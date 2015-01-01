Александр Малинин показал редкое школьное фото: певец совсем не изменился

60-летний Александр Малинин идёт в ногу со временем. Не многие ровесники артиста ведут свои странички в популярной сети Instagram. Певец радует поклонников семейными фотографиями, которых не встретишь в интернет-пространстве.instagram.com/alexandr_malininАлександр Малинин уже более 30 лет на сцене, однако до сих пор концерты исполнителя проходят с аншлагами.instagram.com/alexandr_malininВчера певец побывал в родном Екатеринбурге. На выступление Малинина пришли его друзья детства. Для Александра настоящим сюрпризом стала архивная чёрно-белая фотография, сделанная в школьные годы.Поклонники Александра Малинина обнаружили, что он совершенно не изменился за 45 летФото, подаренное Александру Малинину друзьями, было сделано, когда будущей звезде было 13-15 лет. На снимке запечатлена компания подростков в пионерских галстуках.instagram.com/alexandr_malininЧтобы его фолловеры не ломали голову, пытаясь отыскать своего кумира на старом снимке, Александр указал, где именно он запечатлён на фото. Однако подписчики Малинина отметили, что за несколько десятилетий певец не изменился:golovtsovanadezhda Добрый день!Классное фото!Вас можно сразу узать-красавчик,стильный,модный! sve3228 И без подсказки легко узнать))) kremenetskaya1977 Всегда узнавемы👍. Можно сказать не изменились. Очень классная фотка передан передаёт атмосферу тех лет! Здорово было быть пионерами! ynati53 Замечательно! Александр, Ну совсем не изменились, даже ещё интересней сталиА вы, друзья, любите пересматривать старые фотоальбомы? 😍Сергей Горобченко показал, как сегодня выглядит звезда 90-х Михаил МуромовСовременная молодёжь вряд ли поймёт смысл песни «Яблоки на снегу», слова которой 30 лет назад знали все советские телезрители без исключения. Впрочем, смысла никто не понимал и тогда, однако ни одна дискотека 90-х не обходилась без этого легендарного хита Михаила Муромова. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen