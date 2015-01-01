Молодого спутника Ирины Безруковой сравнили с её бывшим мужем

Три года назад жизнь Ирины Безруковой перевернулась. Актриса перенесла два тяжелейших удара — смерть единственного сына и уход любимого мужа. Тем не менее Ирина не закрылась в своём горе, а решила во что бы то ни стало выжить. О том, что происходит в душе Безруковой, можно только догадываться, ведь внешне она старается сохранять самообладание.instagram.com/irina_bezrukova_officialИрина Безрукова активно участвует в общественной жизни. Актриса снимается в кино, играет в театре и посещает культурные мероприятия. Правда, на различных кинотусовках Ирина обычно появляется в гордом одиночестве.instagram.com/irina_bezrukova_officialПоклонники артистки искренне мечтают о том, чтобы их любимица встретила достойного мужчину. Возможно, Ирине, наконец, повезло…Ирина Безрукова вышла в свет с молодым избранником: роман актрисы бурно обсуждают её поклонникиСегодня в соцсетях появилось фото Ирины Безруковой с молодым актёром Игорем Оробеем. Пара побывала на премьерном показе картины «Амбивалентность» в столичном кинотеатре «Октябрь». Это уже второй совместный выход Ирины и Игоря в свет: год назад актёры были замечены вместе на другой премьере.Ни год назад, ни сейчас Ирина не стала отвечать на вопросы интернет-пользователей о том, что её связывает с 36-летним актёром. Зато поклонники Безруковой не скрывают радости, считая, что личная жизнь звезды налаживается:bezimiannaya.marina Молодец она , приятная женщина ,без понтов и пафоса soloveva5877 Ирочка роскошная женщина! Красавица!живите как вам нравится и никого не слушайте. Жизнь такая короткая. 💐instagram.com/zvezdnye_newsОтметим, что по мнению некоторых комментаторов, Игорь Оробей внешне напоминает бывшего супруга Ирины Сергея Безрукова:dia.milana сначала показалось, что это Безруков, идентичные типажи. svetlana111157 Я рада за неё!Только опять похож на Безрукова!🤗 brukwass Очень на Безрукого похож! _poninskaya_ На Сергея Безрукова похож. Серёженька новое счастье построил,и Ирине пора.Главное, чтобы счастливы были.Вадим Верник показал, как сегодня выглядит Елена КореневаВ кинобиографии Елены Кореневой не слишком много значимых ролей, однако некоторые её героини уже несколько десятилетий остаются самыми любимыми у зрителей. Лишь только участие в картинах «Романс о влюблённых», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Экипаж», «Сватовство гусара» сделало Кореневу настоящей легендой советского кинематографа. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen