8 вещей, которые полным женщинам нельзя надевать ни в коем случае

По статистике около 85% женщин страдают от лишнего веса, с которым они годами самоотверженно воюют. Пока идет этот неравный бой, девушкам все же надо что-то носить. При том желательно, чтобы вещи прятали недостатки фигуры и выгодно подчеркивали достоинства. Разбираемся, какие модели одежды категорически противопоказаны дамам с пышными формами, и что из трендовых вещей будет смотреться на плюс-сайзе крайне невыгодно.Юбка-плиссеГофрированные юбки и брюки приобрели невероятную популярность в 2018 году, и с тех пор прочно закрепились в гардеробах многих модниц. Аутфиты нескучные, но добавляют бедрам объем, из-за чего те выглядят шире и круглее, чем есть на самом деле. Длина юбки не особо важна – ни мини, ни макси не будут смотреться на полной девушке выигрышно. Еще более расплывчатым силуэт сделает активный яркий принт. С помощью плиссированной юбки можно запросто добавить себе пару размеров, так что говорим ей уверенное «нет».Пресловутый оверсайзМотивы девушек, которые подбирают себе большие бесформенные вещи, вполне ясны – они изо всех сил стараются спрятать недостатки фигуры, думая, что под свитером крупной вязки или балахонистым платьем-худи не будет видно злосчастного рельефа. Все верно, однако такие предметы гардероба полностью скрадывают фигуру, которая у многих пышных леди довольно гармоничная, просто в объемах больше, нежели диктуют стандарты красоты. В результате барышня становится похожа на автомобиль в чехле без намека на привлекательные женственные изгибы.Рюши и воланыПодобные декоративные элементы используют для того, чтобы сделать акцент на определенной части тела. Объемные рукава-разлетайки, баски и оборки визуально расширяют зону, в которой находятся. Из-за этого руки становятся непропорционально большими, подчеркивается полнота бедер, а талия и вовсе исчезает, словно ее там и не было. Точно такую же злую шутку с полными девушками играют рукава-фонарики, которые способны удлинить линию плеч чуть ли не в полтора раза.КюллотыСейчас укороченные брюки-разлетайки как никогда актуальны, поскольку они дают огромное количество возможностей для комбинирования вещей в разных стилях. Но, снова-таки, не для пышных девушек. Такие штаны моментально делают ноги короче, зрительно расширяя силуэт (эффект усиливается при использовании ткани белого или пастельного оттенка). Заменить укороченные брюки можно классическими прямыми моделями или джинсами-бойфрендами – тогда ваш образ будет выглядеть и стильно, и аккуратно.Мелкий «бабушкин» принтРисунок рисунку рознь, и до сих пор между стилистами существуют споры, можно ли полным носить тот или иной принт. Чего точно делать не стоит – это отдавать предпочтение тканям с мелким цветочным рисунком, детали которого становится трудно разглядеть уже на расстоянии одного метра. Такой принт еще называют «бабушкин платочек». Здесь девушка рискует не только визуально укрупнить свой силуэт, но и при условии подбора неверных аксессуаров «уйти» из трендового образа в безнадежно старомодный лук.Мини-платья с высокой «татьянкой»Подобные наряды могут красиво смотреться только на стройных девушках, а полненькую они превратят в «девочку без возраста». Такие платья делают сильный акцент на бедрах и талии, подчеркивая их объем, а также полностью открывают обзору ноги. В целом создается впечатление, что на женщине маловато всего надето, поскольку открытых участков тела приблизительно столько же, сколько и закрытых.Откровенные нарядыТо, что на стройной леди будет смотреться по-деловому (к примеру, облегающее платье с V-образным вырезом), то на плюс-сайзе может превратиться в «ту мач». Стоит немного переборщить с прозрачностью ткани – и безобидная блузка уже выглядит чересчур откровенно. Потому пышным девушкам нужно быть осторожными с бандажными платьями, вещами с глубоким вырезом, короткими юбками и животными принтами.Ограничения по материаламНужно принять как данность, что женщинам с формами категорически нельзя отдавать предпочтение грубым, толстым и рельефным тканям, а так же носить «пушистые» вещи, меховой декор или «травку». Шифон можно использовать лишь в тех местах, которые намеренно хочется продемонстрировать окружающим. Если вы стремитесь быть яркой и интересной, используйте вместо вышеперечисленных материалов атлас, пайетки и кружево – они переберут на себя все внимание и отвлекут его от несовершенных частей фигуры.

Источник: www.allwomens.ru/zen