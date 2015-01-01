Саша Савельева поделилась подробностями рождения сына: муж певицы присутствовал на родах

Вокруг беременности Саши Савельевой ходило много противоречивых слухов. Певица и её супруг отказывались комментировать предстоящее пополнение в семье, а потому интернет-пользователи готовы были поверить любому анонимному инсайдеру. Так, незадолго до родов в СМИ появилась информация, что солистка «Фабрики» улетела рожать в Израиль. Когда же в сеть просочились слухи, что Александра родила сына в Москве, комментаторы не сразу поверили: они были уверены, что артистка находится за пределами России.instagram.com/sasha_savelievaМолодые родители продолжали упорно хранить молчание, пока сеть гадала — родила уже Саша Савельева или нет. Косвенным подтверждением от супругов стал пост Кирилла Сафонова в Instagram, где актёр оставил несколько строк о важности личных границ.instagram.com/kirill_safonovПоклонники пары уже приготовились к тому, что о рождении ребёнка супруги заговорят не скоро, как вдруг Саша Савельева неожиданно разместила у себя в блоге первое фото с малышом и поделилась подробностями родов.Кирилл Сафонов присутствовал на родах женыПевица подтвердила просочившиеся в сеть слухи о том, что она рожала в известной московской клинике «Мать и дитя». Александра поблагодарила всех, кто переживал за неё и малыша, а также призналась, что пока не может до конца понять и осознать то, что произошло.instagram.com/sasha_savelievaЗвезда оставила слова благодарности врачам, которые помогли появиться на свет её первенцу, а также сообщила, что Кирилл Сафонов всё время находился рядом:А знаете , кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку не отпуская и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю❤Андрей Аршавин исчез из жизни своей законной семьиАлиса Казьмина, ради которой Андрей Аршавин шесть лет назад оставил Юлию Барановскую и детей, стала первой официальной женой спортсмена. Однако штамп в паспорте, как показала жизнь, никак не повлиял на футболиста. Несколько месяцев назад выяснилось, что Аршавин ушёл из семьи. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen