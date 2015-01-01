Чем снимать макияж: самые рабочие средства

Демакияж — это первая и очень важная часть вечернего ухода за лицом. От того, насколько успешно пройдет это мероприятие, зависит все. Поэтому, несмотря на то, что средства для снятия косметики совсем ненадолго задерживаются на коже, выбирать их надо очень тщательно!

Сегодня мы познакомимся с самыми эффективными продуктами, разберем, что должно быть внутри и почему цены на средства для снятия макияжа не главное.

Основные правила

Выбирая товар, не опирайтесь на его стоимость. Поверьте, и у бюджетных марок есть достойные варианты, и именитые бренды нередко выпускают провальные продукты. Учитесь читать состав.

Европейские средства подчиняются системе INCI. Это значит, что компоненты перечислены в порядке убывания. На первых местах стоят вещества, концентрация которых наиболее внушительная, на последних — ингредиенты, добавленные в незначительных количествах. Но вот азиатские продукты под регулирование INCI не подпадают — тут остается надеяться только на свою интуицию и добросовестность компании-производителя.

Постарайтесь избегать клинзеров, в которых есть:



Sodium Myreth Sulfate (SMS);



Sodium Lauryl Sulfate (SLS);



Sodium Laureth Sulfate (SLES);



Это все дешевые низкокачественные ПАВы, которые имеют агрессивное действие, раздражают и пересушивают кожу. Средства с минеральным маслом тоже нежелательны: оно забивает поры.

Отдайте предпочтение мягкой и деликатной моющей основе. Это могут быть Cocamidopropyl Betaine, Coco-Glucoside, Coco-Betaine, Capryl Glucoside. Хорошо, если параллельно там будут еще молочная, гликолевая или салициловая кислота, натуральные масла, фитоэкстракты.

Конкретика

Как бы ни был хороший состав, надо брать во внимание и индивидуальные особенности. Так, для сухой и нормальной кожи больше подойдет формат сливок, молочка, крема для умывания. Жирной, проблемной и комбинированной понравятся гели, пенки и муссы.

Если вы носите линзы или зона глаз чувствительная, для этой области стоит приобрести отдельную бутылочку, предназначенную именно для демакияжа век.

Не пренебрегайте базовыми процедурами ухода даже в дороге (в поезде, самолете, авто). Если лицо не накрашено, на нем все равно оседает уличная пыль, скапливается кожное сало, пот, продукты распада, образованные клетками. На такой экстренный случай запаситесь специальными очищающими салфетками, они вполне справятся с возложенной на них функцией.

Красивой и чистой вам кожи!