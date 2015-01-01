Сергей Горобченко показал, как сегодня выглядит звезда 90-х Михаил Муромов

Современная молодёжь вряд ли поймёт смысл песни «Яблоки на снегу», слова которой 30 лет назад знали все советские телезрители без исключения. Впрочем, смысла никто не понимал и тогда, однако ни одна дискотека 90-х не обходилась без этого легендарного хита Михаила Муромова. К сожалению, после яркого успеха Михаил Муромов на долгие годы исчез со сцены. Поклонники артиста не видят своего любимца на популярных концертных площадках, о нём не снимают телепрограммы. Лишь последние годы Михаил Муромов начал появляться на некоторых ток-шоу.youtube.comУслышать хиты Муромова можно на частных корпоративах и на сборных концертах «Дискотека СССР».Поклонники Михаила Муромова признаются 68-летнему певцу в любвиРедкое фото с Михаилом Муромовым разместил у себя в Инстаграм Сергей Горобченко. Актёр встретил кумира своей юности в одном из столичных дискоклубов.instagram.com/sgorobchenkoПодписчики Сергея Горобченко с удовольствием вспомнили молодость. Интернет-пользователи сожалеют, что сегодня выступления Михаила Муромова не показывают по телевизору. Фолловеры признались, что до сих пор помнят слова песни «Яблоки на снегу»:natali.krsk64 Жаль что не слышно его песен,настолько индивидуален и талантлив,очень жаль,не хватает его песен. luydmila_burieva Замечательный исполнитель песен,музыкант,мне больше запомнились его афганские песни в самое сердце art_is_tochka 👍🏼Все балдели от этой песни!😊 _13642432 Да кумир детстаа.Яблоки на изусть знали meler46elena Обожаю Муромова.пластинки до сих пор храню. m_tatusya_ Дааааа , эти яблоки впились в душу !!!!😘 marina_fedoseeva_64bk.ru Спасибо Михаил за ваши яблоки на снегу, это песня мой талисман по жизни. ☺ vkusnyybuketik О да, Яблоки на снегу - это что-то... Спасибо Муромову за эту песню. Слушать не переслушать65-летняя Елена Коренева вызвала восхищение у пользователей InstagramВ кинобиографии Елены Кореневой не слишком много значимых ролей, однако некоторые её героини уже несколько десятилетий остаются самыми любимыми у зрителей. Лишь только участие в картинах «Романс о влюблённых», «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Экипаж», «Сватовство гусара» сделало Кореневу настоящей легендой советского кинематографа. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen