10 неочевидных признаков, что вы икона стиля

Базовый гардеробЕсли в вашем шкафу висит 20-30 вещей, которые легко сочетаются между собой (и из них можно составить приблизительно столько же разных образов), то вы движетесь в правильном направлении. У вас никогда не болит голова от вопроса, что сегодня надеть. При этом качество вещей – это неоспоримый приоритет. Практически все они от известных марок, из отличных тканей, однако куплены по выгодным ценам на распродажах.Спонтанным тратам – категорическое «нет»У иконы стиля каждая покупка – это обдуманное решение. Приобретенная вещь в итоге идеально вливается в гардероб. Если вы не делаете больше 5-10 покупок в год (включая обувь и аксессуары), значит, грамотно подходите и к денежным тратам, и к своему внешнему виду. У вас нет годами висящих в шкафу свитеров, от которых даже не отрезаны бирки, а каждая вещица – это верный друг и соратник, приносящий пользу, радость и удовольствие.«Глаз наметан»К гуру стиля девушку можно причислить и, когда она буквально за пару секунд может определить, нравится ей вещь или нет, а также подробно аргументировать свое решение. Такому человеку иногда даже примерка не нужна – настолько хорошо он знает свое тело. Если вам за очень короткий промежуток времени удается проанализировать, с чем носить потенциальную покупку и насколько она вписывается в гардероб, то мысленно похвалите себя. Таким чутьем обладает далеко не каждая женщина.Грамотное распределениеПо-настоящему стильная девушка вполне может купить несколько домашних футболок-ноунеймов на лето, однако никогда не станет экономить на сумке или обуви. Она прекрасно знает, когда за одежду не стоит переплачивать, а когда можно позволить себе раскошелиться. Такой человек способен сразу определить, какую ценность будет иметь для него приобретенная вещь, и как долго ею можно будет пользоваться. Одежки-однодневки, которые скатываются и рвутся через краткий период носки – явно не для иконы стиля. Для нее одежда – это инвестиция.Отношение к вещамЖенщина, знающая цену своей собственности, знает цену и себе самой. У стильной леди одежда в почете: она аккуратно убрана или развешана в шкафу, а не лежит бездыханной грудой где-нибудь в углу комнаты. Каждый элемент гардероба находит свое место, о нем заботятся, стирают, гладят, вовремя выводят пятна, где нужно – чинят и переделывают. Потому их хозяйка всегда опрятна и не знает проблем разъехавшихся молний и утерянных пуговиц.Создание образаИкона стиля не одевается, а наряжается. У нее всегда припасены лишние 15-20 минут для того, чтобы примерит два-три образа и выбрать наиболее подходящий из них. Когда мы говорим «образ», то имеем в виду не просто платье и кроссовки, но также и различные аксессуары. Девушка может надеть бесформенный оверсайз или какие-нибудь базовые вещи, но при этом так грамотно разбавить их украшениями и другими деталями, что все это в совокупности создаст неповторимый гармоничный образ.А как же прошлое?Если смотрите на свои фото пятилетней давности и не ужасаетесь внешнему виду, поздравляем, ваше чувство стиля – вещь перманентная, не зависящая от трендов и циклов в моде. Судя по всему, способность удачно сочетать различные предметы гардероба, комбинировать цвета и фактуры – это ваш особый талант, на который не влияет ни возраст, ни предубеждения окружающих людей.Дельные советыСкорее всего, знакомые уже замучили вас просьбами подобрать наряд и украшения на какое-либо событие. Подружки наверняка любят звать вас на шопинг, хотя прекрасно знают, что вы ничего в итоге не купите. Причина проста: им важно услышать мнение авторитетного человека, который отлично разбирается в вопросах моды, и может запросто дать аргументированный совет в процессе разбора или покупки элементов гардероба.Живой интересГости, которые приходят к вам домой, постоянно восторгаются вашим интерьером? Это не удивительно, ведь у человека, который идеально подбирает себе образы, просто не может быть старого советского серванта или ковра на стене. Если окружающие забрасывают вас вопросами по поводу «всех этих красивых штучек» и дизайнерских решений, то им однозначно нравится ваш вкус.СтокиЧеловек, который за версту «чует» итальянский кашемир, натуральную кожу и шелк, просто не может отказать себе в удовольствии время от времени посетить сток. Это и экономия средств, и некий квест по поиску «сокровищ», и замечательное времяпрепровождение. Если задаться целью, то в стоке можно приобрести абсолютно новую вещь от бренда уровня «хай энд» по цене в 10-20 раз дешевле, нежели она стоит на самом деле.

Источник: www.allwomens.ru/zen