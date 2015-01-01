Старший сын Яны Рудковской восхитил поклонников своей красотой

В Инстаграм Яны Рудковской практически невозможно найти фотографий со старшими детьми бизнес-леди. Складывается ощущение, что только Гном Гномычу так повезло с мамой, которая с завидным упорством занимается карьерой малыша. В свои шесть лет Саша Плющенко ежедневно тренируется на льду, выступает на семейных шоу, появляется в гостях у Ивана Урганта, украшает обложки глянцев и дефилирует по подиуму на престижных модных показах.instagram.com/gnomgnomychМаму Гном Гномыча постоянно спрашивают — почему она не показывает своих старших сыновей, ведь наверняка парни тоже имеют какие-то таланты, однако монетизируется лишь образ младшего ребёнка. На провокационные вопросы Рудковская отвечала, что её старшие дети не любят фотографироваться и избегают публичности.instagram.com/rudkovskayaofficialОднако в словах продюсера можно усомниться: Николай Батурин вовсе не стремится избежать популярности. Напротив, 16-летний парень всеми силами пытается попасть в шоу-бизнес…Николая Батурина признали красавчиком в InstagramСредний сын Рудковской увлекается музыкой. Николай создал группу вместе с экс-солистом MBAND Владом Раммом.instagram.com/n_baturinПродюсер Димы Билана даже взялась весной 2017 года раскручивать молодую команду, однако потуги бизнес-леди не увенчались успехом. Рудковской удалось оперативно заполучить после смерти Юрия Айзеншписа уже известного Билана, однако самостоятельно продвинуть хоть одну звезду с нуля у бизнес-вумен пока так и не вышло.instagram.com/n_baturinВ своём инстаграм Коля Батурин самостоятельно рекламирует свой музыкальный проект. На блог молодого человека подписано уже 47 тысяч фолловеров. Часть из них с нетерпением ждёт хитов от начинающего музыканта.Сегодня немногочисленные поклонницы сына Яны Рудковской пришли в восторг от нового фото Николая. Парень опубликовал эффектный снимок с недавней фотосессии. Подписчики будущей звезды единогласно признали Николая настоящим красавцем.instagram.com/n_baturinДрузья, как вы считаете, почему Яна Рудковская не раскручивает группу своего старшего сына?🧐💰Дима Билан приехал в ЗАГС на костылях: певец интригует намёками на свою женитьбуПоклонницы Димы Билана в отчаянии — похоже, знаменитый холостяк совсем скоро обретёт статус женатого мужчины. Несколько часов назад артист опубликовал у себя в Instagram видео, которое сбило с толку его фолловеров. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen