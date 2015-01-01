Что красивого написать мужчине, чтобы взбудоражить его чувства: примеры сообщений

Nastya_gepp/ PixabayВсего десять лет назад знакомства в социальных сетях и на специализированных сайтах считались чем-то несерьезным и из ряда вон выходящим. В наше время результатом виртуальных «встреч» становятся около 20% браков, и эта цифра продолжает расти. Живое общение быстро заменяется остроумием и умением четко и грамотно подать свою мысль в электронном сообщении.Хоть многие и ностальгируют по былым временам, но у подобной ситуации есть одно весомое преимущество – больше времени на раздумья перед тем, как нажать кнопку «отправить». Согласитесь, девушкам было бы полезно знать, как всецело завладеть вниманием мужчины через переписку. Верно, даже здесь уже существуют определенные хитрости и уловки.Пишем в первый разЕсли вы не знаете молодого человека лично или знакомы с ним заочно, то целью вашего сообщения станет зарождение интереса. Письмо должно быть коротким и емким, чем-то похожим на тизерную рекламу. Его цель – «зацепить» с первого слова и не отпускать еще как минимум несколько минут. Такого эффекта можно добиться через неожиданный комплимент, громкое заявление или ударение на общие интересы. Ниже приведены несколько примеров (приветствия опущены).«Даже если сегодня не лучший день в твоей жизни, улыбнись! Судя по фото, у тебя красивая улыбка. Просто захотелось поднять тебе настроение)) Ты ведь улыбнулся?»«Хелп! Мне срочно нужно мнение здравомыслящего человека со стороны! Ты производишь впечатление именно такого)) Как быть девушке, если ей кто-то нравится, но она не осмеливается сделать первый шаг?»«Смотрю, ты тоже любишь песни группы «Les Friction». Не могу найти, где можно скачать их свежий альбом, поможешь? С меня – флюиды добра и благодарности!»Приглашаем на свиданиеЧтобы у мужчины появилось устойчивое желание встретиться, его можно позвать не конкретно на свидание, а на мероприятие (событие, которое для него потенциально интересно). Это может быть выставка его любимого художника, концерт хорошей музыкальной группы, ярмарка в центре города или выступление талантливого стенд-апера в кафе. Главное – чтобы вам нужно было делиться впечатлениями о происходящем, а не рассказывать о себе. Тогда вас точно не коснется проблема неловких пауз.«Я в центре города, кафе «Вива Олива». Здесь выступает потрясающий джаз-бенд, ты непременно должен это услышать!»«Представляешь, возле ЦУМа проходит дегустация пиццы! Скорей сюда, пока я все не съела!»«Завтра премьера нового фильма Люка Бессона. Я так этого ждала! Мне надо с кем-то поделиться эмоциями – давай сходим вместе»Nastya_gepp/ PixabayНапоминаем о себеИногда мужчины настолько «уходят» рутинные дела, что забывают позвонить или написать своей девушке. Вместо того чтобы обижаться и ждать в гордом молчании, стоит напомнить о себе через сообщение в чате или мессенджере. Забудьте о постулате «девочки первыми не пишут» - в современном мире он давно уже не работает. Будьте легки в общении. Создайте впечатление, что у вас все хорошо, что вы заняты чем-то очень интересным, но все равно продолжаете думать о своем молодом человеке.«Я в кафе, играет наша песня. Мысленно танцую с тобой, мой хороший. Люблю!»«Половина курсовой готова, устроила себе перерывчик на пиццу и фильм. А как дела у тебя?»«Такая замечательная погода сегодня – поехала на пляж. Заканчивай работу и присоединяйся. Целую!»Просим прощенияВсе мы совершаем ошибки, за которые потом нужно нести ответ перед второй половинкой. Для тех, кому трудно проговаривать извинения вслух, переписка через смс или социальные сети станет настоящей палочкой-выручалочкой. В письме нужно постараться пояснить истинные причины своего поведения. Может, такой шаг и не помирит вас с молодым человеком окончательно, но он точно снизит градус напряжения, благодаря чему потом значительно легче даются просьбы о прощении.«Знаешь, я подумала, ну ее в баню эту Турцию, отдохнем в деревне. Мне все равно где – лишь бы с тобой. Прости, что помотала нервы»«Извини, я погорячилась. На самом деле я не против купить мотоцикл – просто очень боюсь за твое здоровье и безопасность»«Мне стыдно за свои слова, родной, беру их назад. Я тогда очень устала и не подумала, что ты можешь так сильно обидеться»Добавляем перчинки в отношенияМужчины – истинные визуалы. Их фантазия в отношении любимой женщины просто-таки безгранична. Всего пара-тройка ваших слов с тонким намеком на приятное времяпрепровождение вечером – и ваш муж в этот день побьет все рекорды продуктивности на работе, а день его пройдет «на одном дыхании». Добавьте перчинку в вашу переписку: делайте комплименты, напоминайте о ваших самых ярких моментах вместе, намекайте на готовность к экспериментам, оживляйте в его воображении яркие картинки предстоящей ночи.«Купила бутылочку грузинского вина и твой любимый «чеддер». Планирую вечером расслабиться, ты со мной?»«Лежу в ванной, в мягкой пенке. Сегодня буду пахнуть сладким мандарином и цветами камелии. Приходи домой поскорей»«Сегодня был трудный день, но при мысли о прошлой ночи тут же поднимается настроение. Мечтаю повторить, мой сладкий»Общие правила перепискиЕстественно, мужчинам нравятся остроумные и грамотные девушки. Потому не полагайтесь на «Т9» - пишите максимально правильно с точки зрения грамматики и пунктуации. Иногда одна запятая может свести на нет весь смысл, вкладываемый в сообщение.Далеко не все парни любят, чтобы их называли прозвищами вроде «пупсик» или «масик». Обилие приторных комплиментов и смайлов, слишком откровенные речи, стиль изложения «а-ля ученица 5-А класса» - все это способно создать о вас впечатление малограмотной и легкомысленной особы.Старайтесь излагать свою мысль минимально необходимым количеством слов. Мужчины никогда не будут читать простыни текста и длинные стихи – замените их на пару коротких предложений. Не будьте навязчивы – даже горячо любящий мужчина может не совладать с собой, если его каждый пять минут отвлекает от работы сигнал о пришедшем сообщении.Вкладывайте в свои послания максимум смысла и настоящих эмоций, говорите то, что стесняетесь сказать с глазу на глаз, используйте художественные приемы и интересные сравнения - и молодой человек лишний раз удостоверится, что он выбрал интересную, веселую, креативную девушку с замечательным чувством юмора и фантазией.

Источник: www.allwomens.ru/zen