Кто мужчины-сплетники по знаку зодиака

Tommyzwartjes/ PixabayСплетницами принято называть женщин. Природа у них такая. Но есть мужчины, которые в пересудах дадут фору любой, даже самой болтливой и языкатой женщине. Мужчины – сплетники намного колоритнее и изобретательнее. Они заткнут за пояс любую «профессиональную» базарную бабу.ВесыМужчины-Весы – бесценная находка для шпиона. Когда они знают чью-то тайну, секрет, грех, удержать это в себе не могут. Не помещается. Весы сыплют своими знаниями и наблюдениями о посторонних направо и налево. А свободные уши любопытных зевак всегда найдутся. Любовью к сплетням Весы «страдают» еще и потому, что на фоне чужих грехов они сами себе кажутся святыми и чистенькими. Вот только мужчины не замечают, что концентрируясь на негативных чертах или действиях других людей, они сами оказываются по уши в грязи.Есть и те Весы, которыми движет желание показаться умнее, чем они есть. Их стремление «перебрать кости» людям продиктовано желанием продемонстрировать свою осведомленность, наблюдательность и догадливость. Весы очень любят казаться умнее, чем есть на самом деле. Они избирают для этого сплетни и наговоры вместо того, чтобы раскрывать собственные достоинства, которых у них в состоянии зародыша так много, что если их развивать, то времени на обсуждение чужой жизни не хватит.КозерогСтепенные и серьезные мужчины-Козероги также часто грешат болтливостью. Но они не просто передают чужие новости из уст в уста. Козероги сплетничают, чтобы всех и вся раскритиковать. Осуждение людей – их способ защититься от агрессии окружающих. Лучшая защита – нападение. С этим девизом мужчины-Козероги выходят в мир и начинают знакомство или общение с людьми с позиции агрессора. Они любят навязывать чувство вины, умеют хитро обвинять и коварно манипулировать людьми.Пока человек защищается от придирок Козерога, ему некогда познавать истинные намерения этого мужчины. Под таким прикрытием Козерог способен творить серьезные бесчинства, а потом ходить по миру эдаким глашатаем и рассказывать о своих заслугах и победах. Но Козерог не просто хвастается, а наговаривает на ни в чем неповинных людей, которые, возможно, даже не думали помышлять что-то против него. Не очень достойно для мужчины, и Козерог стыдится этого своего качества, однако наговоры и сплетни – его щит.ОвенМужчины Овны резки, категоричны и упрямы. И эти качества можно было бы превратить в достоинства, если бы они не задействовали их при создании мнения об окружающих. Каждый Овен уверен в своей правоте, субъективен в оценочных суждениях и считает своим долгом донести до окружающих собственные умозаключения об их ошибках. Казалось бы, если один человек говорит другому свои мысли в лицо, а не шушукается у него за спиной, то это не сплетни. Но, к сожалению, Овен, высказав оппоненту все, что о нем думает, идет с этой информацией дальше в люди.Мужчина уверен, что если он выразил человеку свое негативное отношение прямо, значит, имеет полное право говорить о нем все и всем подряд. Так Овен исполняет свою миссию – просветить и обезопасить людей от коварства подлецов. Бесполезно обвинять Овна в необъективности или тыкать носом в собственные грехи. Он упрям. Для мужчины этого знака существует только его мнение и неправильное. Осуждать людей – его любимое и полезное занятие. Критикуя окружающих, Овен искусственно создает себе репутацию праведника.Pexels/ PixabayТелецМужчины-Тельцы – те еще сплетники. Свои тайны они берегут пуще золотого запаса, а вот чужие – разнесут по секрету всему свету. При этом Тельцы будут каждого предупреждать, что это великая тайна, чтобы не замарать собственную репутацию святого. Тельцы вообще любят делать пакости и переводить стрелки на других, чтобы, не дай бог, на них не упала тень. Осуждения окружающих слишком сильно подрывает их самооценку.Когда мужчины-Тельцы наговаривают на других, то не просто передают услышанное или увиденное, а приукрашают действительность так, что пока навет дойдет до третьих ушей, правда исказится до неузнаваемости. Но может это и к лучшему. В этих сплетнях-сказках бывает очень сложно узнать человека, которого Тельцы оговорили. Но мужчины не огорчаются. Они кайфуют уже от одного процесса создания сплетен.СтрелецМужчины-Стрельцы очень общительные и компанейские. В их окружении всегда много друзей и знакомых, которым можно «перемыть косточки». Но Стрельцы это делают интеллигентно, хоть и не без удовольствия. Однако, будучи интеллектуально развитыми, они не опускаются до уровня базарных баб. Кроме того, мужчины этого знака больше любят обсуждать научные домыслы и страшилки, пикантные подробности любовных похождений звезд и другие светские новости.У Стрельцов нет злого умысла. Они даже не сплетники, а просто любители поговорить про всякие интересности. Их мало волнует чужая репутация и тем более «грязное белье». Больше Стрельцов занимает информация, которая будет им полезна в совершении любимых рискованных приключений, авантюр и опасных безумств. Об этом они готовы болтать часами и с каждым, у кого есть уши и рот.БлизнецыМужчины этого знака постоянно находятся в центре событий. Им всегда и ко всем есть дело, потому что они собиратели и разносчики новостей. Мужчины-Близнецы – «хвостатые сороки», и этого не стыдятся. Наоборот, чувствуют себя важными и значимыми. Их кредо: кто владеет информацией, тот владеет миром. И, по сути, в этом нет большой опасности. Она кроется в том, что Близнецы не просто раздают новости. Часто в них входит одна информация, а выходит совершенно другая.Пропуская через себя какие-то события, мужчины их тщательно мысленно перерабатывают, дают оценку, делают выводы и на-гора выдают уже собственные умозаключения, которые требуют воспринимать как истину в последней инстанции. Конечно, искаженная интерпретация часто не имеет ничего общего с истиной и является не чем иным, как сплетнями, рожденными в одной голове. Хотя, нет – в двух. У Близнецов две личности, а там где двое, всегда находится тема для сплетен.Под какими знаками зодиака больше всего приставучих женщинЖенщин знака Рак к навязчивости толкает чрезмерная потребность в семье и любви. В этом чувстве нуждаются абсолютно все, но женщины-Раки в сто раз больше. Они не видят смысла существования, если в их жизни нет мужчины № 1, на которого они могут спроецировать свою многотонную любовь, и от которого будут ожидать такой же масштабной взаимности. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen