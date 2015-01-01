Валерий Меладзе нежно обратился к Альбине Джанабаевой

Даже сегодня, спустя шесть лет после развода Валерия Меладзе с первой женой, певец довольно скуп на публичные проявления своих чувств к Альбине Джанабаевой. Пара только последние годы начала вместе появляться на светских мероприятиях и изредка публиковать общие фотографии на страничках в Instagram.instagram.com/albinadzhanabaevaКаждый новый выход в свет Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе сопровождается в соцсетях старыми спорами интернет-пользователей о бумерангах и семейном счастье. Не удивительно, что артисты избегают лишний раз отвечать на вопросы о личной жизни.Альбина Джанабаева в день рождения показала редкое фото своих родителейВалерий Меладзе постепенно осваивает азы интернета. Исполнитель не так давно обзавёлся собственным блогом в Instagram и регулярно размещает там посты на радость преданным поклонникам.instagram.com/meladzevalerianСегодня избранница певца отмечает день рождения — Альбине Джанабаевой исполнилось 40 лет.Меладзе впервые прилюдно обратился нежно к своей второй жене через соцсети, разместив её фото:С днём рождения, моя Альбинушка!!!instagram.com/meladzevalerianПри этом певец закрыл возможность комментирования, чтобы избежать любых провокаций от хейтеров в адрес супруги.Именинница в свою очередь тоже порадовала поклонников. С утра в Инстаграм Альбины Джанабаевой появилось редкое архивное фото из семейного альбома. Маленькая Альбина позирует вместе с родителями.instagram.com/albinadzhanabaevaПоклонники в комментариях традиционно принялись решать — на кого из родителей похожа Альбина Джанабаева, однако так и не пришли к единому мнению.Гела Месхи показал своё детское фото: мужа Екатерины Климовой сравнивают с их общей дочерьюТретий муж Екатерины Климовой — редкий гость в соцсетях. Гела Месхи избегает общения с интернет-пользователями, и даже в блоге супруги его фотографии почти не встречаются. Будучи публичными людьми, супруги редко появляются вместе на каких-либо мероприятиях. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen