнюю звезду редко можно увидеть на телепередачах, а собственной странички в соцсетях у неё нет. Не удивительно, что подписчики Инстаграма Вадима Верника были рады увидеть любимую актрису.

instagram.com/vadim_vernik

На лице Елены Кореневой не видно следов пластических операций, звезда выглядит естественно для своих лет. Интернет-пользователи оставили в адрес актрисы множество восхищённых комментариев:

liu_prosto Леночка Коренева_само очарование🌷 oooksanakaras Обожаю Елену Алексеевну. Она грандиозная 💛 koroleva.lida2017 Браво!Восхищение и признательность!👏👏👏👏👏❤❤❤❤ enazarova1972 Милая, милая Людочка из ПОКРОВСКИХ ВОРОТ! КРАСАВИЦА! Самое гриппозное время. Держите ноги в тепле! Прелесть! nemo500100 Ну, а Елене Алексеевне кроме восторгов и комплиментов ничего более!!!💓🎉😍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Любовь Аксёнова разместила фото без макияжа и фильтров: натуральная красота звезды «Мажора» восхитила поклонников

Отретушированные лица звёзд настолько стали привычными, что любой снимок без обработки вызывает у интернет-сообщества жгучий интерес. Фолловеры увеличивают фото, изучают каждую деталь, чтобы убедиться — звёзды тоже люди и они сталкиваются с теми же проблемами, что и все остальные — лишний вес, прыщи, морщины, дряблость кожи и т.п. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Сын Елены Яковлевой дебютировал в театре, фото

Сын Елены Яковлевой дебютировал в театре, фото

Обо всем
Модный писк или неудачный ракурс: Елена Летучая заинтриговала гигантской обувью

Модный писк или неудачный ракурс: Елена Летучая заинтриговала

Обо всем
Елена Ваенга беременна

Елена Ваенга беременна

Новости
Елена Ваенга украла песню

Елена Ваенга украла песню

Новости
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Мама вашей Мамы