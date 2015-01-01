Колхоз и плагиат: Белла Потёмкина отбивается от нападок на её новую коллекцию

На показы Беллы Потёмкиной традиционно собираются героини скандальной светской хроники. Регулярно на подиум в качестве моделей дизайнера выходили Ольга Бузова, Юлия Барановская, Алёна Водонаева и другие селебритис. Каждая новая коллекция Потёмкиной сопровождается восторженными откликами её друзей. Правда, такое восхищение не всегда разделяют обычные пользователи сетей.instagram.com/bellapotemkinaofficialНа днях Белла Потёмкина представила свою очередную коллекцию. Акцент в новых моделях сделан на сочетании неоновых оттенков.instagram.com/bellapotemkinaofficialПоказ модельера сразу же оценила Ксения Бородина, разместив у себя в Instagram хвалебный пост. Однако подписчики ведущей «Дома-2» не поняли модных трендов от Беллы Потёмкиной, о чём и написали в Инстаграм Бородиной. Белла тут же отреагировала на критику, причислив тех, кому не понравилась коллекция, к колхозницам.instagram.com/borodyliaСлова Потёмкиной обидели интернет-пользователей и соцсети буквально напали на дизайнера:_.bride._ Я тоже колхозница. Коллекция - днищенский шлак, высосанный из пальца👎.. Гавкает, потому что сама поняла , что обгадилась, впрочем как обычно 🤦 elenatikhonova_21 Я тоже колхозница😂 Мне ничего не понравилось ,ничто глаз не радует) Ну куда мне до «высокого»! annavictoria11103 На колхозниц как раз и расчитан ее дизайн 🤪 lilipytka64 Надо у соседа отобрать такую жилетку. Он дорожный рабочий. Буду самая модная в своем колхозе😁 xylifresh Лучше буду колхозом, чем такое Г оценюОбнаружив, какой негатив она вызвала своим постом, Белла Потёмкина попыталась сгладить ситуацию, объяснив, что назвала колхозницами тех, кто написал в её адрес оскорбления:«Колхозницами» я назвала девушек, которые пишут оскорбления под постами .. это действительно не культурно и не приемлЕмо🙏🏼… Я поставила на место девушек, которые обрушили хамские комменты в адрес нашего творчества😎instagram.com/bellapotemkinaofficialТем не менее многие фолловеры отметили в обсуждениях, что коллекцию раскритиковали, однако никаких оскорблений в адрес Потёмкиной не было.Ольга Бузова обвинила Беллу Потёмкину в воровстве идейЕщё не до конца утих скандал с «колхозницами», как Белле Потёмкиной пришлось снова оправдываться. На этот раз перед Ольгой Бузовой.instagram.com/bellapotemkinaofficialКак известно, Бузова не только телеведущая, но ещё певица и дизайнер. Телезвезда создаёт собственные модели одежды, которую предлагает своим почитателям. Оказалось, что два года назад Ольга уже придумала футболки с принтом в виде поцелуя. Аналогичные футболки представила в новой коллекции и Белла Потёмкина.instagram.com/stories/buzova86Оправдываясь за плагиат, Потёмкина сообщила, что не знала о коллекции Бузовой.instagram.com/bellapotemkinaofficialСправедливости ради напомним, что несколько лет назад Ольга Бузова сама попала впросак, выдав наряд Мелании Трамп за свою идею.celebritieslab.xyzЧерез 3 года после смерти Тиму Брика вспомнила только Анна Калашникова, остальные звёзды забыли своего пиарщикаСтоит только уйти из жизни какой-либо знаменитости, как весь звёздный инстаграм сразу же начинает активно скорбеть. Артисты воспевают талант и умение дружить покойного, искренне обещая никогда не забывать о нём.Сегодня уже мало кто из обычных интернет-пользователей вспомнит, кто такой был Тима Брик. А ведь три года назад портрет этого молодого человека заполнил новостную ленту Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen