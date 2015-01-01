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Тёща Андрея Аршавина призналась, что футболист не общается со своей младшей дочерью

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Тёща Андрея Аршавина призналась, что футболист не общается со своей младшей дочерью
За личной жизнью Андрея Аршавина с интересом следила вся страна. Знаменитый футболист вызвал шквал критики, когда стало известно, что он бросил беременную третьим ребёнком гражданскую жену ради нового романа.  Несмотря на весь трагизм ситуации, расставание с Аршавиным пошло Юлии Барановской на пользу: женщина сумела сделать отличную карьеру на телевидении и сегодня она завсегдатай самых популярных светских мероприятий и раутов.

instagram.com/baranovskaya_tv

И о, чудо — стоило Барановской перестать рассказывать в масс-медиа о предательстве бывшего возлюбленного, как он активно начал общаться с их общими детьми спустя пять лет.

instagram.com/andrey.arshavin10

Сегодня Инстаграм Андрея Аршавина превратился в блог образцового отца. Интернет-пользователи не нарадуются в комментариях семейной идиллии.

instagram.com/andrey.arshavin10

В то же время о своей младшей дочери Есене футболист совершенно забыл…

Андрей Аршавин исчез из жизни своей законной семьи

Алиса Казьмина, ради которой Андрей Аршавин шесть лет назад оставил Юлию Барановскую и детей, стала первой официальной женой спортсмена. Однако штамп в паспорте, как показала жизнь, никак не повлиял на футболиста. Несколько месяцев назад выяснилось, что Аршавин ушёл из семьи. А ведь какая идиллия царила в их с Алисой отношениях — спортсмен принял двух детей супруги как родных, баловал подарками, устраивал праздники и путешествия.

vokrug.tv 

Теперь же Андрей не только забыл о старших детях жены, но не вспоминает даже о младшей дочери.

eva.ru

Мать Алисы Аршавиной (Казьминой) ведёт собственный блог в Instagram. Наталья Сарычева делится с подписчиками семейными фотографиями и даже отвечает на вопросы любопытных фолловеров. 

Вчера Наталья разместила новое фото младшей дочери Андрея Аршавина. Маленькую Есеню привели в Эрмитаж. 

instagram.com/sarycheva_nataliia

Кто-то из комментаторов предположил, что малышка отправилась в музей вместе с отцом, однако бабушка девочки ответила, что папа исчез из жизни Есени.

instagram.com/sarycheva_nataliia

В обсуждениях фолловеры высказали уверенность, что Андрей Аршавин начнёт общаться с дочерью через несколько лет, как это произошло со старшими детьми футболиста:

luciaanashenkova он подождёт, когда малышку подрастят и можно будет с ней общаться, а сейчас зачем ему эти заботы. Он отец - кукушка🤔

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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