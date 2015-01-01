Молодого спутника Ирины Безруковой сравнили с её бывшим мужем
Три года назад жизнь Ирины Безруковой перевернулась. Актриса перенесла два тяжелейших удара — смерть единственного сына и уход любимого мужа. Тем не менее Ирина не закрылась в своём горе, а решила во что бы то ни стало выжить. О том, что происходит в душе Безруковой, можно только догадываться, ведь внешне она старается сохранять самообладание.
instagram.com/irina_bezrukova_official
Ирина Безрукова активно участвует в общественной жизни. Актриса снимается в кино, играет в театре и посещает культурные мероприятия. Правда, на различных кинотусовках Ирина обычно появляется в гордом одиночестве.
instagram.com/irina_bezrukova_official
Поклонники артистки искренне мечтают о том, чтобы их любимица встретила достойного мужчину. Возможно, Ирине, наконец, повезло…
Ирина Безрукова вышла в свет с молодым избранником: роман актрисы бурно обсуждают её поклонники
Сегодня в соцсетях появилось фото Ирины Безруковой с молодым актёром Игорем Оробеем. Пара побывала на премьерном показе картины «Амбивалентность» в столичном кинотеатре «Октябрь». Это уже второй совместный выход Ирины и Игоря в свет: год назад актёры были замечены вместе на другой премьере.
Ни год назад, ни сейчас Ирина не стала отвечать на вопросы интернет-пользователей о том, что её связывает с 36-летним актёром. Зато поклонники Безруковой не скрывают радости, считая, что личная жизнь звезды налаживается:
bezimiannaya.marina Молодец она , приятная женщина ,без понтов и пафоса soloveva5877 Ирочка роскошная женщина! Красавица!живите как вам нравится и никого не слушайте. Жизнь такая короткая. 💐
instagram.com/zvezdnye_news
Отметим, что по мнению некоторых комментаторов, Игорь Оробей внешне напоминает бывшего супруга Ирины Сергея Безрукова:
dia.milana сначала показалось, что это Безруков, идентичные типажи. svetlana111157 Я рада за неё!Только опять похож на Безрукова!🤗 brukwass Очень на Безрукого похож! _poninskaya_ На Сергея Безрукова похож. Серёженька новое счастье построил,и Ирине пора.Главное, чтобы счастливы были.
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Источник: www.allwomens.ru/zen