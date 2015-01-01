в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
12
0
Нравится0

Кто мужчины-сплетники по знаку зодиака

Andre
Кто мужчины-сплетники по знаку зодиака
Tommyzwartjes/ Pixabay

Сплетницами принято называть женщин. Природа у них такая. Но есть мужчины, которые в пересудах дадут фору любой, даже самой болтливой и языкатой женщине. Мужчины – сплетники намного колоритнее и изобретательнее. Они заткнут за пояс любую «профессиональную» базарную бабу.

Весы

Мужчины-Весы – бесценная находка для шпиона. Когда они знают чью-то тайну, секрет, грех, удержать это в себе не могут. Не помещается. Весы сыплют своими знаниями и наблюдениями о посторонних направо и налево. А свободные уши любопытных зевак всегда найдутся. Любовью к сплетням Весы «страдают» еще и потому, что на фоне чужих грехов они сами себе кажутся святыми и чистенькими. Вот только мужчины не замечают, что концентрируясь на негативных чертах или действиях других людей, они сами оказываются по уши в грязи.

Есть и те Весы, которыми движет желание показаться умнее, чем они есть. Их стремление «перебрать кости» людям продиктовано желанием продемонстрировать свою осведомленность, наблюдательность и догадливость. Весы очень любят казаться умнее, чем есть на самом деле. Они избирают для этого сплетни и наговоры вместо того, чтобы раскрывать собственные достоинства, которых у них в состоянии зародыша так много, что если их развивать, то времени на обсуждение чужой жизни не хватит.

Козерог

Степенные и серьезные мужчины-Козероги также часто грешат болтливостью. Но они не просто передают чужие новости из уст в уста. Козероги сплетничают, чтобы всех и вся раскритиковать. Осуждение людей – их способ защититься от агрессии окружающих. Лучшая защита – нападение. С этим девизом мужчины-Козероги выходят в мир и начинают знакомство или общение с людьми с позиции агрессора. Они любят навязывать чувство вины, умеют хитро обвинять и коварно манипулировать людьми.

Пока человек защищается от придирок Козерога, ему некогда познавать истинные намерения этого мужчины. Под таким прикрытием Козерог способен творить серьезные бесчинства, а потом ходить по миру эдаким глашатаем и рассказывать о своих заслугах и победах. Но Козерог не просто хвастается, а наговаривает на ни в чем неповинных людей, которые, возможно, даже не думали помышлять что-то против него. Не очень достойно для мужчины, и Козерог стыдится этого своего качества, однако наговоры и сплетни – его щит.

Овен

Мужчины Овны резки, категоричны и упрямы. И эти качества можно было бы превратить в достоинства, если бы они не задействовали их при создании мнения об окружающих. Каждый Овен уверен в своей правоте, субъективен в оценочных суждениях и считает своим долгом донести до окружающих собственные умозаключения об их ошибках. Казалось бы, если один человек говорит другому свои мысли в лицо, а не шушукается у него за спиной, то это не сплетни. Но, к сожалению, Овен, высказав оппоненту все, что о нем думает, идет с этой информацией дальше в люди.

Мужчина уверен, что если он выразил человеку свое негативное отношение прямо, значит, имеет полное право говорить о нем все и всем подряд. Так Овен исполняет свою миссию – просветить и обезопасить людей от коварства подлецов. Бесполезно обвинять Овна в необъективности или тыкать носом в собственные грехи. Он упрям. Для мужчины этого знака существует только его мнение и неправильное. Осуждать людей – его любимое и полезное занятие. Критикуя окружающих, Овен искусственно создает себе репутацию праведника.

Pexels/ Pixabay

Телец

Мужчины-Тельцы – те еще сплетники. Свои тайны они берегут пуще золотого запаса, а вот чужие – разнесут по секрету всему свету. При этом Тельцы будут каждого предупреждать, что это великая тайна, чтобы не замарать собственную репутацию святого. Тельцы вообще любят делать пакости и переводить стрелки на других, чтобы, не дай бог, на них не упала тень. Осуждения окружающих слишком сильно подрывает их самооценку.

Когда мужчины-Тельцы наговаривают на других, то не просто передают услышанное или увиденное, а приукрашают действительность так, что пока навет дойдет до третьих ушей, правда исказится до неузнаваемости. Но может это и к лучшему. В этих сплетнях-сказках бывает очень сложно узнать человека, которого Тельцы оговорили. Но мужчины не огорчаются. Они кайфуют уже от одного процесса создания сплетен.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы очень общительные и компанейские. В их окружении всегда много друзей и знакомых, которым можно «перемыть косточки». Но Стрельцы это делают интеллигентно, хоть и не без удовольствия. Однако, будучи интеллектуально развитыми, они не опускаются до уровня базарных баб. Кроме того, мужчины этого знака больше любят обсуждать научные домыслы и страшилки, пикантные подробности любовных похождений звезд и другие светские новости.

У Стрельцов нет злого умысла. Они даже не сплетники, а просто любители поговорить про всякие интересности. Их мало волнует чужая репутация и тем более «грязное белье». Больше Стрельцов занимает информация, которая будет им полезна в совершении любимых рискованных приключений, авантюр и опасных безумств. Об этом они готовы болтать часами и с каждым, у кого есть уши и рот.

Близнецы

Мужчины этого знака постоянно находятся в центре событий. Им всегда и ко всем есть дело, потому что они собиратели и разносчики новостей. Мужчины-Близнецы – «хвостатые сороки», и этого не стыдятся. Наоборот, чувствуют себя важными и значимыми. Их кредо: кто владеет информацией, тот владеет миром. И, по сути, в этом нет большой опасности. Она кроется в том, что Близнецы не просто раздают новости. Часто в них входит одна информация, а выходит совершенно другая.

Пропуская через себя какие-то события, мужчины их тщательно мысленно перерабатывают, дают оценку, делают выводы и на-гора выдают уже собственные умозаключения, которые требуют воспринимать как истину в последней инстанции. Конечно, искаженная интерпретация часто не имеет ничего общего с истиной и является не чем иным, как сплетнями, рожденными в одной голове. Хотя, нет – в двух. У Близнецов две личности, а там где двое, всегда находится тема для сплетен.

Под какими знаками зодиака больше всего приставучих женщин

Женщин знака Рак к навязчивости толкает чрезмерная потребность в семье и любви. В этом чувстве нуждаются абсолютно все, но женщины-Раки в сто раз больше. Они не видят смысла существования, если в их жизни нет мужчины № 1, на которого они могут спроецировать свою многотонную любовь, и от которого будут ожидать такой же масштабной взаимности. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
Похожие новости:
Кто самые нерешительные мужчины по знаку зодиака

Кто самые нерешительные мужчины по знаку зодиака

Обо всем
Самые легкие люди среди знаков зодиака

Самые легкие люди среди знаков зодиака

Обо всем
Кто из мужчин по знаку зодиака способен завести несколько семей

Кто из мужчин по знаку зодиака способен завести несколько семей

Обо всем
Главные мужские комплексы по знаку зодиака

Главные мужские комплексы по знаку зодиака

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 2700-900+400=