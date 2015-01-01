Родные Юлии Началовой выступили против съёмок фильма о певице

Страсти вокруг Юлии Началовой продолжают кипеть даже после её похорон. Теперь память певицы активно стараются увековечить на экранах. В масс-медиа появилась информация, что художественный фильм о Юлии Началовой с рабочим названием «Буду рядом» уже запущен. Имена режиссёра и продюсера картины не известны зрителям — некие Андрей Загорский и Наталья Филатова.instagram.com/isaeva.anyaСтановится традицией оперативно снимать фильм о внезапно скончавшихся артистах сразу после их ухода. Так, планировалось снять фильм о Жанне Фриске, а затем о Децле. Теперь очередь дошла до Юлии Началовой.Родные Юлии Началовой планируют свои проекты, посвящённые памяти певицыПоследние новости о съёмках художественного фильма о жизни Юлии Началовой прокомментировала её пиар-директор Анна Исаева. У себя на страничке женщина объяснила, что родители певицы не давали никаких разрешений на съёмки фильма об их дочери:…родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродуктеinstagram.com/julianachalovaАнна сообщила, что к родителям обращались не только по поводу фильма, но и по поводу концерта памяти. Однако и это мероприятие было отклонено — Исаева отметила, что у родных певицы есть собственные идеи и возможности, касательно проектов, посвящённых Юлии:Мы пока НИКАКИХ ИДЕЙ НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ. Потому что у нас есть СВОИ ИДЕИ и пожелания на этот счет. А главное – возможности более масштабные и профессиональные.Идею о съёмках фильма, посвящённого жизни Юлии Началовой интернет-пользователи встретили весьма агрессивно. Комментаторы возмущены, что на имени певицы активно пиарятся после её смерти все кому не лень:ms.katuxa1990 Сейчас все, кому не лень, пытаются навариться на смерти известных людей. И это так гадко.... malika_manc На смерти человека пытаются нажитьсЯ и хайпить. Что за время пришло, ужас yulya192021 Страшно жить в таком обществе, где на смерти пытаются заработать:фильм снять, скандал устроить, вытащить все «грязное белье».Истерия вокруг смерти Юлии Началовой продолжается: интернет-пользователи атакуют аккаунт Евгения АлдонинаСмерть и похороны Юлии Началовой стали самыми обсуждаемыми событиями последних десяти дней. С одной стороны, такой повышенный интерес к случившемуся легко объяснить внезапностью. Никто не ожидал, что красивая 38-летняя певица «сгорит» за неделю. Ни сама Юлия, ни её родные и знакомые никак не могли предвидеть такого конца. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen