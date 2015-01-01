Где каждый знак зодиака черпает энергию, чтобы жить дальше

StockSnap/ PixabayОвенОвен крайне редко испытывает состояние опустошенности, он является одним из самых энергичных представителей зодиакальных созвездий. Если дефицит жизненной силы все же произошел, перезапуститься поможет любой относительно безопасный способ получения адреналина. Для одних это будет скоростная езда, для других – прыжок с парашютом, для третьих – преодоление фобий или сексуальный экстрим.Если обратиться к эзотерике, Овнам показана медитация на огонь. Продолжительное созерцание пламени создает ощущение поддержки родной стихии. Подойдет даже бытовая свеча, хотя эффект от отрытого огня окажется намного сильнее.ТелецТелец теряет энергию, когда занимается нелюбимым делом. Соответственно, восполнить запасы ему поможет хобби или увлечение, в процессе которого можно абстрагироваться от всего остального. К самым доступным способам относятся: чтение, занятия танцами, рукоделие.Дополнительные положительные эмоции подарит вкусная еда, ведь представитель этого знака считается настоящим гурманом. Однако здесь нужно проявить меру, чтобы не испытать стресс от нежелательного изменения веса.Очень хорошую подпитку Тельцу обеспечивает Земля – стихия, под влиянием которой он находится. В холодное время года рекомендуется отправляться на прогулку в ближайший парк или сквер, а в теплую – устраивать пикники на природе. В идеале там же следует заняться йогой или другими похожими практиками.БлизнецыБлизнецы черпают энергию в момент активного взаимодействия с окружающим миром. Это заставляет их ощутить собственную значимость, вдохновляет и придает сил. Даже простое человеческого общение помогает им возобновить ресурсы. Благоприятна также смена обстановки. Хотя бы на несколько дней представителям воздушной стихии стоит покинуть привычную обитель, чтобы вернуться обратно обновленными.Среди нетрадиционных способов восполнения энергии специалисты в области эзотерики выделяют работу с мантрами. У Близнецов активной является горловая чакра, поэтому в их случае пропевание особых звуков и слогов может оказать чудодейственный эффект.РакРак очень экономно расходует энергию. Он хорошо чувствует, когда его возможности находятся на пределе. Восстановить баланс ему помогает занятие домашними делами. Может показаться странным, но именно процесс благоустройства личного пространства действует в данном случае лучше любой медитации. Источником силы Рака также является семья. Разговор по душам и ощущение поддержки со стороны близких людей очень важны представителю этого созвездия.Поскольку управителем этого знака является Луна, эзотерики единогласно рекомендуют практики, связанные с работой с ночным светилом. Речь идет о пассивном созерцании, магических ритуалах и техниках, зарядке воды лунным светом и т.д.ЛевТипичные Львы имеют колоссальный энергетический потенциал. Опустошенными они себя чувствуют редко. Быстро вернуться в форму им поможет социальная активность. Среди оптимальных методов восстановления астрологи также выделяют занятия творчеством и шоппинг. Последний способ требует здравого подхода и должен применяться нечасто.Если рассматривать вопрос восстановления сил с эзотерической точки зрения, то Львам стоит обратить внимание на ароматерапию. Предпочтительны «теплые» запахи, например, сандаловое дерево, пачули или корица.ДеваДевы сами себя загоняют в ловушку, когда зацикливаются на негативных мыслях. Концентрация на отрицательных эмоциях ослабляет их энергетическое поле. Поэтому, в первую очередь, представители земного знака должны перенастроиться на позитив. Сделать это можно, погрузившись с головой в любимое занятие, например, чтение, рукоделие, компьютерные игры (в умеренном количестве!). Рекомендовано также долгое пребывание на природе.Дева – рациональный знак, скептически относящийся к эзотерике. И все же им стоит попробовать произнесение аффирмаций, которые помогают в программировании позитивного мышления.ВесыВесы – натуры утонченные, поэтому их источником силы является сфера творчества. Здесь они могут сколько угодно восполнять дефицит жизненной энергии. Помимо созерцания и создания предметов искусства представителям воздушной стихии полезно общение. Лучше выбирать легкий формат, например, разговор на нейтральные темы. Если Весов начнут «грузить», способ даст прямо противоположный эффект.Из нетрадиционных техник Весам больше всего подойдет дыхательная гимнастика. Во время упражнений к ним вернется баланс и ощущение гармонии, что в данном случае считается необходимым условием для нормального функционирования всех энергетических центров.Free-Photos/ PixabayСкорпионСкорпионы нечасто ощущают опустошенность благодаря грамотному распределению ментальных ресурсов. Вообще, в этом вопросе представители самого мистического созведия стоят особняком, поскольку только у них имеется явная предрасположенность к энергетическому вампиризму. Соответственно, когда их собственный потенциал стремится к минимуму, они могут просто позаимствовать силы у других людей. Тем, кто не приемлет для себя такой способ, эзотерики советуют вплотную заняться изучением любого религиозного или оккультного течения созидательного характера.СтрелецСтрельцов лучше всего «реанимирует» экстрим и возможность ощутить азарт. При первых признаках дефицита энергии необходимо обратиться к увлечениям такого рода. В идеале желательно отправиться в путешествие или хотя бы организовать небольшое приключение. Смена деятельности и новая обстановка окажет благоприятное действие на приунывший огненный знак.Рассматривая варианты из биоэнергетических практик, стоит остановить выбор на кундалини-йоге. Практика поможет лучше понять себя, раскрыть потенциал и улучшить душевное состояние. В особенности рекомендуется уделить внимание «огненному дыханию», которое окажет на представителей одноименной стихии чудодейственный эффект.КозерогКозероги не умеют по-настоящему отдыхать и отключаться от внешнего мира. Даже если внешне они выглядят расслабленными, их мозг все равно напряжен. В таких условиях восполнять запасы энергии непросто, но и здесь можно найти выход. Например, оптимальным вариантом станет прогулка на природе в одиночку или с близким человеком.Козерогам однозначно стоит попробовать литотерапию, ведь такая методика близко соотносится с их родной стихией. Люди, управляемые Землей, без труда освоят работу с натуральными минералами и смогут воспользоваться способностью камней аккумулировать энергию.ВодолейНа типичных Водолеев энергетическое голодание оказывает по-настоящему разрушительное действие. Они должны следить за своим состоянием и быстро реагировать на его ухудшение. Восстановить жизненные ресурсы поможет активная социальная жизнь, участие в экспериментальных направлениях, интеллектуальная деятельность, работа в команде. Главное, чтобы была возможность обмениваться информацией.Водолеи также могут попытаться настроиться на вибрации Вселенной путем освоения специальных упражнений. Подопечные Воздуха быстро освоят это направление, предоставляющее доступ к неограниченным запасам космической энергииРыбыДушевный баланс Рыб не отличается стабильностью. Они быстро теряют силы и долго восстанавливаются. В первую очередь им нужно минимизировать общение с негативно настроенными людьми. Следует также читать больше духовной литературы, просвещаться и заниматься самовыражением через творчество.Представителям этого знака обязательно нужно больше контактировать с водой. Полезен как обычный контрастный душ, так и медитации возле открытых источников. Необходимо работать и над укреплением ауры (например, методом Рейки), потому что Рыбы часто становятся жертвами энергетического вампиризма.

Источник: www.allwomens.ru/zen