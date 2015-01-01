Израильский модуль «Берешит» разбился при посадке на Луну

Израильский космический аппарат «Берешит» частной компании SpaceIL не смог совершить посадку на поверхность спутника Земли в лунной низменности под названием Море Спокойствия. В ходе операции возникло несколько проблем, вовремя решить которые не удалось. Аппарат официально признан утерянным. Об этом сообщил во время трансляции из центра управления полетом один из руководителей миссии.«К сожалению, мы не сумели посадить аппарат», — отметил сотрудник центра управления.Трансляция посадки «Берешита» велась через официальный YouTube-канал SpaceIL.Перед началом процесса посадки аппарат запустил основной и дополнительные двигатели, совершил несколько корректирующих маневров для переориентации модуля в посадочное положение. Спустя несколько минут «Берешит» прислал селфи на фоне поверхности Луны с высоты 22 километров до спутника. Казалось бы, все идет удачно.Но после этого начались проблемы. Сначала центр управления миссией потерял данные телеметрии с аппарата.Через несколько секунд передача данных восстановилась, но возникла более серьезная проблема. Отключился главный двигатель, с помощью которого модуль проводил посадку. Его также удалось успешно перезапустить, но, судя по всему, времени на это ушло слишком много и он не успел замедлить аппарат при снижении. По официальным данным связь с «Берешитом» утеряна.После неудачной посадки космического аппарата «Берешит» премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна через несколько лет все равно посадит космический аппарат на Луну.«Через 2,5 — 3 года израильский космический аппарат прилунится в целости», — сказал премьер в четверг, также присутствовавший в зала управления полетом, откуда велась трансляция посадки модуля.Отправка «Берешита» к Луне состоялась 47 дней назад. За это время он преодолел расстояние в 6,5 миллионов километров. 4 апреля модуль вышел на лунную орбиту.Если бы прилунение оказалось успешным, Израиль мог стать четвертой страной после СССР, США и Китая, доставившей роботизированную станцию на поверхность естественного спутника Земли в рабочем состоянии.Обсудить новость можно в нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru