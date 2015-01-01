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Валерий Меладзе нежно обратился к Альбине Джанабаевой

Andre
Валерий Меладзе нежно обратился к Альбине Джанабаевой
Даже сегодня, спустя шесть лет после развода Валерия Меладзе с первой женой, певец довольно скуп на публичные проявления своих чувств к Альбине Джанабаевой. Пара только последние годы начала вместе появляться на светских мероприятиях и изредка публиковать общие фотографии на страничках в Instagram.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Каждый новый выход в свет Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе сопровождается в соцсетях старыми спорами интернет-пользователей о бумерангах и семейном счастье. Не удивительно, что артисты избегают лишний раз отвечать на вопросы о личной жизни.

Альбина Джанабаева в день рождения показала редкое фото своих родителей

Валерий Меладзе постепенно осваивает азы интернета. Исполнитель не так давно обзавёлся собственным блогом в Instagram и регулярно размещает там посты на радость преданным поклонникам.

instagram.com/meladzevalerian

Сегодня избранница певца отмечает день рождения — Альбине Джанабаевой исполнилось 40 лет.

Меладзе впервые прилюдно обратился нежно к своей второй жене через соцсети, разместив её фото:

С днём рождения, моя Альбинушка!!!

instagram.com/meladzevalerian

При этом певец закрыл возможность комментирования, чтобы избежать любых провокаций от хейтеров в адрес супруги.

Именинница в свою очередь тоже порадовала поклонников. С утра в Инстаграм Альбины Джанабаевой появилось редкое архивное фото из семейного альбома. Маленькая Альбина позирует вместе с родителями. 

instagram.com/albinadzhanabaeva

Поклонники в комментариях традиционно принялись решать — на кого из родителей похожа Альбина Джанабаева, однако так и не пришли к единому мнению. 

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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