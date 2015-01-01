Кто самые нежные знаки зодиака

Maxim Maximov/ FlickrКто они, знаки зодиака, нежность которых похожа на шелк цветочных лепестков, на бархат крыльев бабочки, на переливы ласкового весеннего солнца? Не всем дано касаться души другого человека, но у этих знаков зодиака есть самый «трогательный» инструмент – нежность.ЛьвыЕсть ли в природе более нежные существа, чем котики? Нет. Даже если они Львы с гордым нравом и строптивым характером. В каждом Льве живет маленький пушистый котенок, который прячется за маской величия и неприступности. Однако, как говорится, кота в мешке не утаить. Нежность, ласка, доброта просятся наружу, и, хочет того Лев или нет, берут за душу, просачиваются в кровь и разливаются сердечным теплом под кожей человека, к которому он неравнодушен.Львы очень нежные и трепетные партнеры. Но только если искренне любят. Это позволяет им показать любимому человеку всю свою нежность. Правда, ее они считают слабостью и главным уязвимым местом. Но Львы не были бы Львами (котами), если бы не требовали ответной ласки и нежных проявлений. Представители кошачьих «не страдают» бескорыстием. Если они откроют свою душу, но не получат обратной связи и равноценной искренности, нежный котенок, живущий в их душе, навсегда умрет для посмевшего проявить нотки безразличия человека.ТельцыНе все верят, что упрямые в своей рациональности и холодной прагматичности Тельцы способны на нежные чувства и трогательное отношение. Напрасно. Какими бывают Тельцы «с изнанки», знают немногие, даже из их близкого окружения. Но те, кому удалось ощутить нежность Тельцов, скажут, что более чувственных людей не существует. И в этом они правы. Когда Тельцы находят себе пару, максимально вписывающуюся в их идеалы, нежность становится их главным качеством.Нежный Телец – сердцевина любви. Для любимого человека у него всегда есть только самое отборное внимание, ласка, забота и даже служение. Однако нежность этого знака – птичка пугливая и осторожная. Мало того, что искренние чувства Тельцов нужно замечать и не забывать постоянно давать им высокую оценку, но и быть готовым к взаимному трепетному отношению, которое должно быть все равно на несколько тонов ярче. Особенно если Телец – женщина.РакиПартнерам Раков завидуют все. Они купаются в любви, романтике, ласке и нежности. По-другому этот знак не умеет, и очень удивляется, когда видит в окружающих парах поверхностную любовь, в которой используют друг друга и относятся потребительски. К сожалению, любвеобильные и открытые душой Раки и сами часто становятся жертвами потребительской любви. Их чувственность, романтизм и безусловная забота делают любимого человека разбалованным. Пресыщенность заставляет его капризничать и требовать от Рака еще большей ласки и внимания.Людям этого знака стоит быть несколько сдержаннее, и, если потребуется, менее нежными и чувственными. Особенно в начале отношений. Избыток портит людей, в отличие от дефицита. Только Ракам из всех знаков зодиака стоит дозировать свою любовь, учиться выдавать ее как награду, как добытый тяжелым трудом трофей. Только так любимый человек сможет оценить глубину чувств Рака и не только брать любовь и нежность, но и испытывать острую потребность тоже делиться с ним своей душой.Maxim Maximov/ FlickrРыбыС Рыбами легко почувствовать себя любимым и желанным. Они искренние, как дети. Если Рыб захлестывает волна нежности, они не сдерживают своих чувств – трутся котенком у ног, заглядывают преданно в глаза и приглашают в свой тайный мир, куда нет хода никому. Для Рыб нежность равна любви. Люди этого знака не смогут быть ласковыми и чувственными с теми, кого не любят. Они не умеют притворяться любящими через проявление наигранной заинтересованности и услужливости.Рыбы умеют играть и даже лицемерить, но только не в вопросах любви. Романтическая привязанность для них – святое. Когда они впускают в свой внутренний рай человека, он действительно чувствует там себя Богом. Если по каким-то причинам Рыбы не могут открыто обнаружить свою любовь к объекту страсти, они будут проявлять все теплые чувства на расстоянии. Тайное внимание, анонимная забота или помощь – единственно возможная демонстрация нежного отношения, которое смогут позволить себе Рыбы.ВесыНежность Весов, помноженная на чувство прекрасного, которым наделили их звезды, порождает удивительных романтиков. Этот знак не способен на грубость, колкость, невнимание, когда дело касается человеческих привязанностей, будь то любовь или дружба. Если в окружении Весов появляются избранные люди, нежность становится самой ярко выраженной чертой их характера. С друзьями они будут очень душевными, с любимым человеком – сердечными.Преисполненные нежности Весы превращаются в оригиналов и креативщиков. Они не устают выдумывать все новые и новые способы показать дорогому человеку всю красоту своей души, не жалеют сил держать нужный уровень внимания и не устают быть в постоянном режиме доступа. Казалось бы, нежность в таком напряжении рано или поздно иссякнет. Но нет, только не у Весов. Главное, оставаться для них в статусе близкого человека. А это не всегда легко – конкуренция большая. К нежным Весам выстраивается очередь.СтрельцыМожно ли заподозрить бесчувственность у знака, который слывет «последним романтиком»? Некоторым удается. Они как раз не могут заподозрить этот горячий и неуловимый знак в нежности. Кажется, будто у него за всеми развлечениями и авантюрами просто нет времени на остановку для проявления трогательных чувств. Так и есть. Жизнь многих Стрельцов – гонка за впечатлениями. Но любовь они считают самым большим из них.Именно в этом чувстве Стрельцы способны сделать самую большую паузу, чтобы насладиться романтикой сполна. И вот тут их нежность не остановить. За время продолжительных странствий у этих «вольных птиц» накапливается столько нерастраченной любви, что они способны на самые невообразимые романтические поступки. В цветочно-конфетный период Стрельцы становятся необычайно трогательными, сентиментальными и нежными. Тот, кто не видел их такими раньше, не поверит своим глазам.

Источник: www.allwomens.ru/zen