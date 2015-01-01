Выбор няни: как папам и мамам прийти к взаимопониманию с персоналом

Профессиональная няня идеально выполняет свою работу, чувствует, когда ребенка пора кормить, когда поиграть или уложить спать. Но искренние отношения с детишками не гарантируют точно такого же взаимодействия с папой и мамой. Молодым родителям важно выбрать корректную линию поведения, при которой всем будет спокойно в доме. Если вам нужна няня, изучите наши рекомендации, чтобы приготовиться и хорошо провести собеседование с соискателем:

Выберите график выплат и не затягивайте выдачу зарплаты. Любой работник хочет получить достойное вознаграждение за осуществленную работу, отсрочки вызывают у него сомнения в вашей порядочности и непонимание. Чтобы этого не произошло, на берегу обговорите, с какой периодичностью няня получит деньги, что входит в ее регулярные обязанности, за что полагаются набавки. Если по определенным причинам, вы не успеваете по срокам, предупредите человека.

Любой работник хочет получить достойное вознаграждение за осуществленную работу, отсрочки вызывают у него сомнения в вашей порядочности и непонимание. Чтобы этого не произошло, на берегу обговорите, с какой периодичностью няня получит деньги, что входит в ее регулярные обязанности, за что полагаются набавки. Если по определенным причинам, вы не успеваете по срокам, предупредите человека.

Давайте понятные инструкции. Осуществляя подбор няни, определите круг ее обязанностей – чаще всего в них включается забота о ребенке, организация распорядка дня, игры и занятия, приготовление еды для ребенка, прогулки на свежем воздухе. Не стоит внезапно просить сотрудника съездить в магазин, пропылесосить в комнатах и т. д. Данные моменты вызывают недоумение и расстраивают – необходимо ценить время няни.

Осуществляя подбор няни, определите круг ее обязанностей – чаще всего в них включается забота о ребенке, организация распорядка дня, игры и занятия, приготовление еды для ребенка, прогулки на свежем воздухе. Не стоит внезапно просить сотрудника съездить в магазин, пропылесосить в комнатах и т. д. Данные моменты вызывают недоумение и расстраивают – необходимо ценить время няни.

Не волнуйтесь в экстренных ситуациях. Если малыш случайно набил шишку, в квартире сработала сигнализация или произошла какая-либо иная неожиданность, не нужно срываться на персонале. Важно поговорить, узнать причину случившегося и вместе отыскать решение. Вполне возможно, няня переживает не меньше родителей. В порыве чувств вы можете сильно расстроить ее. Будьте спокойны и вежливы.

Если малыш случайно набил шишку, в квартире сработала сигнализация или произошла какая-либо иная неожиданность, не нужно срываться на персонале. Важно поговорить, узнать причину случившегося и вместе отыскать решение. Вполне возможно, няня переживает не меньше родителей. В порыве чувств вы можете сильно расстроить ее. Будьте спокойны и вежливы.

Старайтесь доверять. Любую маму волнует эмоциональное состояние и здоровье ее ребенка, поэтому ей сложно привыкнуть, что малознакомый человек будет заботиться о малыше. Не переживайте, профессиональная няня знает, как вам трудно и постарается учесть этот момент. Спокойно расскажите ей о принятых вами методах воспитания, о привычках и характере ребенка, играх и книгах, которые его интересуют. Только тогда вы будете спокойны за своих детишек.

Искренне надеемся, отныне проблем с сотрудничеством не будет, и в вашем доме всегда будет комфортно и спокойно. Если вам необходимо найти няню в Москве, обратитесь в фирму по поиску персонала для дома «Альконти» (alconti.ru). Специалисты осуществляют проверку любого претендента, устраивают тестирование и анкетирование, проверяют документы, рекомендации и медицинские справки. Гарантия бесплатной замены кандидата – ровно год. Перед оформлением договора предоставляется бесплатный тестовый период на нескольких суток. Советуем!