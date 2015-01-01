Алёна Водонаева вышла в свет с полной подругой: фолловеры набросились с упрёками на звезду «Дома-2»

С того времени как Алёна Водонаева покинула телепроект «Дом-2», ничего по сути не изменилось. Звезда телестройки по-прежнему находит поводы для скандала, поднимая в интернете холиварные темы. Не так давно Алёна Водонаева возглавила последние новости шоу-бизнеса, выступив с обвинениями в адрес полных людей. Не скупясь на эпитеты, женщина заявила, что не хочет находиться рядом с полными. По словам Водонаевой, она даже в бассейне не станет плавать, если там плавает полный человек.instagram.com/alenavodonaevaЗаявления Алёны спровоцировали бурные обсуждения в сети. Звезду «Дома-2» раскритиковали за негатив в адрес тех, кто не выглядит стройным. Тем не менее Водонаева не стала извиняться или оправдываться за свои высказывания.instagram.com/alenavodonaevaПолная подруга Алёны Водонаевой вызвала переполох в блоге знаменитостиВчера в Инстаграм Алёны Водонаевой появилось небольшое видео со стадиона. Телезвезда пришла на матч вместе с сыном и подругой.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 7 Апр 2019 в 11:36 PDT//Внешний вид приятельницы Алёны нимало удивил подписчиков, ведь девушка явно страдает от лишнего веса.instagram.com/alenavodonaevaУчитывая, что Водонаева очень резко высказывается в адрес людей с избыточным весом, в обсуждениях к экс-участнице «Дома-2» у её фолловеров появились вопросы. Интернет-пользователи упрекнули Алёну в том, что её слова о ненависти к толстым людям не совпадают с её реальным окружением.instagram.com/alenavodonaevaА по каким критериям выбираете себе друзей вы? Размер талии имеет значение?😏Лариса Гузеева попала в клинику, после того как похудела на 10 кгБудучи лицом Первого канала, Лариса Гузеева просто обязана выглядеть свежо и эффектно. Конечно, 59-летняя актриса вряд ли снова станет той стройной красавицей, которой её помнят поклонники «Жестокого романса» — за последние 35 лет фигура Гузеевой претерпела некоторые изменения. В то же время телеведущая не так давно решила сесть на жёсткую диету. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen