Ожидание-реальность: Яна Рудковская у себя в Instagram выглядит иначе, чем на самом деле

Информация, что все знаменитости обрабатывают свои фотографии в фотошопе, перед тем как разместить их в соцсетях, вряд ли для кого-то станет открытием. Что говорить о звёздах, если даже простые пользователи сетей сделают двадцать селфи, чтобы выбрать из них лучшее, которое не стыдно будет выставить на всеобщее обозрение. Однако некоторые настолько увлекаются доведением своего изображения до совершенства, что в конце концов становятся посмешищем всего интернета.Яну Рудковскую уже не раз подозревали в использовании фоторедакторов. Бизнес-леди на фотографиях в своём блоге выглядит цветущей стройной моделью.instagram.com/rudkovskayaofficialВот и на недавней церемонии премии «Жара Awards», что проходила в Крокусе, 42-летняя Яна Рудковская планировала затмить всех эффектным луком и услышать в свой адрес немало комплиментов. Так оно и случилось, но только в Инстаграм Рудковской.Фото, которое разместила Яна на своей странице, действительно может вызвать зависть у ровесниц миллионерши. Жена Евгения Плющенко поразила длиной тонких ног и эффектной фигурой в роскошном платье от Alessandra Rich.instagram.com/rudkovskayaofficialЯна Рудковская сильно постарела: в интернете обсуждают нездоровый вид продюсера Димы БиланаСвой инстаграм на то и свой, чтобы слушать в нём похвалу. А вот в чужих блогах легко можно наткнуться на поток критики.Фото Яны Рудковской на премии «Жара» появилось и на чужих страничках Instagram. И вот там бизнес-вумен выглядит совершенно не так, как у себя.instagram.com/gavrilovnakИнтернет-пользователи отметили, что Рудковская на появившихся в СМИ фотографиях кажется намного старше, чем на фото в собственном блоге. Комментаторы советуют Яне смириться с возрастными изменениями и пересмотреть свой гардероб.instagram.com/newstarrussiaПо мнению некоторых критиков, мини-юбки смотрятся на женщине неудачно:mariadavydova55 Какие, оказывается, не красивыми могут быть колени miss_natalo4ka Яна на фоне этих красавиц как село.Ноги нужно прикрыть. a.mg_7 Рудковская кошмар 🤦🏼♀️ вырядилась katjasakhalin Коленки Рудковской обязаны быть закрытыми! sovetovaalla Яне Рудковской нужно уже соответствовать своему возрасту. duhaelena Мдаааа, Рудковская, очень плохо, иди домой и подготовься, а пока два👎😏 kkk_aaa_ddd Она фотошопит свои фото. А тут она реально как есть. Живот выпирает и морщины во всей красе masha_kosmonavtova Бабуля..сморщенная , одеваться нужно по возрасту и все будет окНиколая Батурина признали красавчиком в InstagramМаму Гном Гномыча постоянно спрашивают — почему она не показывает своих старших сыновей, ведь наверняка парни тоже имеют какие-то таланты, однако монетизируется лишь образ младшего ребёнка. На провокационные вопросы Рудковская отвечала, что её старшие дети не любят фотографироваться и избегают публичности. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen