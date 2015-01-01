Сын Софии Ротару показал, как ехал по встречной полосе и оправдался за нарушение ПДД

Интернет-сообщество может с азартом спорить о модных провалах звёзд, о воспитании детей, о диетах, разводах и изменах. Аргументы, приводимые каждой стороной, убедительны и обоснованы, тем не менее иногда споры не утихают несколько дней. Один из немногих вопросов, в котором диванные эксперты единодушны, это безопасность дорожного движения.Стоит только какой-нибудь звезде усесться за руль в нетрезвом виде, в её адрес поднимается волна негодования в соцсетях. Фолловеры непременно заметят не пристёгнутый ремень безопасности, и будьте уверены — обязательно напомнят о нарушении в обсуждениях под фото.Вчера сын Рофии Ротару шокировал своих подписчиков в Instagram.instagram.com/rusevdokimenkoРуслан Евдокименко — страстный фанат мотоциклов и дорогих автомобилей. Мужчина много путешествует за рулём, и впечатлениями от поездок он делится на собственной страничке в Instagram.instagram.com/rusevdokimenkoРуслана Евдокименко отругали за движение по встречкеВчера в Инстаграм сына Софии Ротару появился снимок, который вызвал скандал. Фото сделано из салона автомобиля, находящегося на трассе. При этом машина расположена таким образом, что её перед «смотрит» на стремительно приближающуюся легковушку. Складывается впечатление, что водитель несётся по встречной полосе на обгон, который он никак не успеет завершить.instagram.com/rusevdokimenkoРуслан шокировал своих фолловеров, подписав фото:Прекрасный день, а с ним и повод прокатиться по встречной! 😂🙈🙈🙈Чуть позже сын певицы добавил, что на самом деле его авто движется в правильном направлении:Для людей без чувства юмора, поясню! Машина закреплена на платформе эвакуатора! Улыбнитесь! Все ок! 😜👍Несмотря на пояснения, в комментариях интернет-пользователи осудили Руслана Евдокименко, посчитав, что он действительно гоняет по встречной полосе:timoxa260 Не обязательно это всем показывать.... fan.sofiarotaru 😱🙈 бесстрашный mykhaylova.kate Ужас какой.... sofiarotaru_soul Ого🙈Безбашенный 🤯 jumbeiliudmila Порой бесстрашие не оправдывает себя.Старший сын Яны Рудковской восхитил поклонников своей красотойВ Инстаграм Яны Рудковской практически невозможно найти фотографий со старшими детьми бизнес-леди. Складывается ощущение, что только Гном Гномычу так повезло с мамой, которая с завидным упорством занимается карьерой малыша. В свои шесть лет Саша Плющенко ежедневно тренируется на льду, выступает на семейных шоу, появляется в гостях у Ивана Урганта, украшает обложки глянцев и дефилирует по подиуму на престижных модных показах. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen