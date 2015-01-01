Выбираем принтер и МФУ
Для быстрого и качественного получения фото или документов предпочтительно использовать новейшие версии принтеров. Но они сильно отличаются по типу, тогда как для семьи или офиса нужно подбирать действительно востребованные версии. Купить принтер для офиса можно на сайте http://www.averoprint.com, где представлен также широкий выбор расходных материалов и запасных частей для офисной техники.
Для печати документов наилучшим выбором окажутся лазерные принтеры. Они работают на тонере, расход которого относительно невелик – часто его хватает до 2000 документов формата А4. Качество печати гарантируется высокое, поскольку оборудование расходует ровно столько тонера, сколько нужно! При этом нужно обращать внимание на техническую сторону лазерных принтеров, поскольку они относятся к компьютерам небольшой мощности: процессор должен иметь скорость не менее 100 МГц, разрешение может доходить до 1200x1200 dpi (это называется интерполированным разрешением), а скорость печати – доходить до 16 копий в течение минуты. Недостаток последней технологии – первый документ будет выходить с небольшой задержкой, т.к. для закрепления тонера бумага должна побывать в «печке». Но далее оборудование разогревается и скорость печати доходит до номинального уровня.
Для семьи, которой нужно заполнить собственные фотоальбомы высококачественными фотографиями, лучше приобретать струйные принтеры, делящиеся на четырехцветные и шестицветные. Последние гарантируют предельно естественные цвета, но стоят на порядок дороже и печатать нужно на профильной фотобумаге. Но четырехцветные модели также считаются неплохим решением для семей, поскольку стоят не так дорого и печатать фото приемлемого качества можно на обычной тонкой бумаге.
Немалая часть струйных принтеров имеет один недостаток – для них нужно постоянно устанавливать фирменные новые картриджи, поскольку старые, если в них осталось даже немного чернил, просто не работают. В оборудовании имеется вшитая защита против установки заправленных картриджей. Но все можно обойти, если сразу приобрести новейшие устройства, которые гарантируют поступление чернил к картриджам самотеком.
Такое оборудование стоит недорого и часто устанавливается в полиграфических центрах, где печатаются визитки, фото и рекламные буклеты в больших объемах. Достаточно установить еще и «памперс» в виде губки или баклажки для сбора остатков чернил, как оборудование будет работать долгое время с должной мощностью.
Если важно, помимо распечатки, получить и сканирование документов, то лучше выбирать отлично себя показавшие многофункциональные устройства. Лучшие модели МФУ способны распечатать до 75 полноразмерных цветных фотографий и даже работать автономном режиме, поскольку часто оснащаются встроенными аккумуляторами повышенной емкости. Для офисных нужд МФУ изначально считаются выгодным решением – можно вначале просканировать любой документ и сразу нажать на кнопку печати.