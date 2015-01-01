видео | Мыши в невесомости ведут себя странно

Экипаж Международной Космической Станции постоянно изучает реакцию растений и животных на невесомость. Ранее исследователи NASA уже оценивали жизнеспособность лабораторных мышей в условиях без гравитации, но теперь они рассказали о более глубоком эксперименте, который сконцентрирован на слежении за их поведением и состоянием здоровья. Оказалось, что мыши очень быстро адаптируются к новым условиям, однако спустя неделю молодые особи начинают вести себя очень странным образом.Еще в 2014 году около 20 мышей участвовали в эксперименте — они были подвергнуты тем же воздействиям, с которыми сталкивается экипаж МКС. Находясь внутри специальной клетки Rodent Habitat, они были подвергнуты радиации и условиям невесомости с высокой концентрацией углекислого газа. Такой, казалось бы, не совсем гуманный эксперимент позволил ученым понять, как эти факторы могут влиять на состояние физического и психологического здоровья живых организмов.В ходе нового эксперимента исследователи выяснили, как мыши с относительно короткой продолжительностью жизни реагируют на длительные космические миссии. В опыте участвовали исключительно самки мышей — когда они вылетели на МКС, им было по 16 и 32 недели. Полет занял три дня, и после прибытия они прожили в клетке около 37 дней. Для человека это кажется небольшим сроком, но для мышей с продолжительностью жизни не более трех лет — это большое испытание.Все 20 мышей остались живы и даже не сбросили вес — их масса была сравнена с тяжестью мышей из контрольной группы, жившей на Земле. Запись с камер наблюдения показала, что грызуны достаточно быстро адаптировались к условиям невесомости и спокойно принимали пищу, ухаживали за собой и сородичами, а также активно исследовали клетку. Невесомость не повлияла даже на их качество сна.Единственное, что показалось ученым необычным это то, что после 7-10 дней со дня начала эксперимента молодые мыши начали активно бегать по стенкам клетки. Исследователи пока не нашли объяснения такому поведению, но у них уже есть ряд предположений. Неадекватное поведение может быть причиной стресса, связанного с пребыванием в замкнутом пространстве. Также беготня может помогать мышам вновь почувствовать равновесие, которое было нарушено отсутствием гравитации. Также есть мнение, что таким образом они попросту развлекаются.Возможно, мыши просто начали вести себя как люди, и восполнять малую физическую активность чтобы избежать атрофии мышц. Также им просто может нравится бегать по стенам — многие астронавты и участники невесомых полетов на самолетах делятся, что им нравится отталкиваться от одной стены к другой.С чем, по вашему мнению, связано странное поведение молодых мышей? Своим мнением делитесь в комментариях, и не забудьте вступить в наш Telegram-чат, где можно всегда обсудить новости науки и технологий!

Источник: hi-news.ru