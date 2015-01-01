Смотрите с нами прямую трансляцию высадки на Луну частного космического аппарата

В интересное время мы живем. Вчера нам показали первую настоящую фотографию черной дыры, сегодня нас ожидает не менее интересное и в какой-то степени тоже историческое событие – посадка частного космического аппарата на поверхность Луны. К настоящему моменту высадиться на спутник нашей планеты удалось всего трем странам. Сегодня их число может увеличится до четырех, конечно, если все пройдет так, как было запланировано.С помощью американской ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 21 февраля 2019 года состоялся запуск первой частной израильской космической миссии, чьей целью является высадка космического аппарата «Берешит» на спутник Земли. Операторами миссии являются частная израильская аэрокосмическая компания SpaceIL, а также правительственный концерн Israel Aerospace Industries (он производил сборку посадочного модуля).Последние шесть недель с момента запуска аппарат медленно, но верно, через серию коррекционных маневров удалялся от Земли и приближался к лунной орбите, на которую он наконец вышел 4 апреля. Там он провел последнюю неделю в подготовке и ожидании кульминационной части миссии – собственно самой попытки осуществить мягкую посадку на поверхность Луны.Этот момент должен настать сегодня. Событие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале компании SpaceIL (плеер ниже) из центра управления миссией. Также за ходом посадки можно будет следить на официальной странице компании в Facebook. Начало трансляции в 21:45 по мск.Если все пройдет гладко, Израиль присоединится к списку стран (США, СССР и Китай), которым удалось мягко посадить космический аппарат на лунную поверхность. В качестве места высадки команда миссии «Берешит» выбрала Море Спокойствия – большую низменность, расположенную на ближней нашему взору поверхности спутника. Здесь в свое время совершали посадку космические аппараты американской лунной программы «Аполлон».Топография поверхности 140-километровой зоны высадки космического аппарата «Берешит»После посадки в течение нескольких дней до наступления лунной ночи модуль будет заниматься различными активностями. Конечно же, основная задача – успешно высадить космический аппарат, тем самым проверив текущие инженерные возможности (читай: потешить свое самолюбие), поэтому какие-либо научные и другие виды деятельности носят здесь, скорее, второстепенное значение. Тем не менее, помимо очевидной фотосъемки поверхности спутника «Берешит» должен выполнить еще пару важных задач. Первая заключается в доставке на Луну специального устройства – ретрорефлектора, представляющего собой систему лазерных зеркал, с помощью которых можно будет проводить расчеты расстояния аппарата до Земли. Подробнее об этом можно почитать в одной из наших предыдущих статей.Вторая задача «Берешита» связана с научным аспектом. Модуль должен провести замеры магнитного поля спутника. В качестве дополнительных «бонусов» аппарат привезет на Луну израильский флаг, большой набор статей англоязычной «Википедии», копии Библии, а также рисунки, созданные израильскими детьми в рамках местной научно-образовательной программы.Напомним, что миссия «Берешит» началась как проект для конкурса Google Lunar X Prize, стартовавшего еще в 2007 году. В его рамках участникам предлагалось создать луноход и высадить его на поверхность спутника Земли, проведя фото- и видеосъемку и переместившись по поверхности хотя бы на несколько десятков метров. Первой команде, которая справилась бы этим заданием, обещали 20 миллионов долларов призовых. Однако ни одна из команд-участниц не успела к оглашенному дедлайну. Поэтому приз остался невостребованным. Израильская SpaceIL, разработчик «Берешита», решила продолжить работу над своим модулем и привлекла для этого частные инвестиции. Стоимость проекта возросла до 100 миллионов долларов (включая запуск). Видя успехи частной компании, организаторы Lunar X Prize решили наградить израильский стартап. В случае успешной высадки, компания получит поощрительный приз Moonshot Award в размере 1 миллиона долларов.Следует также отметить, что проект «Берешит» — не единственная миссия, связанная с Луной в этом году. Например, в начале января на обратную поверхность спутника совершили мягкую посадку китайские посадочный модуль и луноход миссии «Чанъэ-4». Парочка пережила уже третью лунную ночь и продолжает трудиться на благо Поднебесной. Свою первую лунную миссию, «Чандраян-2», по высадке аппарата на поверхность спутника в этом году планирует осуществить Индийская организации космических исследований (ISRO). Американское аэрокосмическое агентство NASA ранее многократно заявляло, что в этом году начнется первый этап реализации программы, направленной на возвращения человека на Луну в 2024 году. До конца 2019 года агентство планирует отправить к спутнику несколько коммерческих посадочных аппаратов с научными инструментами на борту.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен. Там публикуются материалы, не попадающие на сайт.

Источник: hi-news.ru