Низкий уровень «плохого» холестерина повышает риск инсульта у женщин

Известно, что понижение уровня «плохого» холестерина, который образует бляшки в сосудах и мешает кровоснабжению, снижает риск развития инсульта. Однако исследование, проведенное под руководством доктора наук Памелы Рист, показало, что пониженный уровень липопротеидов низкой плотности может оказать противоположный эффект на женщин и привести к геморрагическому инсульту. Это заболевание встречается крайне редко, сложно подвергается лечению и чаще всего приводит к смерти.Нормальным уровнем «плохого» холестерина считается 100 миллиграммов на децилитр, но статистика показала, что при опускании его количества ниже 70 миллиграммов, риск возникновения опасного вида инсульта возрастает почти в два раза. Это стало известно в ходе изучения информации о 27 937 женщин в возрасте от 45 лет, которые дали согласие на исследование.Наблюдения велись целых 19 лет 3 за это время у 137 пациенток случился инсульт. Количество липопротеидов низкой плотности большинства из них составляло менее 70 миллиграммов на децилитр, тогда как участницы с 100-130 миллиграммами избежали страшной болезни. При этом исследователи отмечают, что игнорировать высокий уровень холестерина при этом нельзя, потому что он легко может засорить сосуды и привести к обычному инсульту.Новое открытие позволит врачам по-другому взглянуть на методы лечения своих пациентов. Самое первое, что им предстоит сделать — это обратить внимание на сторонние факторы развития геморрагического инсульта, такие как курение и высокое давление. Уже потом им стоит подумать о способах нормализации уровня «плохого» холестерина.Если вам интересны новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там можно найти материалы, которые не попали на сайт!

Источник: hi-news.ru